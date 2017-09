Sergio “Tito” Pérez y una vida con música de piano

En su oficina del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, donde ha guiado a talentos regionales como Pilar Delgado y Danilo Poduje, entre otros, el profesor Sergio “Tito” Pérez hizo un repaso de su trayectoria artística, en la que la influencia de su madre, fue fundamental para inculcar el amor, principalmente por el piano. Y pese a esas enseñanzas recogidas en la niñez, Sergio Pérez en sus años de juventud estudió otra carrera, hasta que el destino pudo más y así se convirtió tanto en músico como en maestro, ya que ha puesto su talento en bandas de música electrónica, ha compuesto obras para películas, y canaliza su gusto por el rock latino en algunas bandas tributo, por lo que tiempo casi no le queda.

Pérez recuerda que los primeros antecedentes artísticos que recuerda están ligados a su abuelo materno. “Juan Manuel Bontes Oyarzún fabricaba guitarras y era una especie de luthier en Chiloé. Los Bontes vienen de una familia de profesores y ligados a las humanidades y artes en general. Mi mamá fue el concho y tenía mucha diferencia de edad con sus hermanos, mi abuelo muere cuando ella tenía dos años, y fue poca la información que tuvo. Mi mamá, Blanca Bontes Díaz contaba que sus otros hermanos pintaban, otros hacían letreros y afiches. Recuerdo siempre haber crecido con mi madre, tocando piano, despertarme en las mañanas con el sonido del piano, trabajaba tocando y haciendo clases”.

Blanca Bontes Díaz inició sus estudios de piano a fines de la década del ‘40, “un poco como a escondidas, porque era como muy mal visto, porque los pianos no se encontraban en círculos sociales de gente muy ilustrada, sino que más ligado a la onda nocturna, especies de burdeles. Mi madre partió con dos profesores y después se vino a Punta Arenas. Ella vivía con una hermana, que tenía un hijo y se fueron a Santiago, porque por la diferencia de edad, mi mamá era como su hija. En Santiago entró al Conservatorio de Música de la Universidad de Chile, a estudiar piano”.

Sin embargo, tras casarse y tener a sus hijos, Blanca Bontes abandonó las clases, cuando le faltaban cerca de cuatro de los 13 años que se estudiaba piano en esos años. Una vez de vuelta en Punta Arenas, inició en su hogar una academia de clases particulares. Ahí, Sergio Pérez aprendió sus primeras técnicas, aunque siempre terminaba peleando con su madre, por lo que a veces, una madrina de su hermana, Gloria Bustamante, también le enseñaba.

“A los 14-15 años tocaba valses de Chopin, de Bach, sonatas de Beethoven. Yo estudié de primero a octavo en la Escuela Juan Williams, después primero y seguido medio en el Liceo San José. Tras participar en el concurso Claudio Arrau, se me abrió la posibilidad de irme a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso con un importante profesor. Y con 15 años me fui a estudiar al colegio Lihaona de Quilpué, y estudiaba piano en el Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso, en el cerro Concepción”, recordó Pérez.

“Estuve 1986 y 1987, y antes de salir del colegio, por octubre-noviembre, deje el conservatorio y me preparé para la Prueba de Aptitud Académica y entré a estudiar Ingeniería Civil en Obras Civiles en la Usach. Estuve un semestre y por mayo y junio decidí irme, porque me conseguí un piano, y ahí me iba a estudiar, hasta que me di cuenta que la música era más importante para mí de lo que yo creía”, reconoció. Así se cambio y siguió Licenciatura en Música, “pero no precisamente piano, porque siempre fui más creador que intérprete, y no quería tocar música de otros. En los dos últimos años de mi carrera, me entusiasmé con la música electroacústica, con profesores importantes como Juan Amenábar, y en el mundo con gente como Stockhaunsen. Y Juan Amenábar creó un taller de música electroacústica y los dos últimos años de mi carrera trabajé ahí, donde grabábamos y mostrábamos los procesos de música concreta, modificar las velocidades”.

De ahí, en 1996 tuvo a su primer hijo, mientras trabajaba en la academia Casio “donde hacía clases particulares y en un colegio en El Arrayán. Además, en la noche tocaba en el Barrio de Avenida Suecia, teníamos un grupo que se llamaba Discollection Top, donde tocábamos los clásicos de siempre de la historia del rock. Nos vinimos con mi primer hijo empezando el 2000 y nos quedamos acá”. Posteriormente, en el 2001 entró al Conservatorio de Música de la Umag y hasta 2003 hizo clases en Villa Tehuelches.

“Participé en el festival de la canción Polar, que una vez ganamos con una composición en conjunto con Claudio Paredes y cantada por Arturo Risco. Con Surgente grabamos un disco, el grupo de “Mota” Vidal, toqué con Karukinkanto, y en Tabú. Siempre he tenido mi lado académico y mi lado popular. También toco en la banda Piso 9 tributo a Charly García. Cuando llegué acá compuse un disco llamado Suite Austral, y con el instituto Nacional de la Juventud hice un taller de música electrónica para jóvenes. Patricio Riquelme además, me ofrece trabajar en la banda sonora de la película “Gente mala del norte”, que grabamos con una orquesta sinfónica. Gané el premio Antonio Benedicto, toque con la Suite Austral en la Cámara de Diputados, gané la mención honrosa de un concurso de mejor obra electroacústica en un concurso por 150 años, la obra se llamaba “Seísmo”, y en 2014 hice música para mappings, para Deligth Club, con el que participamos en un festival en Moscú donde ganamos el premio del público con la obra Hain”, destacó.

Por eso, era lógico que sus hijos se empaparan de esta pasión musical. “El mayor, Nicolás, toca saxofón pero ahora está en la universidad, aunque le gusta harto la música. Mi otro hijo, Ignacio tiene 14 años y toca el bajo eléctrico, en el Colegio Británico. Mi hija Isidora, estudió violín, cantó en su colegio y es muy artística. Y Sergio, el más chico, que tiene tres años, le gusta todo lo que suene y creo que será músico”.

No son los únicos, porque por el lado de su esposa, Paula Frey Pérez, también hay antecedentes artísticos. “Mi suegro Hugo Frey Clark es tremendo músico, y aparece también en la música de “Gente mala del norte” tocando el acordeón. No estudió música, pero puede organizar un coro en cinco minutos, tiene un talento único”, concluyó Sergio “Tito” Pérez, antes de prepararse para una tocata con Tabú, en el Hotel Casino Dreams.