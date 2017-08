Team 99 Hits encabezará el torneo de Fighting Games más austral del mundo

El certamen se realizará durante este fin de semana.

Street Fighter V, Tekken 7 y Super Smash Brothers Wii U, serán los juegos que conformarán el torneo de Fighting Games más austral del mundo, organizado por la agrupación Team 99 Hits, quienes han decidido llamar este gran certamen de videojuegos bajo el nombre de Austral Shinken Cup 2017. Así cumplirá su primera versión, con el objetivo de realizar muchos más eventos de este tipo.

El certamen se realizará los días 12 y 13 de agosto, en el local CheckPoint (ubicado en el Club Hípico), ambas jornadas comenzaran a las 16 horas. El evento contará con un torneo paralelo de Fifa 17, sorteos y premios por parte de los auspiciadores, además se desarrollará un concurso de cosplay para que el público pueda contemplar los más elaborados disfraces, inspirados en los personajes más conocidos de la cultura de la entretención. Todo lo que vaya acontecer en la actividad, será emitido por la página web www.twitch.tv/team99hits.

Debido a que los responsables desean entregar un evento y transmisión de calidad, habilitarán el local con una sección de comentaristas, un escenario especial para los jugadores y cámara individual por cada uno de estos participantes. Con ello busca asemejar las grandes producciones que desarrollan grandes certámenes internacionales, dedicados a este tipo de competencias.

Lograr reconocimiento sudamericano

Team 99 Hits es una comunidad que nació por un grupo de amigos apasionados por los juegos de pelea, con el objetivo principal de promover y mejorar las condiciones en la que se desenvuelven los torneos de estos videojuegos en Magallanes.

Debido a la dedicación de su trabajo, desde el año 2013 han sido partícipes de varias actividades con renombre a lo largo del país, mayoritariamente organizados en Santiago, como lo son Gamerbyte (2013), Meliblipas Tournament (2015), Never Give Up (2016) o también circuitos de liga sudamericana, en la que destaca Champions Road 2016.

Ante ello, el integrante de Team 99 Hits, Pablo Vásquez Cárdenas, señaló que actualmente el principal objetivo de la agrupación es tratar de difundir en Magallanes este tipo de encuentros, de manera que logre trascender a nivel país e incluso sudamericano. “Con este torneo nuestra meta es reducir el tope que hay en el país para este tipo de eventos, logrando que nuestra región sea reconocida como un exponente fuerte en el mismo y promoviendo nuestros eventos atrayendo a diferentes jugadores de todo el país a la zona, facilitando que otras localidades como la nuestra pueda demostrar su esfuerzo y calidad de eventos, sin recurrir únicamente a la opción de ir a participar a Santiago”, explicó Vásquez.

Austral Shinken Cup 2017 cuenta con el apoyo de Festigonia, Checkpoint y F2G. En el lugar habrá un puesto de MSI Chile, quienes pondrán a disposición una gran cantidad de productos de tecnología, para que los visitantes los prueben.

“Para este evento tenemos el agrado de contar con la participación de varios exponentes de estos juegos de diversas partes del país, quienes ya emocionados con la idea, estarán presentes para compartir con nosotros. Por lo mismo, hemos organizado varias actividades para que la gente de nuestra región pueda aprovechar a enriquecer su experiencia, jugando con ellos, en distintos tipos de formatos como lo son desafíos entre regiones o eventos personales, donde no se juega sólo la gloria sino también el orgullo de cada jugador”, indicó Pablo Vásquez, quien agregó que terminado el certamen enviarán a sus tres mejores exponentes a Santiago, para participar del torneo Never Give Up 2017, la cual cuenta con el auspicio de la compañía Capcom, quien está a cargo de la producción del actual título, Street Fighter V.