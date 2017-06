Sindicato de Enap emplaza a gerente general Marcelo Tokman a poner orden a plana ejecutiva mayor en Magallanes

La paciencia no da para más al interior del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes. Simplemente se aburrieron de las constantes ausencias que, según afirman, se han dado en el último tiempo de parte de la gerencia local.

La situación fue dada a conocer ayer en conferencia de prensa por parte de los petroleros, ocasión en que de forma enfática, su presidente Alejandro Avendaño Gallardo, señaló: “siempre se nos dijo que el gerente -aludiendo a Ramiro Parra Armendaris- tendría residencia en la zona, eso incluye los fines de semana. Pero vemos que no es así, en las otras filiales los gerentes locales permanecen en su zona. (Eso) se ha hecho habitual, como este fin de semana largo por ejemplo donde más grave aún, no se comunicó en forma escrita quiénes son los que reemplazarían estas funciones durante las ausencias ni a quién recurrir. El gerente de Recursos Humanos (RR.HH.) -René Rebolledo Catoni-, que estuvo ausente toda la semana y sin dejar quien lo subrogue en su cargo, dijo que estaba activo a lo que se requiera pero ni siquiera contestó el teléfono y no se trata de un teléfono particular sino que es institucional. Tenía la obligación de contestar”.

En tal tenor, enfatizaron que para avanzar, la gerencia local tiene que hacerlo con el mundo sindical, le guste o no. “Hoy -Ramiro Parra- está en una empresa del Estado, no en el mundo privado, donde existe una gran diferencia que debiera reconocer. Vamos a conversar con el gerente general Marcelo Tokman Ramos para que ordene a la plana ejecutiva mayor de Magallanes y tenga permanencia real y efectiva en la zona, cosa que hoy no está sucediendo”.

Gastos improcedentes

De igual modo, los trabajadores dieron cuenta de otra preocupación. “Hemos sabido por rumores de pasillo, porque no hemos sido informados, que RR.HH. quiere reformar todo el segundo piso del edificio central, donde se gastará un poco más de $200 millones. Queremos señalarle a la gerencia, que estamos en números rojos y recordarle que esos -montos- debieran usarse para poder arreglar casas en Cerro Sombrero, donde tenemos grandes falencias de alojamiento”.

Junto con ello y aun cuando destacó el esfuerzo del escaso personal de RR.HH., Avendaño levantó una crítica hacia Rebolledo: “quien los dirige no tiene esa misma mirada, ya que a raíz de esto mismo, tiene un clima laboral pésimo dentro de su equipo y no toma atención a eso. Seguimos pagando multas por parte de la empresa, por denuncias, tenemos una cantidad importante de temas pendientes con Recursos Humanos y vemos que no hay un avance por ese lado”.

Enap

Por su parte, la petrolera no se refirió a las críticas y se remitió a señalar que: “llamamos a todas y todos quienes son parte de esta organización a retomar el diálogo y utilizar los espacios formales que tenemos como empresa para plantear nuestras legítimas dudas e inquietudes. Sólo el trabajo conjunto nos permitirá seguir fortaleciendo a nuestra empresa, patrimonio de los magallánicos y de todos los chilenos”.

Junto con ello la estatal recordó que hay resultados que demuestran una gestión positiva a nivel local, ejemplificando con el hecho de que se encontraría garantizado el 100% de suministro de gas para Magallanes por al menos 20 años. “Y hoy estamos abocados a generar más energías y nuevas formas de generación que mejoren la calidad de vida de Magallanes y sus habitantes. Sabemos que aún nos queda camino por recorrer y no será posible si no contamos con el apoyo de todos quienes trabajamos en esta empresa pionera en la región”, dijo Enap.

