Seremi de Educación: $2.000 millones han sido traspasados este año a la Corporación Municipal

Destacando la triplicación de los aportes realizados por parte del Ministerio de Educación a la Corporación Municipal de Punta Arenas, la secretaria regional ministerial de Educación Margarita Makuc, abordó la grave crisis financiera que gatilló que 20 colegios de la comuna estuvieran con los suministros de luz y gas cortados, complicando el inicio del segundo semestre de más de 10 mil escolares.

En opinión de la titular de la cartera de Educación en Magallanes, el no pago de los consumos básicos no debería estar generando incertidumbre sobre el inicio del segundo semestre, menos este año en que se han entregado más ingresos en comparación con los años anteriores. En tal sentido, dio cuenta que en 2013 se realizó un aporte de $700 millones por concepto del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep), pero este año la Corporación Municipal de Punta Arenas recibirá 2.000 millones de pesos, esto luego de la entrega de la tercera y última cuota de 658 millones de pesos.

“Aun cuando la situación es crítica, el Ministerio de Educación ha realizado todos los esfuerzos triplicando los aportes que reciben las corporaciones municipales. El ministerio lo hace todo, porque además está entregando $1.600 millones mensualmente por concepto de subvención. Además, este año se han aumentado los recursos para el pago de los bonos y de los sueldos de los profesores y para las horas no lectivas, lo que en promedio son 300 millones más de pesos”, complementó Makuc.

Recordó que los recursos que se entregan en el marco del proyecto de Carrera Docente, por la vía de horas no lectivas y bono profesional, son fondos adicionales a la subvención y se entregan específicamente para pagar los aumentos de sueldos que contempla este proyecto. Son dineros que se traspasan por completo al sostenedor y debe destinarse a sueldos de manera íntegra, por lo que no puede ser destinado a otro ítem. El ajuste se realizará a partir del próximo lunes 31, en que se espera que los sueldos crezcan en promedio de 30% a nivel nacional.

Insistió en que es necesario que se realicen todos los esfuerzos para cancelar los gastos que son prioritarios para asegurar el funcionamiento de los establecimientos educacionales. “Estos deben ser prioridad del municipio y de la Corporación Municipal mientras sigan administrando la educación. Hay que ser capaces de pagar lo prioritario, eso forma parte de la gestión de cualquier alcalde, acá nunca antes se habían dejado de pagar los consumos básicos. No obstante ello, para nosotros la solución de fondo es la desmunicipalización y ese proceso forma parte del proceso de educación pública que se va a comenzar a debatir en el Parlamento. Esperamos un apoyo transversal que va a permitir dar una solución de raíz a un problema endémico del sistema municipal, que tiene que ver con el financiamiento y la administración”, afirmó la seremi.

Ante la propuesta de generar un administrador provisional, la autoridad explicó que esta persona no tiene más facultades que administrar los recursos de la subvención, descartando por ahora que se haya designado una medida de esa naturaleza. Lo que se plantea es darle la continuidad al servicio educativo y eso tiene que ser en la complejidad existente porque “esa complicación era algo que se conocía desde el principio, y la han sorteado todos los alcaldes con menos recursos que los que hay acá”, sentenció.

