Todo listo en Tierra del Fuego para dar gran salto en conectividad aérea desde Pampa Guanacos

Cada vez está más cerca de cumplirse uno de los grandes anhelos de los habitantes de Pampa Guanacos, comuna de Timaukel, en Tierra del Fuego: contar con una eficaz y regular conectividad aérea a cargo de Aerovías Dap, que les permita olvidar la incomodidad de tener que viajar entre 5 a 7 horas por tierra hasta Punta Arenas -localizado a unos 450 kilómetros- para realizar diversos trámites.

Fe de ello dieron ayer el intendente Jorge Flies, quien acompañado por el seremi de Transportes, Gabriel Muñoz y la representación de la dirección regional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aeronáutica Civil, viajó a eso de las 9 horas a dicha localidad para confirmar a los lugareños la pronta inauguración de la nueva ruta regional.

La firma aérea local cubrirá este tramo dos veces a la semana en un lapso que va entre los 35 y 45 minutos, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Según confirmaron los personeros y el nivel ejecutivo de la aerolínea privada, la venta de tickets comenzará en septiembre, mientras que los itinerarios se desarrollarán entre los meses de octubre y abril, servicio que contará con un subsidio del Ministerio de Transportes de $9.230.000 mensuales y que posibilitará el cobro de $10.000 por tramo de vuelo, sin contar por cierto, las tasas aeroportuarias desde Punta Arenas.

La vía aérea directa implica en rigor un vuelo que traza 360 km (el tramo es de 180 km), lo que es un factor favorable para quienes hoy habitan o trabajan en esta área de la isla.

Educación

Un ejemplo de ello es Karol Pacheco Saavedra, profesora básica con mención en Inglés que llegó el 22 de febrero pasado a impartir clases a la única escuela de Pampa Guanacos, donde sus únicos dos alumnos son Mariela y su hermano Matías -hijos de un funcionario del Retén de Carabineros de la localidad-, ambos cursando tercero y cuarto básico respectivamente. “Les hago todo, educación física, religión, talleres de patrimonio cultural y de reciclaje, ecología y las clases de inglés”, comentó junto con relatar su motivación a venir a la zona: “vengo de San Pedro de Atacama. Esto fue una aventura al principio, así como allá fue la cultura atacameña, dije: ‘quiero conocer el otro extremo’. Y llegué aquí sin saber a lo que venía. Al principio fue un ‘cambio climático pero ahora la sensación mía es que el aislamiento ha sido lo más complejo. Es como hacer patria, espero por lo menos quedarme unos tres años acá”, planteó teniendo claro que ahora su percepción de lejanía quedará atrás una vez que debute el nuevo servicio aéreo.

Factor salud

En esta zona, tanto como la educación, ha sido vital el funcionamiento de la posta en la que se desempeña desde hace 4 meses con roles de 20 por 5 días, el Técnico Paramédico, Gonzalo Aguilera Pinto. “Lo que me motivó -a venir hasta acá- es que soy nacido en Porvenir. Estudié en Punta Arenas pero siempre quise trabajar en la isla”, comentó señalando también que sus labores incluyen la realización de rondas médicas a lugares alejados como Paso Bellavista, Valle Los Castores y Parque Karukinka, entre otros. De este modo, tanto quienes habitan en la zona como la población flotante de empresas constructoras y forestales, se ven beneficiadas de este centro y donde las emergencias son apoyadas desde Cameron y Porvenir. “Ahora nos coordinamos con Carabineros, que pueden hacer una aeroevacuación, dependiendo de la emergencia”, precisó valorando en este contexto el avance que significará para toda la comuna la incorporación de vuelos de Dap, ya que agilizará sin duda no pocas gestiones en materia de Salud.

Comedor comunitario

A su vez, otro nodo relevante en Pampa Guanacos es el comedor comunitario, el que permite acoger tanto a residentes como a visitantes de otras zonas, generalmente atendidos por 3 ó 4 funcionarios del municipio, quienes suspenden sus labores para dar el servicio. Es el caso de Gisella Arismendi Maturana, puntarenense que llegó hace 3 años y medio a vivir al sector y que ve los futuros vuelos de Dap como una gran chance para la comuna. “Vivir en una comunidad rural no es como en la ciudad. Acá pueden ser unas 100 personas a lo mucho y -el nuevo servicio- es un beneficio, porque para trasladarnos tenemos que viajar a Punta Arenas de 5 a 6 horas por tierra. La gran mayoría viaja los fines de semana, desde Cameron, que está a unos 100 kilómetros, entonces -con estos vuelos- se nos acortarán mucho las distancias. Desde Cameron a Porvenir son 2 horas y media, uno llega a las 11,30 horas y la barcaza sale a las 2 de la tarde. Va a ser más conveniente venir para acá y tomar el vuelo, que irse a Porvenir, esperar la barcaza y cruzar”, indicó.

Avances

Hasta ahora Dap sólo había volado a Pampa Guanacos con servicio chárter -privado-, por lo que ahora será la primera vez que lo haga con nueva modalidad basada en ‘venta de pasajes’.

Valoración

Al respecto, el intendente Flies indicó que el nuevo servicio permitirá a la comunidad isleña sentirse más integrada al territorio. “Es un muy buen día para Tierra del Fuego y especialmente para la comuna de Timaukel. Esto es acercar un mundo que en la conectividad es básica”, dijo.

El seremi Muñoz añadió: “Esperamos tener mayor demanda, cosa de que podamos seguir generando un mayor servicio y frecuencia en los próximos contratos”.

El alcalde de Timaukel, Marcos Martic Haros aseguró que con esto “el apoyo va a estar para que la gente de los diferentes lugares de la comuna tenga el beneficio de volar desde aquí”, señalando que unas 700 personas habitan hoy el área sur de la isla, sin contar la población flotante.

Finalmente, el gerente de Gestión de Dap, David Acevedo afirmó: “Creemos que esto va a ser un punto de partida a más de dos frecuencias semanales, que es lo que iniciaremos los primeros días de octubre. Dap hace 37 años inició sus operaciones volando a Tierra del Fuego, comunicando Punta Arenas con Porvenir. Estamos uniendo Puerto Williams, Porvenir, lo que hacemos también con Natales en temporada y en un futuro, pretendemos hacerlo con Cerro Sombrero”.

Durante la jornada, las autoridades se reunieron junto a concejales para analizar este hito y vieron además otras posibles vías de crecimiento y mejoras para el sector.

Flujo argentino

Cabe consignar que a 20 kilómetros de Pampa Guanacos se encuentra el paso fronterizo Bellavista, lugar por el que los viajeros argentinos suelen tomar la ruta directa al lago Fagnano o Paso Deseado. Por ello, las autoridades prevén que en la medida que se habilite la ruta Onaisin-Sebastián, los trasandinos podrían comenzar a llegar a este potencial área turística que tiene cerca enclaves portentosos como Yendegaia.

Itinerario

El contrato entre el gobierno y Dap se prolongará por 3 años y el servicio operará anualmente sólo durante 7 meses, ya que en el período de invierno, el aeródromo de Pampa Guanacos no estaría operativo. En cuanto a los horarios, estos serán: salida desde Punta Arenas a Pampa Guanacos, los lunes a las 8 horas y los viernes a las 16,30 horas. En tanto, la salida desde este último punto será los lunes a las 9 horas y el viernes a las 17,30 horas.

Las operaciones serán en aviones Cessna de 8 pasajeros y de existir mayor demanda se podría incorporar un Twin Otter, cuya capacidad es de 18 pasajeros, aparato que cubre actualmente la ruta a Puerto Williams.

