Sindicato de Servitrans pide suspender firma del contrato de la basura con Areas Verdes

La presentación legal está dirigida en contra del alcalde Claudio Radonich, seis concejales, la comisión evaluadora y otros funcionarios municipales.

El Sindicato de Trabajadores de Servitrans acusó al municipio, a su alcalde Claudio Radonich y a algunos de los concejales de incurrir en arbitrariedades e ilegalidades con motivo de la adjudicación del contrato del servicio de recolección de residuos domiciliarios de la comuna de Punta Arenas, primero a la empresa DMO Motion (quien se desistió posteriormente) y en segundo término a la firma regional Areas Verdes, la que finalmente se quedó con la licitación por los próximos seis años.

Las ilegalidades y arbitrariedades denunciadas este 5 de octubre ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, mediante un recurso de protección, habrían sido cometidas el pasado 11 de septiembre, con ocasión de la adjudicación del contrato a DMO Motion.

La presentación legal firmada por el presidente del gremio de trabajadores, José Díaz Sánchez, está dirigida en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, su alcalde Radonich; la comisión evaluadora de la licitación pública, integrada por Elena Blackwood, Rodrigo Santana Torres y Cristián Ormeño, y los miembros del Concejo Municipal, el propio alcalde Radonich, y los concejales Vicente Karelovic, José Aguilante, Daniela Panicucci, Germán Flores, María Teresa Castañón y Mauricio Bahamondes; la asesora jurídica Ericka Farías, y el director de Aseo y Ornato, Marcelo Velásquez.

Conforme a la argumentación invocada por la organización sindical de la actual concesionaria que presta el servicio de recolección de la basura en la ciudad, las bases administrativas de dicha licitación fueron confeccionadas con abierta ilegalidad y arbitrariedad, tanto en la evaluación de las ofertas de los postulantes a dicha licitación, así como la adjudicación de la concesión y su posterior readjudicación también fueron efectuadas en forma ilegal y arbitraria y con violación de la garantía constitucional garantizada en el artículo 19 numeral Nº24 de la Constitución Política de la República, en franco perjuicio del Sindicato y de los trabajadores que lo componen.

Concretamente, denuncian que si bien las tres empresas en carrera pudieran haber ofertado el mismo sueldo base, se omitió un documento de la empresa Servitrans en la que se dejaba establecido que ésta ofrecía una mayor remuneración que las otras oferentes, antecedente exhibido en la sesión del pasado 11 de septiembre por un trabajador sindicalizado, restándole validez.

“Los asesores del municipio pretendieron generar una confusión dando a entender que dicho documento, si bien existía, no se había adjuntado a la oferta que presentó Servitrans, y que la comisión evaluadora no lo podía considerar pues las bases administrativas de la licitación sólo habían pedido a los oferentes indicar en su oferta el sueldo base que ofertaban y no el total de haberes ofrecidos para los trabajadores”, señala el escrito.

Los trabajadores insisten que la actual empresa ofertaba mayor “total de haberes”, es decir, mayor remuneración que el resto de los oferentes, pues además incluía una serie de otros beneficios, que suman un total de haberes muy superior, entre los 560 y 750 mil pesos, dependiendo del cargo.

Derechamente, acusan a los asesores del municipio haber “ocultado” este antecedente al Concejo Municipal al momento de adjudicar el contrato -en primera instancia- a la firma capitalina DMO Motion.

Peticiones

A fin de resguardar los derechos del Sindicato y de los asociados, entre tanto se resuelva el fondo del recurso, los recurrentes solicitan decretar orden de no innovar, ordenando la suspensión de la firma del contrato respectivo a celebrarse entre la municipalidad y la Sociedad Areas Verdes o para el efecto que el contrato ya hubiese suscrito, disponer la suspensión de sus efectos y de la iniciación de la prestación del servicio.

La presentación legal firmada por el abogado Jorge Plaza deberá ser conocida por la sala de la Corte de Apelaciones para su admisibilidad y el pronunciamiento sobre la orden de no innovar.