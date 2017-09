Sindicato de Trabajadores llamó a defender el subsidio al gas: debe seguir en manos de Enap

“Pretender decir que con el subsidio, ellos podrían ofrecer un precio inferior de costo unitario, es sólo querer engañar y confundir a la población ya que eso no puede ser traspasado directamente a la comunidad”, expresó la directiva del Sindicato de Trabajadores de Enap a través de su presidente Alejandro Avendaño Gallardo, luego que se dieran a conocer las últimas tentativas de Petro Magallanes -a través de reuniones con personeros de gobierno a nivel nacional y regional-, para optar también al aporte compensatorio que actualmente recibe la Empresa Nacional del Petróleo.

A juicio del máximo directivo de los trabajadores, el que la firma de capitales neozelandeses insista en ser incorporada en la glosa del presupuesto del aporte compensatorio, es claramente un despropósito. “En este sentido, es bueno señalar y recordar que por mantener los bajos precios de gas a la población hasta antes de obtener el subsidio del Estado, era Enap la que subsidiaba el gas para la comunidad, lo que ocasionaban grandes pérdidas en sus resultados económicos. Eso no lo hizo ni lo harán los privados, quienes sólo buscan rentabilidad económica, sin importar el rol social eso únicamente lo cumplirá siempre una empresa del Estado como lo es Enap”, indicó.

En razón de ello, Avendaño apuntó a las condiciones productivas que hoy presenta Petro Magallanes. “Es bueno que la comunidad conozca la realidad de la privada. Actualmente cuentan con un pozo de gas convencional en operación -Brótula, ubicado cerca de San Gregorio- cuya producción alcanza a no más de 60.000 metros cúbicos diarios (M3/d), muy por debajo de lo que consume la población, que en invierno alcanza a un 1.500.000 M3/d. Y por otra parte, tampoco cuenta con infraestructura como gasoductos para llegar con su gas hasta Punta Arenas”.

Aparte de lo señalado, el petrolero recalcó que Enap Magallanes es la única empresa en la región que explota gas no convencional, que tiene un valor de producción mucho más elevado.

Defender el subsidio

Finalmente, el Sindicato de Trabajadores hizo un llamado a los actuales parlamentarios y postulantes a la Cámara de Diputados y autoridades regionales, a pronunciarse y defender que el subsidio siga en manos de Enap, “y así seguir asegurando no sólo el abastecimiento del gas para la región, sino que sea a un justo precio. Es la estatal en su rol social, la que siempre ha cumplido y la que dará esta garantía, no así el privado”, finalizó señalando Avendaño.

Petro Magallanes

A la luz de estas referencias, el gerente de Petro Magallanes, Alberto Harambour planteó que la mirada de la empresa es clara y perfectamente viable. “Nosotros no pretendemos abastecer el 100% de las necesidades de la región. En este minuto tenemos un solo pozo en producción, pero si tuviéramos acceso a un mercado que paga hasta US$8,04 el millón de BTU ($5.028) como es el caso de Enap, podríamos producir mucho más. Tenemos recursos suficientes para desarrollar, si las condiciones comerciales fueran diferentes. Cuando dicen Enap es el único que ha hecho esfuerzos exploratorios, eso no es efectivo, nosotros lo hemos hecho también. Hemos descubierto recursos suficientes pero no los podemos aprovechar para venderlos a US$3 o US$3,60. Por eso hemos dicho que nos den igualdad de condiciones para competir”.

Recalcó el ejecutivo que en caso de competir en igualdad condiciones -pudiendo postular al subsidio-, podrían vender el gas al Estado, a un precio menor al que lo hace Enap.

Finalmente, al ser consultado acerca de la ratificación por parte de Energía, de que considerarlos en el próximo subsidio no estaría en carpeta, Harambour expuso que “nosotros seguimos con la esperanza de que la Ley de Presupuesto que se va a tramitar el 30 de septiembre, contenga la glosa que nos permita competir y al Estado a su vez ahorrarse unas cuantas decenas de millones de dólares al año, comprando primero el gas más barato. Hay que recordar que nosotros llegamos invitados por el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachellet y desde 2008 hemos invertido alrededor de US$100 millones, compartiendo los esfuerzos del Estado, tenemos derecho a que nos traten de forma igualitaria”.