Sin medidas cautelares quedaron los tres ex directivos de la Cormupa formalizados por desvíos de fondos públicos

Una extensa audiencia de formalización se desarrolló durante la tarde de ayer en el Juzgado de Garantía de esta ciudad, instancia en la que debieron comparecer los mandamases de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) del año 2013, por los delitos previstos y sancionados en los artículos 235 en relación con el artículo 233 del Código Penal, esto es, distracción o desviación de fondos públicos, en grado de consumados, en hechos que fueron cometidos durante el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2013 en esta ciudad.

Fueron citados Gonzalo Pumarino Vargas, (ex jefe de Planificación), Hermes Hein Bozic (ex asesor jurídico) y Katherine Urtubia Carrasco (ex jefa de Finanzas), mientras que Hugo Bizama Pommiez (ex secretario general) no asistió porque debía trasladarse a Santiago por motivos de salud, quedando su audiencia fijada para el próximo 1 de agosto.

En los hechos se constató que la Cormupa contrató a Chileduc, organismo asesor técnico en calidad de proveedor para la ejecución de la implementación del rediseño y la modificación de los estatutos de la entidad municipal, por un monto que alcanzó los 33 millones de pesos. Dicho contrato de prestación de servicios fue celebrado el 26 de septiembre de 2013, entre la Cormupa y la consultora Redess Ltda., consignándose que Chileduc habría recibido el pago con fondos que fueron desembolsados de la cuenta de Subvención Escolar Preferencial (Sep).

En la instancia, el juez Juan Villa Martínez advirtió que los antecedentes expuestos “efectivamente se orientan hacia la comprobación de una eventual ilicitud penal en relación con el uso y el destino que se le dio a estos fondos que están regidos por una legislación especial en materia de educación en la Ley Nº20.248”.

“Lo relevante y lo esencial es que se utilizaron recursos que tenían una finalidad específica dada por esta ley a un propósito que a primera vista no aparece vinculado de una manera clara y directa con los propósitos que reglamenta el texto legal y que dice en relación exclusivamente con gastos destinados al mejoramiento educacional y aspectos técnicos pedagógicos. Todo eso dentro del contexto de un plan de mejoramiento educacional. A primera vista, el tribunal no alcanza a visualizar cuál sería la relación directa entre el mejoramiento de los estatutos a nivel municipal y estos fines específicos que reglamenta esta legislación especial y que debían corresponder a estos recursos asignados por la Corporación Municipal”, detalló el juez.

Respecto a las medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público, representado por el fiscal Felipe Aguirre, y el abogado querellante Juan José Arcos, el Tribunal disintió, al sostener que los imputados tienen arraigo en la Región de Magallanes, y que éstos han asistido a las instancias judiciales y han prestado declaración, colaborando “en la medida de lo posible” con el desarrollo de las diligencias.

Fondos usados con fines particulares

Ante esto, el persecutor apeló a que dichos fondos fueron usados y aplicados con fines particulares, y no a fines públicos ni de educación, arguyendo que éstos se gastaron en una reforma a los estatutos de la Corporación y en una supuesta reorganización del aparataje administrativo de la misma, finalidad que -a su juicio- no tiene ninguna vinculación directa o indirecta con lo que es la Subvención Escolar Preferencial.

Asimismo, precisó que aún no ha habido un reintegro de esos recursos, ni de parte de Chileduc como tampoco de las personas que fueron formalizadas.

“Se alcanzaron a pagar solamente dos cheques, porque en un tercero hubo denuncias y querellas de los concejales y ante toda esta situación y ante la misma Chileduc, que no cumplió con el último informe, este contrato terminó por no pagarse esa última cuota. En total eran 33 millones de pesos que se iban a pagar para estos fines de estatutos y reorganización, pero se alcanzaron a pagar cerca de 23 millones de pesos”, indicó

Por su parte, el abogado defensor Ramón Bórquez, rebatió que los fondos no fueron utilizados para fines privados o particulares y, por lo tanto, no “podemos hablar de reintegro”, aclarando que la misma Contraloría, en su informe de investigación especial, no cuestionó este contrato e incluso “instaba a la Corporación para que el contrato se terminara de cumplir”.

“La postura de la defensa es que aquí no hay delito, y nosotros señalamos que se les está atribuyendo a mis representados que habrían hecho una inversión de fondos públicos para un interés particular, pero eso no es así, porque lo que se está atribuyendo es que este contrato que hace la Corporación con una sociedad consultora, que es Chileduc, se hace respecto de una función que también es pública. Lo que tiene que quedar claro es que ellos no utilizaron estos bienes a favor propio, ellos no se llevaron el dinero a la casa. Hay una actuación que se refiere a la Cormupa, que contrata a una Asesoría Técnica Educativa (Ates) para hacer un rediseño organizacional de la corporación y una propuesta de modificación de estatutos, y eso es un fin público”, subrayó.

Finalmente, el magistrado determinó un plazo de ocho meses para llevar a cabo la investigación solicitada por la Fiscalía y la parte querellante, que consta en la búsqueda de un tercer cheque y la declaración de al menos quince testigos más.