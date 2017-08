Sector salmonero fija su mirada en lo que sucede en aeropuerto natalino

Desde el sector productivo, los salmoneros por cierto, tienen algo que decir. El vicepresidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Oscar Garay se refirió en específico a la situación de Sky, en cuanto a la decisión de no dar continuidad a la ruta a Puerto Natales, lo que resta posibilidades a futuros envíos de producto fresco al mercado nacional y extranjero. “Creemos que es una pésima noticia, no sólo para nosotros, sino que para toda la comunidad natalina, para las empresas que operan en la provincia y para el turismo”, comenzó diciendo.

En esta mirada, planteó como una necesidad el que dicha medida se pueda revisar y que ante todo, se solucione el problema del abastecimiento de combustible. Lo anterior, dijo: “de manera que se retomen los vuelos en el futuro, idealmente con la conexión Puerto Montt – Natales, ya que una parte importante de servicios, parte de nuestros trabajadores y clientes viajan desde allá a Ultima Esperanza, además del vínculo existente entre ambas zonas, ya que muchos natalinos tienen parientes en Puerto Montt y Chiloé”.

Operación logística

En cuanto al tenor de las conversaciones que los salmoneros han tenido con las autoridades competentes, acerca de la posibilidad de canalizar envíos de productos frescos vía aérea, el ejecutivo consignó que tanto desde el municipio -de Natales- como desde la gobernación ya los han conminado a dar sus puntos de vista. “En su minuto, cuando el aeropuerto estuvo finalizado, se nos consultó sobre los volúmenes de nuestros embarques para conversar con las líneas aéreas y plantear que existe un volumen importante de carga que se podría trasladar vía aérea, en vez de como lo hacemos actualmente, que es por tierra hasta el aeropuerto de Santiago o de Buenos Aires para que de ahí se embarquen en los vuelos internacionales. Como industria producimos 100 toneladas diarias en la provincia, las que tenemos que transportar y lo ideal sería hacerlo vía aérea, siempre y cuando los valores del flete nos permitan poder realizarlo por ese medio. Entiendo que eso fue lo que la autoridad comunal y provincial les trasmitió a los ejecutivos de las líneas aéreas en Santiago en sus reuniones”.

En virtud de ello, el dimensionar los costos, plazos de entrega por un medio aéreo y las comparativas de desembolso que hoy les significan a las salmoneras en Magallanes, Garay puntualizó que aún son elementos a estudiar. “Eso habría que determinarlo acorde a una propuesta concreta que hipotéticamente nos pudiese llegar de las líneas aéreas, la cual no tenemos. Así que no podemos determinar que significa en costos específicamente. Pero lo que es innegable, es que poder trasladar vía aérea nuestro producto directo al aeropuerto de Santiago nos permitiría acortar en prácticamente dos días nuestra logística, lo cual no es menor, ya que extendería en ese mismo lapso la vida útil del producto en los mercados de destino”, remarcó.