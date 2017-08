Thomas Daskam: un inquieto magallánico adoptivo

Por Alfredo Prieto I.

“Magallanes me parece uno de los paisajes más interesantes del mundo, por las limitaciones que implica vivir allá, por las historias, por el clima severo. Todo eso es lo que me tiene agarrado a ese lugar”. Tom Daskam Entrevista en revista Cosas 2007

Tom Daskam (Tulsa, Estados Unidos, 1934; Chile, Mayo 2017) fue un pintor que algunos llamaron hiperrealista aunque el se denominaba realista a secas, que se quedó a vivir y ahora, diríamos, a morir en Chile. Fue un tipo inquieto, ornitólogo, fotógrafo, naturalista, y gran coleccionista de botellas antiguas y de libros viejos de la Patagonia.

Preocupa el hecho de que falleciera hace poco y haya pasado desapercibido en nuestro medio en donde cosechó muchos conocidos y amigos. Los diarios y revistas nacionales le dedicaron sendos artículos homenajeando al hombre y su obra y sin embargo nosotros nada. Por eso queremos levantar este fugaz recuerdo suyo.

Cuando lo conocí, Tom venía precedido de su fama. Había visto sus hermosas pinturas de Valparaíso en libros, pero no sabía de su pasión por la Patagonia. En el verano de 1992, fuimos a su casa de Río Verde con Mateo Martinic y Pedro Cárdenas. Nos atendió muy cálidamente y sin saberlo en ese momento, su afición a las antigüedades nos iba a afectar de muy buena manera. Pero este encuentro requiere algo de historia.

En 1984, el Instituto de la Patagonia estaba al borde de la quiebra y el área de Historia y Arqueología se reducía a tres integrantes, Mateo Martinic, Pedro Cardenas y yo. A pesar de ello iniciamos un programa de prospecciones de sitios superficiales en la zona centro oriental de Magallanes. Ese verano, al final de un viaje por el interior de la pampa, descubrimos el sitio arqueológico histórico de Dinamarquero. Este sería el comienzo de un programa muy exitoso que nos abriría los ojos sobre los últimos pasos de los tehuelches (aonikenk) en Magallanes y conducirían a otros hallazgos que darían cuenta de la importancia de este grupo humano para nosotros los magallánicos. A partir de nuestro hallazgo publicamos un artículo denominado Dinamarquero: encrucijada de rutas indígenas en la serie Ciencias Sociales de los Anales del Instituto de la Patagonia, Vol. 16 de 1985-1986. Ahí dábamos cuenta de la presencia de metales, vidrio, loza, etc. en un paradero aonikenk. Las dudas acerca de su origen y cómo clasificarlos nos llevó a estudiar la evolución de las botellas;

Las que hoy conocemos no eran comunes antes de 1800 y el vidrio era caro hasta que se industrializó. Comienza a aparecer con diversas formas hasta estabilizarse en la forma que conocemos hoy. Antes, el vidrio, era soplado por operarios y eso puede saberse, por la forma de la botella, por su labio y la llamada cicatriz de pontil, una huella de desprendimiento de la vara de metal que la sostenía en caliente. Esta cicatriz desaparece en la segunda mitad del siglo XIX, de modo que teníamos indicadores temporales, valiosos para interpretar los sitios históricos. Tanto es así que pudimos interpretar la antigüedad de un naufragio gracias a las botellas que un pescador donó a nuestra colección. El color de las botellas también variaba con el tiempo, las antiguas originalmente transparentes, se ponían magenta con el tiempo.

Thomas Daskam tenía en Rio Verde una de las mejores colecciones de botellas antiguas para comparar e inspiró la colección que comenzamos a formar en el Instituto de la Patagonia

Otras inquietudes nos llevaron a la vieja biblioteca del Club Británico de Magallanes en los altos del Banco de Chile. La mayoría de las joyas patagónicas que tuvo alguna vez cobijó ya no estaban. Pero había una lista y, en ella un extraño título El Jimmy the Outlaw of Patagonia. Mateo Martinic había oido hablar de este libro, pues al parecer doña Peggy Fell se lo había mencionado, pero no lo había tenido en sus manos. Pero, ¿de qué se trataba, dónde verlo? Entonces apareció Tom, el coleccionista, que lo tenía y nos lo facilitó. En él, un periodista norteamericano narraba la vida de James Radburne, un ovejero escocés que se enamora de una tehuelche y huye con ella al norte después de vivir muchas peripecias que lo convertirían en uno de los mejores conocedores de la pampa magallánica y su gente. Había que traducirlo para darle difusión y esto es lo que hizo el entrañable Edmundo Pisano bajo el auspicio de las ediciones de la Universidad de Magallanes y del programa Chile Austral de la Unión Europea. La edición se denominó El Jimmy el bandido de la Patagonia y el libro en castellano fue lanzado en 1997.

Tres años después montamos, en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, una exposición en Francia y España. Se llamó “El viento cuenta” y sus responsables fuimos Alan Trampe, Laurent Salles y yo. En dos salas de exposición, primero en Vannes y luego en Madrid, reprodujimos a escala el estrecho de Magallanes, sus habitantes y su historia. Era una especie de túnel donde la gente entraba y se paseaba por el estrecho desde el Atlántico al Pacífico. El hilo conductor de toda la exposición era el Derrotero del Estrecho de Magallanes del almirante francés G. Cloué, una joya bibliográfica que, de nuevo, conocí gracias a Tom Daskam. Esta obrita, donde el dibujo estaba al servicio de la seguridad, consistía en una serie de vistas consecutivas del estrecho al servicio de los navegantes para identificar dónde se encontraban y que venía después. Más tarde, este derrotero fue objeto de un artículo escrito con Jorge Gibbons y, más tarde, de una exposición en Paris con Camila Marambio.

Las personas semejan esas esferas colgantes de espejos, coloridas, móviles y brillantes. A lo largo de la vida mostramos decenas, tal vez centenas o miles de facetas, destellos u opacidades hacia unos y otros. Este fue el destello de Tom hacia mí. Y quiero compartirlo con cariño. Las buenas gentes, los buenos pueblos, no podemos olvidar a nuestros artistas.

* Las imágenes incluidas en esta nota fueron seleccionadas por Paola De Smets y Thomas y Daniela Daskam. Provienen del libro de Mario Fonseca.