Seremi de Justicia, Pablo Bussenius: “Existe una necesidad de contar en Gendarmería con un director regional titular a la brevedad”

El personero de gobierno recalcó que este requerimiento no obedece esencialmente a los cuestionamientos que pesan sobre el actual comandante Dan Toro, quien subroga el cargo del primer jefe, que está con licencia; y del segundo, que está suspendido de sus funciones.

Opiniones divergentes han surgido luego de las diversas acusaciones en contra del director regional subrogante de Gendarmería, comandante Dan Toro, quien se encuentra desempeñando las funciones del coronel Ricardo Bravo, oficial que se encuentra con licencia, y del comandante Rosendo Cerda, quien se encuentra suspendido de sus funciones por estar sometido a un sumario interno.

En este sentido, el secretario regional ministerial de Justicia, Pablo Bussenius, se refirió a la contingencia local, enfatizando en que actualmente apura disponer de un jefe titular para la institución en Magallanes, descartando tajantemente que esta necesidad se deba a los cuestionamientos que algunas asociaciones gremiales tienen en su contra.

– ¿Cuál es su evaluación de la situación que ocurre en Gendarmería, de acuerdo a las acusaciones cruzadas entre asociaciones de funcionarios?

– “Como regla, yo por lo menos espero que estas acusaciones, por el carácter que tienen, no se ventilen a través de la prensa sino que se hagan a través de los conductos que corresponden. Existen las instancias para efectos de realizar las denuncias correspondientes. Yo no tengo ninguna presentación que diga relación con algunas de las temáticas que se han estado tratando”.

– A raíz de todos los cuestionamientos en contra del director regional (s) de la institución, y considerando que tiene una querella criminal en su contra por el Consejo de Defensa del Estado ¿usted considera que es la persona más idónea para ejercer el cargo?

– “Desconozco esta situación, pero hay que recordar que mientras no exista una condena se presume inocencia, lo cual es válido para cualquier ciudadano y también para este caso. Por otra parte, yo estimo que nosotros como región podamos contar tanto con un director regional titular, como con un alcaide titular, eso es una necesidad, aunque no quiero mezclar las cosas. Yo estoy consciente que existe una necesidad de contar en Gendarmería con un director regional titular a la brevedad, y así lo he hecho presente en algunas instancias que corresponden”.

– ¿Esto se debería a las últimas acusaciones que hay en contra del comandante Toro?

– No, esto no tiene un motivo de fondo, y en esto quiero ser absolutamente categórico. No me estoy haciendo cargo de alguna situación en particular. En general como concepto pienso que nuestra dirección regional debiera tener su director titular”

– Por otra parte, algunos gremios de la institución se mantienen en estado de alerta desde hoy y no descartan movilizaciones…

– “Esta es una discusión interna que se viene abordando y tratando desde hace un rato y hasta ahora tenía indicios de que iba caminando lo que tiene relación con la situación funcionaria. Al parecer, algunas agrupaciones no lo entienden así y yo no quisiera anteponer algún escenario, y seguir conversando y avanzando en esta temática tan importante y sensible”.

– ¿Cómo ve el panorama actual en Magallanes respecto a la situación que vive Gendarmería?

– “A uno siempre le gustaría que estas cosas siguieran sus cursos normales y aparecer por buenas noticias, eso sin duda que es la aspiración de todo seremi. Pero hay situaciones que efectivamente uno preferiría que no estuviéramos hoy día conversando”.