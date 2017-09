Subjefe de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas: “De 2.351 embarcaciones inscritas sólo 569 están en condiciones operativas”

Dato surgió a propósito del accidente que el domingo recién pasado costó la vida en aguas interiores del estrecho de Magallanes al tripulante de la nave Lorena Alejandra I, Marcelo Silva Toledo.

Diversos son los alcances que a juicio del teniente primero, Francisco Ortiz, subjefe de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, surgen a partir del accidente que el domingo recién pasado costó la vida al tripulante de la nave artesanal de pesca Lorena Alejandra I, Marcelo Silva Toledo (33) quien pereció tras caer a las aguas interiores del estrecho de Magallanes, cuando regresaba a Punta Arenas de una eventual faena de extracción de centolla y erizo.

En la oportunidad y durante las primeras indagaciones, junto con determinar que la muerte presentaba una data cercana a las 10 horas, el comisario Orlando Yáñez Sandoval, de la Brigada de Homicidios, descartó la intervención de terceras personas en el fallecimiento.

No obstante, el hecho en sí generó la necesidad de consultar al efectivo de la Armada cómo se abordan en la región este tipo de casos, ante lo cual no sólo respondió en el detalle, sino que además aportó datos que dan una mirada totalmente distinta al incidente, que por cierto se dio arriba de una embarcación que no contaba con registro de zarpe.

– ¿Cuál es el procedimiento de fiscalización de parte de la Armada para estas situaciones, en términos de regularidad?

– “Es permanente. De hecho, tenemos un servicio que está las 24 horas, los 365 días del año para otorgar zarpes. Esto consiste en que los armadores y patrones de las embarcaciones vienen con toda la documentación y acá se verifica la misma, además de lo referido a la dotación que va a tripular. Estando todo en línea, recién se otorga la autorización, que es el primer filtro. Por ende, el que existan salidas bajo otras condiciones, es otro tema”.

“Ahora bien, para verificar esas condiciones u otro tipo de faltas, de acuerdo a lo que nos mandata la ley, tenemos patrullas en el borde costero, que particularmente acuden a las caletas, donde se fiscalizan las naves antes del zarpe o a su recalada. Normalmente es ahí donde se detectan anomalías. Para el caso de las embarcaciones que están navegando, disponemos también de unidades marítimas que hacen una fiscalización en las áreas en que se encuentren”.

“Esto corresponde a un proceso aleatorio que tiene lugar dentro de la zona económica exclusiva hasta las aguas interiores. Vale decir, incorporando todos los canales de la región hacia mar afuera y hasta 200 millas”.

Las multas

– ¿Quiénes cometen este tipo de infracciones, a qué tipo de multas se exponen?

– “El rango es amplio y depende de la falta, desde un mínimo de aproximadamente $47 mil hasta los $4 millones 700 mil. Dependiendo de la naturaleza también es probable que sólo se aplique una suspensión temporal o definitiva de las matrículas, con lo cual no se puede volver a ejercer dicha actividad”.

“Hay que señalar que en esto, nosotros tenemos una ‘hoja de vida’ de todo el personal marítimo, donde es factible conocer si se trata de alguien con reincidencia en algún tipo de falta”.

– ¿Existe alguna vía que permita determinar la cantidad de lanchas pesqueras que navegan sin autorización?

– “No tenemos una estadística específica que indique cuántas naves podrían estar o no navegando sin autorización. Sí hay un registro de todas las fiscalías marítimas realizadas y en particular este año van 82, que son citaciones con sus respectivas multas que conllevan por distintas causales”.

“Dentro de ellas están el navegar sin autorización de zarpe, no contar con elementos mínimos de seguridad; teniendo matrícula vencida o no teniéndola y presentar una dotación distinta a la informada cuando se autorizó la salida, entre otras”.

– ¿Es efectivo que en las caletas y canales, no hay personal de la Armada de manera constante, para efectuar fiscalizaciones?

– “Así es. No tenemos alguien de punto fijo. Es por lo mismo que en los patrullajes que se hacen a lo largo de nuestra jurisdicción, procuramos ir a las caletas para efectuar una fiscalización aleatoria, ya que en general si piden a la gobernación una autorización de zarpe, nosotros verificamos que esté todo en orden y se le da un documento oficial que ratifica las condiciones en que saldrá. Ahora, si lo hacen en otras distintas, es porque saben que lo están haciendo de forma ilegal”.

– ¿Cuál es el catastro de naves menores en la jurisdicción Punta Arenas?

– “Hay 2.351 embarcaciones inscritas, de las cuales sólo 569 están en condiciones operativas. Esto quiere decir que han pasado su vigencia anual -certificadas-, luego que se les hiciera una revisión completa tanto a la documentación como a la nave. Una embarcación que zarpa sin sus papeles al día a efectuar faenas, está cometiendo una ilegalidad”.

– ¿Algo como lo que pasó a quienes iban en la embarcación que registró el incidente en su regreso a Punta Arenas?

– “En el caso puntual del día de ayer (por el domingo), de acuerdo con los últimos antecedentes, se conoció que no venían de ‘la centolla’, sino que salieron a efectuar una faena que no estaba no autorizada, que es haber ido a obtener combustible, retornando con 4 mil litros en circunstancias que la nave artesanal involucrada -Lorena Alejandra I-, no está diseñada para ese tipo de transporte”.

“Y como era una actividad no autorizada, por ende ilegal, claramente no iban a pedir autorización. De ahí que no sacaron permiso de zarpe, porque aún si lo hubieran solicitado, no habrían cumplido con las condiciones mínimas, por cuanto se requieren al menos estudios de estabilidad especiales. Respecto del tema del combustible, sigue un proceso de investigación”.

Zarpe sin permiso

– ¿En general, cuando hay salidas sin permiso, prima el que los propietarios no tienen todos sus papeles en regla o porque la embarcación puntualmente, no pasó la revisión?

– “En la práctica, vendría siendo lo mismo, porque antes de que se otorgue el zarpe, se verifica que los papeles de la embarcación y de la tripulación estén en regla. Ambos aspectos deben estar regularizados, de lo contrario, no se autoriza”.

– ¿En quién recae la responsabilidad definitiva, comenzando por la petición de zarpe?

– “El encargado de la seguridad en la nave cada vez que zarpan, es el patrón de la embarcación. El sabe cómo está la lancha y si se va a arriesgar la vida o la de la tripulación, al salir en determinadas condiciones. Ahora, si no están dispuestos a tomar los resguardos como se debe, es probable como en el caso que se mencionó, que no pidan la autorización respectiva”.

– ¿Eso explica la tardanza al momento dar cuenta del accidente a la autoridad marítima?

– “Así es, ya que se nos informó del hecho hasta bien pasadas las horas desde que ocurrió el accidente. La primera información que obtuvimos fue a las 17,10 horas, al indagar un poco más nos enteramos que el hecho tuvo lugar a las 7 horas, en circunstancias que nosotros podríamos haber activado nuestro sistema de búsqueda y salvamento para apoyar en la recuperación”.

– ¿Qué sucederá con la nave a bordo de la cual sucedió todo?

– “Al respecto, hay que decir que el patrón de la nave está dentro de un proceso de investigación sumaria administrativa marítima. Eso implica una extensa verificación de las causales de por qué ocurrió el accidente y en base a eso, finalmente se determinará una sanción, como las que mencioné anteriormente. Afortunadamente, este tipo de situaciones son aisladas”.