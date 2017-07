Mientras la falta de quórum imposibilitó su aprobación en la Cámara de Diputados la semana pasada, derivando la discusión de una de las causales a una comisión mixta, intenso ha sido el debate en medios regionales frente al proyecto de interrupción del embarazo en tres causales que lleva adelante el actual gobierno de Michelle Bachelet.

En la región, desde el Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género), repartición del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género -la cual impulsó el proyecto-, su directora regional Teresa Lizondo Loncomilla, se refirió a los alcances de esta ley, que de acuerdo a los resultados de la última encuesta Cadem, es respaldada por el 70% de la ciudadanía, y hasta el 74% en la causal de violación.

“La realidad es que hoy las mujeres no sólo están muriendo a causa de abortos clandestinos, sino que además en su mayoría corresponde a mujeres vulnerables, que: o no tienen acceso a salud, o si son descubiertas son denunciadas y formalizadas”, expresó Lizondo.

“Este proyecto quiere devolver a las mujeres su autonomía y capacidad de decidir sobre su propio territorio. Porque si no somos dueñas de nuestro propio cuerpo, ¿entonces de qué somos dueñas?”, se pregunta. En efecto, de acuerdo a las cifras, pese a su prohibición y criminalización, la que sólo existe en nueve países en todo el mundo (Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam, Malta y el Vaticano), en Chile se estima que anualmente se realizan 33 mil abortos y hasta 70 mil o 160 mil de acuerdo a Amnistía Internacional.

Las cifras reales no se saben, explica Lizondo, y es precisamente por el contexto de clandestinidad en el que se realizan. El proyecto de ley por lo tanto “busca legislar respecto a una realidad que ya existe, y en donde las mujeres más vulnerables, están arriesgando sus vidas”. Pero sólo ante casos excepcionales, “no estamos legislando por un aborto libre, ni por más causales -porque podrían haber muchas más-, sino por estas tres (riesgo de vida de la mujer embarazada, inviabilidad fetal y por violación), porque como gobierno creemos que la mujer tiene el derecho a decidir en estas situaciones tan dramáticas”, manifiesta.

Desde la clandestinidad

La Organización Mundial de la Salud avala en sus manuales la interrupción en estas causales, explican desde el Sernameg, e incluso Amnistía Internacional a través de su campaña “Chile no protege a las mujeres”, promueve también la despenalización, porque además estas instituciones entienden que se trata también de un asunto de justicia social y de salud pública. “Cuando se realizan (los abortos) desde la clandestinidad, conllevan procedimientos inseguros, insalubres, o supremamente costosos para las mujeres. Hay una realidad innegable y es que son aquellas en contextos vulnerables quienes no tienen poder adquisitivo ni acceso a salud, las que sufren hoy día la penalización”, explica la profesional del programa Violencia Contra la Mujer, Leandra Macías Leiva.

“Estas mujeres son las que abortan con medicamentos sin conocer el procedimiento, o van donde un pseudomédico o acceden a procedimientos en condiciones no aptas y que pueden generar septicemias, peligrando sus vidas”, detalla la socióloga. “Las mujeres son discriminadas de distintas formas, no están en las mismas condiciones para interrumpir un embarazo una mujer indígena, una mujer de escasos recursos, una mujer analfabeta. Todas las mujeres que se encuentran en la marginalidad son las que finalmente son más golpeadas por la prohibición de la interrupción del aborto, porque son ellas las que tienen más restricciones para al acceso a salud”.

Estado laico

Con la Constitución de 1925 se separó oficialmente en Chile la Iglesia del Estado, y es lo que deja entrever Lizondo cuando sostiene que vivimos es un estado laico. “Provengo de una familia profundamente cristiana, mi padre era un respetado pastor” -admite la responsable del Sernameg- “pero mis convicciones no pueden afectar deliberaciones que son para el bien del país, y especialmente considerando que no compartimos las mismas doctrinas religiosas ( ) Esta ley acoge nuestra diversidad y se adecua a estándares internacionales básicos de derechos humanos”.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en discusión en la Cámara Mixta, y a su vez amenazado por la oposición a llevarlo al Tribunal Constitucional por la causal de violación. Frente a esto, la directora -que afirma están preparados para estas instancias-, puntualiza: “todas las mujeres, adolescentes y hasta niñas que viven un embarazo que pone en riesgo su vida, donde hay inviabilidad fetal o que han sido violadas merecen de un trato digno, que se las acoja, que se les acompañe, que se respete su voluntad. Eso es lo que estamos legislando”.

