Seremi de Transportes pedirá justificación técnica a líneas de colectivos que buscan reajustar sus tarifas en 50 pesos

“Me llama mucho la atención. De hecho, mañana (hoy) espero interiorizarme en detalle acerca de este tema y les vamos a pedir a los colectiveros una revisión de la propuesta, porque la comunidad se merece entender en qué está basado este aumento”.

Lo descrito corresponde a las primeras impresiones del secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz Obando, en torno a la intención de parte de algunos delegados de líneas de taxis colectivos, de reajustar en 50 pesos la tarifa diurna en los recorridos urbanos.

Esto último se dio a conocer el viernes pasado, oportunidad en que trascendió el casi resuelto propósito de los delegados de líneas de colectivos de elevar sus tarifas de 450 a 500 pesos en horario único, de 6 a cero horas, y de 650 pesos, de cero a 6 de la madrugada, medida que de aplicarse, comenzará a regir a contar del 1 de septiembre, aunque previo a ello es menester que tal propuesta sea conocida por la secretaría regional ministerial del ramo.

Por cierto y a raíz de esta publicación de prensa, el presidente de la Asociación de Taxis Colectivos, Marcelino Aguayo, emitió una declaración en que sostuvo que tal incremento en los valores, tendría un carácter individual y no colectiva, precisando que es ilegal que los delegados de línea se reúnan en asamblea para analizar una posible alza de tarifas. “Lo único que podemos informar es que algunos asociados manifestaron su inquietud tarifaria por escrito, en forma individual”.

Sin alzas

Aún así, la autoridad de Transportes explicitó que la intención descrita causó sorpresa en la cartera. “Desde nuestro punto de vista el alza de 50 pesos no tiene sustento técnico ni económico, por cuanto en el último año, no ha habido incrementos relevantes en los valores de mantención, como tampoco en neumáticos o el valor de combustible, como para llegar a este valor alza que normalmente se producía cada tres años. Sí ha aumentado el valor de los vehículos, pero como gobierno hemos implementado un apoyo directo a los dueños de taxis colectivos, como ha sido el subsidio para la renovación de máquinas. En 2016 pasado hubo 66 beneficiarios y en 2017 van 19 del primer concurso, donde estamos hablando de asignaciones por parte del Estado, que van desde $1.600.000 hasta los $3.200.000 que van en apoyo directo de ellos. Por lo mismo, no sabemos con qué justificación técnica quieren aumentar la tarifa y la vamos a requerir. Tampoco es que hayan tenido una menos demanda de sus servicios, porque incluso los buses -entendida como su competencia directa- están operando con flota parcial. Por tanto, nos parece una muy mala señal que no se consideren estos aspectos para tomar ese tipo de decisiones”.

A saber, la actual tarifa se encuentra vigente desde abril de 2015, cuando el valor se reajustó de $400 a $450.

Transporte mayor

Debido a esta situación y por no haber de momento una explicitación técnica que a juicio del seremi, atienda realmente la necesidad, indicó que “esto no hace más que darnos la razón en cuanto al por qué reforzamos el transporte mayor y el subsidio que se les da no sólo en Punta Arenas, sino también en Porvenir, a los que posiblemente sumaremos Puerto Natales. En definitiva, ese aumento es complejo para la comunidad y especialmente para los sectores medios”.

Muñoz lamentó en esta línea, que el ministerio no disponga de las herramientas normativas para frenar estas alzas de tarifa. “Esto perjudica directamente a la comunidad, al existir libre mercado en transporte. Más aún, cuando nosotros estamos empeñados en disminuir los valores que pagan los usuarios en el transporte mayor y buscamos mejorar este servicio”.

Más caro versus calidad de servicio

Junto con ello, el seremi conminó a los involucrados a evaluar la intención, considerando que la calidad del servicio que se está entregando en algunos casos de la locomoción menor, no es el óptimo. “Independiente del cobro, es la comunidad la que va a evaluar este tema, de acuerdo al nivel de las prestaciones que reciba. Hay deficiencia en los horarios de punta y de noche de parte de ellos. Entonces, si a eso agregan un alza de precios, de seguro no va a ser bien recibido”.

Finalmente, el seremi consignó que “existe en bitácora la idea de desarrollar un estudio para identificar los factores que podrían generar alzas. Hoy no hay un respaldo técnico de ello. Esa es una de las propuestas que hicimos a los dirigentes de los taxis básicos y de hecho, Marcelino Aguayo sabía que nosotros queríamos generar esa iniciativa para conocer los movimientos del transporte menor y los costos asociados a ello”.

4 mil pesos adicionales

Con todo, se está ante un tema en que aún restan ciertas definiciones y consenso, además que se conozcan cuáles serían las líneas interesadas en disponer de nuevos tarifados que incluyen el alza mencionada, la que de llegar a concretarse significará por lo bajo sumar a los gastos de algunos pasajeros, por lo menos $4.000 mensuales. Esto, considerando solamente 4 viajes diarios de lunes a viernes, las cuatro semanas del mes y por cierto, en un contexto de viajes al trabajo. “Nuestro llamado es a los dirigentes de asociaciones, sindicatos y empresas del transporte público, para que conversen con sus bases para que reevalúen su alza y mantengan su tarifa por lo menos hasta 2018, fecha en que debiera producirse el incremento. Debo mencionar que por el momento no hemos recibido oficialmente una notificación de alza, por lo que se está a tiempo de echar atrás esta medida, aún cuando respetamos su independencia en esta toma de decisiones. Pero será la comunidad y los usuarios los que finalmente evalúen”, concluyó.