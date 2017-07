Tras la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la esterilización en forma permanente y con fines contraceptivos a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la directora del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), Milena Yankovic, planteó que su institución es partidaria de que cualquier intervención tenga el consentimiento del menor.

“Senadis está en la línea de propiciar que no se generen esterilizaciones forzadas, que éstas tengan el consentimiento de quienes son sometidos a este proceso”, aclaró.

El proyecto que se presentó no sólo establece una prohibición, sino que también la asocia a una sanción penal al facultativo que practique el procedimiento.

Ante la consulta, la directora de Senadis recordó que el servicio tiene una línea de trabajo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad.

Esta línea de trabajo se incorporó durante este gobierno para que no se sigan produciendo situaciones de vulneración de derechos de personas con discapacidad.

“Buscamos que se generen las condiciones necesarias para que una mujer pueda criar a su hijo. El año pasado desarrollamos un seminario sobre este tema que nos interesa trabajar y difundir, pero que tiene que ver con otros sectores, ya que se requiere un trabajo intersectorial para ir cambiando paradigma que se arrastra durante años, ya que éstos son temas jóvenes”, explicó la directora.

Explicó que, en la línea de derechos humanos, además se ha trabajado en la necesidad de no declarar interdictas a personas con discapacidad intelectual a no ser que sean casos muy especiales. “Era frecuente que la familia declaraba interdicto a las personas con discapacidad, lo que implica la muerte civil de una persona. Esto se ha ido trabajando con políticas públicas. Aun hay mujeres que siendo adultas se han enterado de que fueron esterilizadas porque fue un proceso al que fueron sometidas siendo niñas”, comentó la directora quien agregó que hay un montón de otras opciones y mecanismos de cuidado, que son los mismos para las personas que no tienen discapacidad.

“Hay que desarrollar las herramientas para explicárselo y hubo un momento en que nuestro sistema no daba cabida a estas situaciones. Es necesario abordar estos temas porque lo que ocurre es que mutilas a una persona sin que esa persona tome la decisión por sí misma”, aseguró.