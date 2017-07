Subsecretario de Pesca ante aprensiones de salmoneros en destino de concesiones: “Buscaremos que las relocalizaciones no se contrapongan ni se traslapen con los caladeros históricos de la pesca artesanal”

Pablo Berazaluce dejó entrever con estas palabras, que el gobierno sí está al tanto de la problemática

de la industria salmonera, para la cual el gobierno estaría al debe en este proceso.

La participación ayer del lanzamiento del programa de Corfo destinado a la creación de un Consorcio Tecnológico para el desarrollo de la Acuicultura Oceánica en Chile y hoy, del acto de firma de convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Universidad de Magallanes para la conservación de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, conforman las principales actividades que en esta oportunidad, fueron consideradas en la agenda de visita a nuestra región, por parte del subsecretario del ramo, Pablo Berazaluce Maturana.

Esto último, un itinerario que aun cuando estaba claramente definido, no implicó que el personero declinara referirse a problemáticas locales y de interés del sector salmonero, como de la pesca, especialmente artesanal. En el primero de los nombrados, Berazaluce acusó recibo de las críticas y conforme dio respuesta a las críticas hacia un gobierno que desoiría al sector, respondió otras preguntas a La Prensa Austral.

– La industria salmonera ha planteado que el Estado está al debe en lo concerniente a los temas territoriales que incumben al sector. ¿Qué percepción tiene de ello?

– “Para que seamos bien claros en el mensaje. El gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, ingresó y aprobó la ley que congelaba y generaba una moratoria en la entrega de concesiones acuícolas, de manera de permitir las relocalizaciones para que la misma industria salmonera pueda tener sus centros a mayor distancia y disponer de todos los corredores sanitarios que se necesiten para tener una producción a menores costos, más sustentable, ergo más competitiva a nivel mundial. Por lo tanto, me parece un poquito injusto -lo que dicen- los salmoneros de aquí. No he visto las declaraciones, pero de ser así, no tiene correlato con la realidad”.

– En cuanto a la propuesta proveniente del Ministerio de Medio Ambiente de declarar parques terrestres y marinos el borde costero en nuestra región, los pescadores artesanales se cuestionan de si se ha considerado que con estas iniciativas, podría estarse ocasionando un perjuicio -en términos productivos- al sector.

– “Nosotros estamos trabajando con el Ministerio, viendo los mapas de los anuncios que hizo la Presidenta, de áreas marinas protegidas. En ese sentido, la semana pasada tuvimos la tercera o cuarta reunión con el subsecretario del Medio Ambiente -Jorge Canals-, tenemos una agenda bien ambiciosa para poder definir los puntos en los que vamos a establecer las áreas marinas. Tenemos que lograr el punto de equilibrio entre las labores extractivas y las de conservación y en eso hemos sido encomendados a llegar a un acuerdo, en el que ninguna de las actividades se vea dañadas”.

– Volviendo al tema de los salmoneros. La presente administración del gobierno está que termina. ¿Se alcanza a dejar ‘amarrado’ el cierre de este proceso de relocalización?

– “Este gobierno, más allá de ingresar el mensaje presidencial al Congreso y promulgar la ley de Moratoria de las Concesiones Acuícolas, ha iniciado una consulta pública del reglamento de caladeros. Buscaremos que las relocalizaciones no se contrapongan ni se traslapen con los caladeros históricos de la pesca artesanal. En ese sentido, hemos recibido algunas cartas o informaciones, tanto de la industria salmonera como de la pesca artesanal, en las cuales se nos pedía un mayor plazo para seguir las conversaciones. El inicial terminaba el 17 de julio y lo prorrogamos hasta el 17 de agosto. De ser necesario, en la medida que las conversaciones se vayan dando por buen camino y necesiten más tiempo, el Ejecutivo jamás le va a cerrar la puerta al diálogo”.

– En otro punto, ¿Cómo está el tema de las ‘cuotas de pesca’, para el sector artesanal?

– “A ese respecto, hemos tomado la política de ser muy respetuosos de lo que plantean los comités científicos y técnicos. En este sentido, pensamos que la sustentabilidad del recurso es fundamental y ahí su rol es preponderante, lo que se ha visto apalancado con el trabajo que hacen los comités de manejo locales”.

– El problema es que hoy los pescadores en general no están muy de acuerdo en que vaya un experto a bordo de las naves, por el tema de espacio, dotación.

“Nosotros valoramos mucho el trabajo que hacen los científicos y nos encantaría que ellos pudieran estar la mayor cantidad de tiempo en el mar, observando cómo se comportan las pesquerías y los recursos. Pero si los pescadores los dejan o no subir a sus embarcaciones, no es resorte nuestro. Ahí, siempre vamos a promover el diálogo”.