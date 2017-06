Todo un “record”: estuvo 53 años trabajando en el Hospital Clínico

Después de 53 años de servicios entregados a la Unidad de Anatomía Patológica, ayer Ulises Melgarejo se despidió de quienes fueron sus compañeros de labores en el Hospital Clínico, considerados como parte de su familia. De esta manera, el funcionario se convirtió en el trabajador que más años ha prestado servicios en dicho centro asistencial a lo largo de su historia.

Melgarejo fue uno de los 31 funcionarios que recibieron un reconocimiento por entregar parte de su vida laboral al Hospital Clínico. En la oportunidad, se les confirió un galvano y un anuario creado especialmente para ellos, recuerdo que inmortalizará sus 15, 28, 36, 40, 46, 48 y 53 años de labor en el servicio público.

Su más de medio siglo ligado al hospital, fue la razón por la que lo convocaron desde Santiago para participar de una ceremonia en la que se reconocerían a los trabajadores con mayor trayectoria en el Ministerio de Salud, empero el viaje no se concretó por problemas presupuestarios. “No fue por un problema mío, ahí falló la coordinación y por eso estoy molesto”, afirmó el legendario trabajador hospitalario.

“El hospital es como mi casa, acá tengo a mi familia. Este ha sido mi único trabajo, llegué a los 20 años y hoy tengo 73, he trabajado acá siempre y la única interrupción fue cuando estuve detenido en isla Dawson (1973)”, afirmó emocionado el funcionario, mientras era acompañado de su familia.

Ulises Melgarejo llegó desde Traiguén (provincia de Malleco, Región de La Araucanía). Reconoció que las relaciones con el último director del hospital no fueron de las mejores. “Me voy con esa espina, porque yo no había tenido un problema con ningún médico y menos con un director. La persona que vino, me ofendió y por eso apuré mi jubilación”, aseguró el trabajador.

Por su parte, Manuel Espinoza Bermúdez, tecnólogo médico de la Unidad de Imagenología, se retiró a los “cuarteles de invierno” después de 40 años de servicio. Fue el encargado de dar el discurso de despedida en representación de todos sus compañeros. “Es un sentimiento bien especial, a mí también me tocó despedir a compañeros de trabajo y había sentimientos de melancolía, de tristeza y de preocupación porque ya no estaban estos funcionarios y hoy me toca a mí, pero estoy alegre porque con mis compañeros de ruta nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y no lo que era políticamente correcto”.

Tras la ceremonia, el director (s) del Hospital Clínico, el médico radiólogo Claudio Barría Peña, destacó que “las personas trascienden a los equipamientos y a la infraestructura, ellos son un fiel testimonio en trabajo en salud pública y la fortalece. Admiramos su compromiso a lo largo del tiempo porque no es sencillo trabajar en salud y el legado de respeto y lealtad con la institución nos deja muy llanos de continuar con el servicio público”.