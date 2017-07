Seis ediles piden una sesión extraordinaria para abordar acusaciones sobre maltrato laboral al interior del municipio

Las dependencias situadas en el subterráneo del Palacio Montes, donde se ubican las oficinas de los concejales de Punta Arenas, fue el espacio para una reunión de urgencia autoconvocada ayer, por las y los representantes comunales, quienes informaron a La Prensa Austral, que -una vez conocidos diversos testimonios de trabajadores municipales que declararon sentirse intimidados por directivos “de confianza” del alcalde Radonich- decidieron solicitar a la primera autoridad comunal, una sesión extraordinaria, que permita analizar en detalle, las denuncias que han sido canalizadas, tanto por la Asociación de Funcionarios Municipales (Asemuch), como la de trabajadores de la repartición edilicia (Astramupa).

“Pareciera ser que se está imponiendo ‘la política del terror’ en la Municipalidad de Punta Arenas y si bien, hay diversos funcionarios que nos han hecho llegar sus testimonios sobre prácticas de maltrato laboral, también existen trabajadores que no han querido denunciar, por temor a sufrir represalias. Es por eso, que estamos solicitando al alcalde, poder reunirnos el día jueves y analizar, en una sesión extraordinaria, la situación de conflicto que se está generando en el municipio y que surgió a partir de denuncias que no son aisladas y eso, nos preocupa”, afirmó la edil Verónica Aguilar.

Para el concejal Germán Flores, los casos denunciados sindicarían a dos jefaturas que están ocupando “cargos de confianza”, habiendo sido designados por el propio alcalde Radonich (en alusión al jefe de Secplan, Matías Fortuño y a la jefa de Gabinete, Alicia Monsalves). “Aquí hay personas que están ocupando cargos, de exclusiva confianza del alcalde y en este aspecto, señalamos que una y otra vez, esta administración ha usado la palabra transparencia. Sin embargo, para trasladar a personal y generar cambios, se desconocen cuáles son los motivos para ejercer dichos movimientos que de por sí, están provocando situaciones conflictivas”, afirmó Flores.

Para el concejal Arturo Díaz y la edil Daniela Panicucci, en tanto, hay un notorio ‘desorden’ en la organización actual del municipio, situación que está además impactando en la forma del ‘trato verbal’ hacia los funcionarios, ejercido principalmente por la jefa de Gabinete, en un cargo, cuyos roles se estarían escapando a las funciones que implica un puesto destinado a vincular al alcalde a la comunidad. “En algún momento se catalogó de que este municipio se estaba transformado en ‘un despelote’ (recordando las expresiones vertidas en una sesión municipal por el concejal Vicente Karelovic) y efectivamente en eso se está convirtiendo. Se nos dijo que se suprimiría el cargo de administrador y se planteó un sistema de suplencias. Y hay personas que no tienen atribuciones para realizar algunas acciones y las están realizando en desmedro de los funcionarios”, expresó Díaz.

La edil Daniela Panicucci, agregó que “cuando hay poca claridad de quiénes van a ejercer funciones y roles específicos, se van generando situaciones confusas y eso rebota en una mala administración municipal, que afecta directamente a la ciudadanía”. A este respecto, la concejala afirmó que “habiendo un clima laboral hostil”, ello impactaba finalmente en los usuarios, situación que requería abordarse a la brevedad.

El concejal José Aguilante por su parte, planteó que -tras varios testimonios recabados sobre denuncias de maltrato, tanto en Gabinete, como en Secplan (Secretaria Comunal de Planificación)- “no podíamos quedar insensibles, ante hechos que revelan situaciones graves que están ocurriendo al interior del municipio (…) Un clima de desconfianza e inestabilidad laboral y emocional, no puede estar imperando en la Municipalidad de Punta Arenas”, remarcó.

Cabe indicar que -la solicitud enviada por los integrantes del Concejo Municipal al alcalde Radonich- fue suscrita ayer, sin la rúbrica, del edil Vicente Karelovic, ni de la concejala María Teresa Castañón.

Este medio ayer intentó recabar una versión desde las autoridades municipales, sin que fuera posible obtener declaraciones sobre esta materia.

Relacionado