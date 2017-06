Siete carreras de la Umag se bajan de la “toma” y forman mesa de trabajo con autoridades

La “toma” de la Universidad de Magallanes podría estar viviendo sus últimos días, esto tras la jornada de ayer, en que los centros de estudiantes de siete carreras, decidieran reunirse con el Consejo Académico y renunciar a seguir participando de la movilización, que tiene las dependencias del campus central ocupadas por los alumnos desde el 16 de junio. Kinesiología, Enfermería, Medicina, Ingeniería en Construcción, Departamento de Electricidad, Departamento de Computación y Arquitectura, son las carreras que se “bajan” de esta medida de presión, al tiempo que pusieron en evidencia las diferencias que los llevaron a esta decisión.

En el salón de actos del Liceo Experimental Umag se reunieron estos centros de estudiantes con las autoridades académicas, encabezadas por el vicerrector José Maripani. En ella se acordó reanudar el diálogo y formar una mesa de trabajo transitoria, a la vez que solicitaron a los centros de estudiantes que aún se mantiene en “toma” a sumarse a esta instancia negociadora y desestimar las acciones de protesta.

Diferencias

Tras el encuentro con las autoridades, la estudiante de quinto año de Enfermería, Jocelyn Ojeda García, leyó un comunicado, rodeada de sus compañeros que se unieron a esta decisión. “Expresamos nuestra discordancia con las acciones llevadas a cabo por algunas carreras pertenecientes al Consejo Estudiantil de la Universidad de Magallanes, ya que no nos consideramos representados por la metodología de trabajo con la que han obrado hasta el momento”, justificó la estudiante. Junto con recalcar que obran en pos del mejoramiento de la casa de estudios, “dentro del Consejo Estudiantil existen distintas visiones y formas de pretender llevar a cabo este objetivo, por lo tanto, algunos delegados, con el respectivo respaldo de la asamblea de carrera, consideramos pertinente luchar por lo que estimamos correcto, como lo es buscar instancias de diálogo para poder resolver los problemas y diferencias que nos tienen en una situación de ‘toma’ en el campus central de la institución y es por eso que públicamente nosotros nos desligamos de esta movilización que es la ‘toma’ ya que buscamos crear un espacio de diálogo para salvaguardar nuestros intereses y el de nuestros compañeros, a quienes buscamos proteger”, explicó la estudiante de Enfermería.

Otros de los motivos que esgrimieron los estudiantes para “bajarse” fue que “se han puesto en tema de negociación más bien cosas personales, que no representan a toda la comunidad, por ejemplo, pedir la destitución del señor (José) Maripani, la señora Anahí Cárcamo; nosotros no estamos de acuerdo con eso”, añadió la estudiante Evelyn Troncoso.

A su vez, el alumno de Ingeniería Civil en Electricidad, Cristóbal Cárdenas Cabezas, indicó que la manera de trabajar que tienen ciertos centros de estudiantes no le pareció correcta a todas, ya que “todos tenemos intereses diferentes y creo que eso a veces hace que se trabajen en grupos cerrados o grupos más chicos, que trabajan detrás de otros centros de estudiantes. Creo que esas son las mayores irregularidades que hemos podido observar, y el tema de la manipulación de información que han tenido algunos centros de estudiantes, que han omitido información sobre su movilización, a otros centros de estudiantes”, denunció.

Un tema que influyó para que optaran por sumarse a las negociaciones es que, ante la invitación de las autoridades de la Umag a analizar la posibilidad de recalendarización, los estudiantes solicitaran que se puedan rendir las evaluaciones como corresponde, porque “era algo tan mediocre como pedir que nos eximan con un 4,5. Los estudiantes quieren ser profesionales de calidad y por eso quieren que se les haga las pruebas presenciales para que se mida realmente su conocimiento. Esperemos que se pueda reprogramar en base a la recalendarización”, indicó la estudiante Evelyn Troncoso.

Consultados sobre qué autocrítica han hecho al interior de los centros de estudiantes, la alumna de Medicina, Carole Gacitúa estima que cometieron algunos errores, “como radicalizar muy rápido tal vez este movimiento, sin embargo, a tiempo estamos aún de solucionar las cosas y por eso nos encontramos acá”. Por lo mismo, expresaron su discrepancia con el comunicado oficial en el que el Consejo Estudiantil solicita al rector Juan Oyarzo declararse incompetente, debido a que, indican, ha sido “el gran ausente” de este episodio, delegando en el vicerrector académico y los decanos, las negociaciones.

“El rector tiene su equipo de trabajo, y por lo mismo no se manda solo, así como decidimos reunirnos para tratar de solucionar esto, ellos están en la misma línea nuestra, y me parece muy agresivo referirse en esos términos al rector. Así como hemos sido criticados por compañeros del consejo, nos parece feo, es exagerado. Imagino que es lo que sucede en toda paralización. La crítica no es personal, se critica al sistema. Se pierde el foco al culpar a una persona y peor aún, si no se tienen argumentos claros para responsabilizar a alguien de hechos tan graves”, manifestó Carole Gacitúa.

Finalmente, y sobre qué llamado haría a los estudiantes de las carreras que siguen en la “toma”, la alumna de Arquitectura, Francisca Osorio declaró “aún estamos a tiempo de revertir las cosas, de decisiones que no se tomaron bien, que hay información que no todas las carreras recibimos para respaldar el paro de las carreras iniciales, y que hay disposición del Consejo Académico de retomar un diálogo que sea capaz de resolver las problemáticas que hoy tienen los estudiantes de la Umag”.

Valora el gesto

El vicerrector académico, José Maripani agradeció a estos centros de estudiantes la decisión de acercarse a buscar una solución a este conflicto. “En ese esquema, el Consejo Académico, valorando este acto, ha decidido formar una mesa de trabajo transitoria, que estaría constituida invitando a los presidentes de estas carreras, y donde participarían los decanos, la Vicerrectoría Académica, en este caso, el vicerrector, la Dirección de Docencia y de Asuntos Estudiantiles, la Vicerrectoría de Finanzas, la Dirección de Gabinete y la Dirección de Comunicaciones”, detalló Maripani, mesa que comenzará a trabajar lo antes posible para generar una agenda de trabajo, en la que se incluirán temas como la recalendarización.

Pero para ello, la autoridad universitaria enfatizó en que es fundamental que más carreras se vayan sumando a esta mesa para poder “ir avanzando en una solución a recuperar nuestros espacios para continuar con las actividades académicas, porque si queremos recalendarizar, necesitamos espacios. Salir de la universidad ya no nos funcionó y tenemos que tratar de recuperar nuestros espacios, esa es la invitación”.

Uno de los puntos que abordó Maripani es el recurso de protección que interpuso la Umag ante la Corte de Apelaciones, el mismo día en que se llamó a los alumnos a negociar la recalendarización. “Es un recurso que se presentó por acuerdo del Consejo Académico, y quedó como parte de nuestros protocolos; es una forma de resguardar a las personas que están al interior, y también resguardar los derechos que tienen todos los ciudadanos, eso es lo que lleva un recurso de protección”, justificó, aunque recalcó que las autoridades de la Umag, en particular el rector, “no hemos pedido explícitamente el ingreso de la fuerza pública”.

Por lo mismo, José Maripani volvió a llamar a los estudiantes movilizados a que no radicalicen su postura, y se unan a esta mesa de trabajo. En ese sentido, hoy se realizará una asamblea en la Universidad de Magallanes, de la que podría salir humo blanco… o negro.