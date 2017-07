Diputado Boric: “Tenemos un problema de convocatoria en Magallanes que no se puede desconocer”

Contento, pero autocrítico. Así definió estar el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric Font, luego de conocer los resultados de las elecciones primarias presidenciales que definieron a Beatriz Sánchez como la candidata oficial del Frente Amplio. Sin embargo, el conglomerado de izquierda alcanzó únicamente 2.841 preferencias de un total de 11.716 votos en la Región de Magallanes, escenario que califica como positivo y alentador, explicando que “hace seis meses no existíamos y hoy somos una alternativa política y de gobierno en todo Chile”.

Sin embargo, en la retrospectiva del análisis y las conclusiones, el representante de la Cámara dijo estar estudiando, junto a los militantes que integran el pacto, cuál ha sido la razón o los motivos que podrían explicar el desencanto de la política que se expresó en la alta abstención de este proceso en Magallanes, teniendo en cuenta que hace poco más de cuatro años una gran cantidad de adherentes le concedieron a él 15.418 sufragios en las elecciones parlamentarias de 2013.

“Si bien logramos más de 327 mil votos en todo Chile, que no teníamos antes, hoy día con eso no nos alcanza para ganarle a la derecha, y si bien en Magallanes ganó Beatriz y tuvimos una votación importante, es poca en relación a lo que hemos obtenido en otras ocasiones, y en ese sentido hay que tener más despliegue, más trabajo territorial, tenemos que lograr captar a las personas a quienes no le está haciendo sentido la política y ese es un trabajo que nos hemos propuesto para mejorar no solamente de aquí a noviembre sino en general a largo plazo”, asintió.

– ¿Qué fue lo que falló en la campaña?

– “Yo no tengo una visión negativa de lo que ocurrió. En estas elecciones se votó por el Frente Amplio y eso era algo que no se podía hacer hasta hace seis meses porque no existía. Mi evaluación es positiva, pero tenemos claro que para ganar en noviembre tenemos que convocar a mucha más gente y nos vamos a sacar la cresta (sic.) trabajando con mucha humildad, como también en el marco de las candidaturas parlamentarias. Tenemos claro de que si no mejoramos eso, no va a ser suficiente en noviembre. Esto no es solamente una cuestión de elecciones sino de cómo le hacemos sentido a la gente que ve con ajenidad la política en Magallanes, y eso es una ‘pega’ que estamos llevando día a día.

– ¿Y únicamente la acción en terreno es el factor que pudiera revertir esta situación en Magallanes?

– “Si bien, Piñera sacó un buen número, creo que la votación fue baja para todos. Es algo que también se reflejó tanto en la elección municipal como en la última parlamentaria. Existe del orden de un 60% de abstención en los comicios generales y un 80% en estas primarias. Por lo cual, tenemos un problema de convocatoria en Magallanes que no se puede desconocer y hay que preguntarse por qué no le estamos haciendo sentido a la gente y cuáles son los problemas que hoy día están teniendo los magallánicos que no ven alternativas en la política”.

– ¿Replica usted las críticas de los dirigentes locales de la oposición respecto a que el gobierno sería el principal responsable de la alta abstención al no incentivar los comicios?

– “Creo que la actitud del gobierno fue triste porque como estaban marginados del proceso políticamente al no ser capaces de ponerse de acuerdo, decidieron sencillamente restarse y cumplir solamente con lo formal. Eso le hace mal a la democracia y sin lugar a dudas el gobierno tiene una responsabilidad. Si uno le pregunta, es obvio que lo van a negar pero a todas luces para todos quienes son observadores políticos está claro que se trató por omisión de que hubiese poca participación”.

