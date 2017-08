Sindicato de la Cormupa entrega propuesta a comisión de Hacienda en el Senado

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Corporación Municipal de Punta Arenas asistieron a la Comisión de Hacienda del Senado, invitado por el senador Carlos Montes, para discutir el tema del proyecto de la Nueva Educación Pública. Junto a representantes de otras comunas, los dirigentes entregaron una propuesta de transición para dar solución a los trabajadores que no pasen a ser parte de las dotaciones de los nuevos servicios locales de educación.

Con este fin, se planteó un modelo de bonificación para retiro de aquellos que no deseen continuar en la nueva institucionalidad, monto que debería incluir los años de servicios que corresponde por ley, más un incentivo adicional en razón del tiempo que se desempeñan como funcionarios del sistema. Al término del encuentro, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Corporaciones Municipales de Chile (Fenatracom), Ricardo Oyarzo planteó que “es urgente que el Estado de Chile reconozca la labor que los funcionarios administrativos de carrera han realizado en el sistema municipal de enseñanza, manteniendo la institucionalidad del modelo durante años, ya que ellos, no han sido los responsables de que el Estado no financie directamente el modelo, y tampoco han tenido responsabilidad en las malas decisiones tomadas por algunos municipios los últimos años”.

Además, los dirigentes se reunieron con la ministra de Educación, Adriana Delpiano para dar una solución a los más de 11 mil trabajadores que forman parte del estamento administrativo de la educación municipal.