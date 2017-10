Club de Patinaje Brisas Magallánicas celebrará en grandes sus 5 años de actividad deportiva

Con una gala en el gimnasio Fiscal, en diciembre próximo Desde hace un mes las patinadoras de la entidad deportiva se encuentran preparando la presentación, pero paralelamente han estado practicando las coreografías que utilizarán para el campeonato Liga Four, en Viña del Mar

Fotos Bernardo Balbontín

El Club de Patinaje Brisas Magallánicas fue inaugurado el 30 de octubre de 2012 y ya se aprontan a conmemorar sus cinco años de actividad en esta disciplina. Por lo mismo, las más de 80 patinadoras artísticas sobre ruedas, de 6 a 17 años, que integran la organización deportiva, desde hace un mes se encuentran preparando una detallada gala, que se realizará el 2 de diciembre próximo, en dependencias del gimnasio Fiscal. El ingreso es gratuito y el horario será confirmado a través de la página de facebook, “Patinaje artístico Brisas magallánicas”. En la misma dirección web las personas interesadas en ser parte del club, pueden hacer las consultas respectivas.

“El club fue una iniciativa de un grupo de mamás más que nada. Empezamos con este tema al ver que nuestras hijas les encantaba el patinaje. Entonces siempre con la esperaza de que ellas practiquen, nos unimos y vimos que habían más interesadas, entonces así se fueron sumando personas y la agrupación creció cada vez más”, explicó la presidenta de la organización, Bárbara Silvente Villarroel, quien agregó que este 2017 están conformando el equipo de hockey, teniendo interesados para formar una escuadra de varones y otra de damas, cuyas edades van de los 6 hasta los 16 años.

La dirigente agregó que el club también cuenta con la colaboración de la ex campeona sudamericana de la federación de patinaje artístico sobre ruedas, Maira Flores, quien cada dos meses llega hasta Punta Arenas para guiar a las jóvenes.

Representando a Magallanes

De lo resta del año, a Brisas Magallánica se le presenta un panorama bastante movido, ya que 15 de sus exponentes, competirán en un certamen de patinaje artístico, que tendrá lugar en Viña del Mar, a partir del 14 de octubre. Con ello las jóvenes representarán a Magallanes, en un deporte que pocas veces logra visibilidad.

Entre quienes viajarán a dejar la bandera de la región bien en alto, se encuentra Tiara Paredes de 10 años. “Estoy emocionada, nerviosa, feliz, entre muchas cosas, por el campeonato al cual participaremos. Estoy contenta de poder viajar con mis amigas. La preparación ha sido dura, hemos tenido muchas horas de entrenamiento, pero igual lo pasamos bien”, señaló.

Por su parte, su compañera Almendra Uribe de 11 años, indicó que “para mi es un privilegio el poder viajar con mis compañeras, que también son mis amigas, porque yo soy nueva y será una experiencia que no he tenido antes. Me gustaría poder ganar algún lugar. Quien me motivó a practicar patinaje artístico fue mi prima, me dijo ‘anda a patinar es muy divertido’, entonces yo le dije que lo iba intentar y así me quedé”.

Finalmente, quien más confianza demostró en el buen desempeño del equipo en Viña del Mar, fue Nathalie Alister de 11 años, quien aseguró, “yo creo que nos va ir bien porque estamos bien preparadas, además amamos patinar, así que le vamos a poner todo el empeño. Lo que me motivó a practicar el patinaje sobre ruedas fue mi gusto por el patinaje sobre hielo de hecho, pero además me gusta mucho ‘Soy Luna’ (serie de televisión argentina juvenil), así que ahí tuve mis primeros patines”.