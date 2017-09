Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón: “La salud pública es un sistema que no logra compatibilizar la demanda que tiene con la oferta que es capaz de entregar”

Explicando las medidas que se implementarán para disminuir las listas de espera, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, abordó los resultados de la comisión asesora respecto de los fallecidos en listas de espera. Durante su paso, además, abordó las peticiones para contar con especialistas en Porvenir y las inversiones que se han realizado y la necesidad de realizar una reforma de salud que permita mejorar el financiamiento de la salud pública.

Ante la consulta, la subsecretaria de Redes Asistenciales sostuvo: “La salud pública es un sistema que no logra compatibilizar la demanda que tiene con la oferta que es capaz de entregar y hay que ser capaz de dar la lista de espera como ese resultado, con el respeto que exigen todas las personas que han fallecido”.

Explicó que lo que señala la comisión de expertos respecto de la lista de espera es que no es posible relacionar causalidad, es decir, no se establece una relación entre estar en una lista de espera con la muerte. “La comisión plantea que existe una relación posible o potencial entre haber sido derivado a una especialidad y la causa del fallecimiento, pero eso no se puede establecer como causalidad”, comentó.

Explicó que como cartera han tomado varias propuestas, la primera es establecer tiempos aceptables de espera para problemas de salud que no son urgentes en lo sanitario.

Hasta ahora se ha priorizado sólo por antigüedad y lo que se busca es que quienes podrían agravarse se atiendan más rápido. Además se realizarán auditorías a cargo de los servicios de Salud, para determinar si hay causalidad en los fallecimientos de personas menores de cuarenta años de 2011 a 2016, por causas que tendrían que ver con la oncología, de manera de saber qué pasó con ese paciente, dónde se atendió y si falleció por una causa relacionada con la espera.

“Sabemos que independiente de que no se puede establecer causalidad en los tiempos de espera no es bueno que un paciente esté años en la lista de espera”, comentó Alarcón agregando que se ha reducido en comparación con el gobierno anterior, en cuatro meses menos para una consulta, y en dos meses para una cirugía. Aseguró que durante la administración anterior, cinco de cada diez personas esperaba más de dos años, pero esa cifra se redujo a dos. “Sabemos que nadie debería esperar más de dos años y por lo tanto estamos realizando un esfuerzo para implementar un plan extraordinario de listas de espera de los días sábado en el sistema público”.

Sostuvo que se implementó un nuevo sistema para poder llevar de mejor forma el análisis clínico de estos pacientes, ya que el procedimiento anterior fue muy criticado en la comisión. “Además necesitamos realizar la trazabilidad completa para saber qué pacientes hay que atender primero aunque hayan llegado después, del mismo modo que se realiza la categorización en urgencia para priorizar el paciente grave. Este es un mal que venía hace muchos años y que no se había transparentado nunca y que nosotros con decisión tomamos estrategias para solucionar”, recalcó Alarcón.

Hospital de Porvenir

Ante la consulta respecto de la situación del Hospital de Porvenir y ante la preocupación de que sea un elefante blanco, la subsecretaria de Redes Asistenciales aseguró que saben que el Hospital de Porvenir ha sido polémico porque hay legítimas demandas de tener especialistas, pero agregó que “es necesario” que escuchen sus respuestas, ya que lo importante es que las personas que viven en una localidad tengan acceso al especialista, no la vía por la que llegan al especialista. “Que el especialista viva en un lugar, no nos asegura mucho más. Entonces tenemos agendas estructuradas de especialidades de manera de asegurar que tal día va a estar el oftalmólogo o el pediatra y que también hay urgencia, que permite el traslado. Tenemos el centro del Samu y le damos protección”, señaló.

