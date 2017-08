Reiteran medidas sanitarias para evitar contagio de enfermedades respiratorias

Debido a que se espera un nuevo aumento de las enfermedades respiratorias, un equipo de la Seremi de Salud llegó hasta las dependencias del jardín infantil Las Charitas de la Junji para reiterar las medidas sanitarias para disminuir el contagio de este tipo de enfermedades.

El seremi de Salud (s), Sergio Ruiz, indicó que “si bien es cierto se ha observado una disminución en estas últimas semanas de los cuadros respiratorios en las consultas de urgencia, es muy factible y muy probable que en la tercera semana de agosto se produzca un aumento de las enfermedades respiratorias, razón por la cual entregamos estas medidas de prevención”.

De acuerdo al informe de vigilancia de enfermedades respiratorias, entre 30 de julio al 5 de agosto de 2017, a diferencia de semanas anteriores, se observa predominio de circulación del Virus Respiratorio Sincicial VRS (54.5%), secundado por Influenza A (27,2%). El total de casos notificados por infección respiratoria aguda grave (Irag) alcanza a 40 casos en lo que va del año, y de estos, 6 personas han fallecido, todos con antecedentes de patologías crónicas múltiples. El número de fallecidos por Irag el 2016 y 2015 fue de un caso en cada año.

La enfermera epidemióloga, Fabiola Adrián, explicó: “Lo fundamental en este período es el lavado frecuente de manos. Además, es muy importante que se ventilen de forma diaria los espacios cerrados. Otra medida fundamental es no fumar. También es importante que cada vez que vamos a toser o estornudar cubrirnos con el antebrazo la boca y la nariz para evitar que los microorganismos se expulsen y contagiemos a otras personas”.

En tanto, la directora del jardín infantil Las Charitas de Junji, Patricia Delgado, explicó que la actividad vino a fortalecer algo que se enseña de manera cotidiana en el establecimiento, como es la importancia del lavado de manos y las medidas de prevención, destacando que esta actividad “viene a reforzar lo que ya tienen incorporado los menores, pero que no sólo se trabaja con los niños. Creo que el aprendizaje no se lograría si no estuviera incorporada la familia en estas actividades y el personal del jardín infantil”.

Relacionado