Comité de Defensa de Porvenir: “Si el 31 de agosto no hay respuesta a nuestra exigencia, iremos a Punta Arenas”

Por Félix Iglesias M.

feligman@gmail.com

“Si al 31 de agosto el gobierno no responde con un protocolo que nos dé seguridad que nuestro hospital va a contar con los cuatro especialistas médicos que nuestro pueblo está exigiendo para una mejor salud de todos los que vivimos en Tierra del Fuego, vamos a ir a Punta Arenas y voy a llevar nuestra caravana hasta la intendencia regional, a ver si ahí nos escuchan”, advirtió con énfasis ayer el líder del Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich Santana.

La aseveración la lanzó ayer en el acto artístico cultural efectuado en la Plaza Prat del paseo Borde Costero de Porvenir, lugar donde convocó a la comunidad fueguina para públicamente exigir la residencia de un ginecólogo, un pediatra, un anestesista y un internista en el nuevo Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias, que según fue anunciado, entrará en funciones antes de fin de año.

La actividad se inició justo a las 15 horas, como estaba planificada, aunque a esa hora aún había muy poca asistencia, que no superaba las 300 personas, pero en la medida que los números musicales sobre el escenario y su explanada, los organizadores estimaron que hubo entre un millar y mil 500 asistentes. La cifra, en todo caso, fue inferior a lo que esperaba el Comité de Defensa, lo que llevó a Kalazich a expresar su sentir al intervenir entre la presentación de los grupos musicales.

Fue así que lamentó que algunos locales comerciales no cerraran ni dejaran asistir al evento a sus empleados. También criticó duramente a los servicios públicos que presionaron a su personal y sobre todo, a sus colegas ganaderos, especialmente de las parcelas cercanas a la ciudad, que no sólo no le dieron la tarde libre a sus trabajadores -como él les había pedido previamente- si no que tampoco se sumaron a un acto “que lo único que pretende es gozar de un mejor bienestar en salud para todos”.

Alcaldes, los

grandes ausentes

Otro punto que los integrantes del movimiento resintieron fue la ausencia de los tres alcaldes fueguinos, pese a que en su momento se habían comprometido a estar presentes junto al Comité. Tampoco fue posible la llegada de los chilenos residentes en Río Grande, aunque sí llegó un buen número de porvenireños que viven en Punta Arenas, que con mucho entusiasmo se incorporaron al público local, incluso entregando un saludo y voceando las razones por las que solidarizan con las demandas de su comunidad.

La cantante Sandra Valderas, grupos folclóricos como Kütralihue y Semillero Gastón Peralta, la pequeña Monserrat Henríquez y la solista Marta Paillán, el grupo de tercera edad Renacer, el folclorista Adolfo Barrientos y un grupo de rock juvenil, fueron parte de los números presentados. La organización galardonó a representantes de los medios de comunicación que difunden la labor del Comité de Defensa de Porvenir: Secundino López, de Radio Porvenir; Oscar España, de ITV Patagonia; Juan Vukusic, de TV Red; José Quelín, de Red Fueguina, Félix Iglesias, de La Prensa Austral, y al comunicador social Rodrigo Utz, del programa radial Capuccino.

“No aceptamos faltas

de respeto”

“No voy a aceptar amenazas, si quieren me llevan preso, pero tampoco les voy a permitir que le vengan a faltar respeto a mi gente diciendo que somos sólo dos o tres ‘pelagatos’ los que vamos a impedir que se inaugure el hospital si éste no tiene los cuatro especialistas. Porque el discurso del señor intendente (Jorge Flies) cambió y eso no lo aceptamos, porque el respeto es lo que hemos antepuesto desde que se formó este Comité”, terminó reafirmando Juan Carlos Kalazich. Al término de la reunión masiva, la selló con su lema “¡Vamos, que se puede!” y el saludo de los 4 especialistas (la mano mostrando 4 dedos), ambos gestos que el público replicó con entusiasmo en todo momento.