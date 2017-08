Senador Bianchi acusa “mano negra” para impedir que 21 de septiembre sea feriado

Prácticamente falta un mes, y el senador Carlos Bianchi no pierde las esperanzas de que el 21 de septiembre de este año se convierta en feriado. Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra entrampado hace casi un año en la Cámara de Diputados, donde, al parecer, no lo han querido votar.

Esta situación tiene profundamente molesto al senador, quien no logra entender cuál es el motivo por el que no se ha votado la iniciativa, pero además, acusa que hay una “mano negra” detrás de todo, para paralizar el avance del proyecto de ley. Esto teniendo en cuenta que en su momento, todos los diputados le entregaron su respaldo sobre la moción.

Al respecto el senador quiso recordarles a los diputados de Magallanes, “que si somos parlamentarios es gracias al pueblo de Magallanes, lo que no podemos hacer es darle la espalda a la historia de la región que decimos representar”.

En ese sentido, el parlamentario fue crítico indicando que se le ha faltado profundamente el respeto a todos quienes descienden de los chilotes, ya que la historia de la región se hizo en base a la llegada de la Goleta Ancud, anexándose este territorio al resto de Chile.

“Quiero hacerle un llamado, a que por favor estemos a la altura de las exigencias que la propia comunidad nos demanda, y estar a la altura significa no detener un proyecto de ley que crea un día feriado para la Región de Magallanes y para Chiloé este próximo 21 de septiembre”, señaló.

Así Bianchi propone a los diputados, que se reúnan, si lo desean, pero además los invita “a dejar de lado toda mezquindad, toda pequeñez, y que dejen de lado toda situación política que en esta materia en nada contribuye a respaldar y apoyar un proyecto de ley, un feriado, que nos demanda toda la Región de Magallanes. Súmense a que este proyecto sea realidad, porque aún estamos a tiempo de que este 21 de septiembre sea feriado”.

Ultimas gestiones

El miércoles 16 de agosto, en la Comisión de Gobierno, el senador habló con el Ejecutivo para que conversen con el presidente de esa comisión, que es un independiente Demócrata Cristiano, y así puedan darle dinámica a la tramitación, que es un proyecto de artículo único, que se vota en lo particular y general, y que por lo tanto, no tiene ninguna tramitación compleja.

El parlamentario dice no entender tanta mezquindad, tanto egoísmo político, teniendo en cuenta que lo que hacen en definitiva es afectar directamente a la propia región y a la gente.

“Para el centenario de Puerto Natales logré que en esa ciudad fuese feriado, y esto es exactamente lo mismo, pero en esta oportunidad hay manos que han frenado o que han ordenado e instruido que esto no prospere”, aseguró.

Finalmente el senador hizo un llamado a la cordura, a respetar la identidad regional, y a que no le den la espalda al pueblo. “Si estamos donde estamos es gracias a que la gente creyó en nosotros, entonces hoy los saco a la pizarra para que den este examen de la prueba de la blancura, y con esa situación vayan, voten y saquen este proyecto de la Cámara de Diputados lo antes posible”.

Relacionado