Trabajadores de Servitrans irrumpen en sesión del Concejo y exigen a alcalde respetar condiciones salariales y laborales

Las bases del nuevo proceso de licitación debieran estar afinadas este viernes 4 de agosto.

Esperaron pacientemente a que terminara la reunión del Concejo Municipal, que este miércoles 2 de agosto realizaba la sesión ordinaria Nº25, en la que se dio a conocer formalmente que el llamado de licitación del servicio de recolección de basura, cuyas bases se encontraban en el mercado público desde el 20 junio pasado, se había declarado desierto.

La razón, las ofertas de las tres empresas que seguían en carrera para quedarse con el millonario contrato, superaban el presupuesto municipal de 10 mil 600 millones de pesos por seis años de contrato, que debe comenzar a regir a partir del 1 de noviembre del presente año.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que se anula dicha licitación, situación que los concejales criticaron durante la exposición del alcalde Radonich, quien manifestó que el municipio debe velar porque el servicio sea efectivo, tanto en el centro como en las zonas más alejadas de la ciudad, que la empresa que gane la licitación respete los derechos de los trabajadores y que se ajuste al presupuesto, porque es el dinero de los ciudadanos.

Pasadas las 17,15 horas, cuando el alcalde daba por terminada la sesión, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Servitrans -empresa que actualmente realiza el servicio de recolección de basura y además estaba participando como oferente en la licitación declarada desierta- , José Díaz Sánchez, se levantó de su silla acompañado por otros trabajadores y solicitó la palabra.

“Nosotros, los trabajadores, estamos pidiendo que sean considerados los sueldos en la nueva licitación y que se elimine la cosa de faena por obra porque nos perjudica a nosotros ya que no vamos a tener años de servicio. Yo le pido a usted señor alcalde que pueda manifestar esto en la comisión”, exigió el dirigente sindical.

Asimismo recordó que les ha costado varias negociaciones colectivas conseguir los beneficios que hoy tienen y que no quieren andar gritando en la calle para que se les respete las conquistas salariales y laborales.

Dicho eso, fue aplaudido por sus compañeros de trabajo e hizo entrega de un comunicado oficial al alcalde y los concejales donde se detallan las actuales condiciones laborales que tienen hoy con Servitrans.

Radicalización de

sus demandas

Consultado por si están dispuestos a radicalizar sus demandas en caso de no ser considerada su solicitud, el dirigente indicó que “Sí. Si hay que salir a la calle a protestar y no recolectar la basura, lo vamos a hacer y vamos a traer dirigentes nacionales a protestar con nosotros para que vean que Punta Arenas está paralizada porque no pudieron establecer en la licitación el sueldo actual que tenemos nosotros”, sentenció.

Según el comunicado que los trabajadores entregaron en el Concejo, los sueldos actuales por ejemplo de los choferes asciende a 778.000 pesos imponibles, mientras que en las bases de la licitación anulada se establecía una remuneración de 559.000 pesos, bruto. En el caso de un encargado de tolva, actualmente percibe un salario de 609.000 pesos, imponibles y en las bases se establecía un salario de 500.000 pesos, bruto.

Consultado el alcalde sobre si acogerá la petición de los trabajadores y se lo informará a la comisión que actualmente se encuentra redactando las nuevas bases de la licitación, manifestó que “tenemos que evaluar. Ellos representan un interés muy concreto, el de un grupo de 45 trabajadores. Yo tengo que ver también por las personas que actualmente están reclamando por el servicio que actualmente presta la empresa y también tengo que velar porque la municipalidad no hipoteque todos los fondos en un contrato que dura seis años”.

La autoridad además comentó que “este contrato no es para 50 personas, sino que para los 130 mil habitantes que hoy están exigiendo vivir en una ciudad más limpia y con el mismo nivel de servicio en la parte alta de la ciudad”.

Sobre la advertencia de radicalización del movimiento que hicieron los trabajadores si no es acogida su demanda, el alcalde señaló que lo mismo le dijo el gerente de la empresa e hizo notar que en esta licitación hay mucho interés cruzado, “aquí es una empresa que está participando, entonces yo voy a mantener las distancias porque este es un contrato muy caro, donde hay mucho interés cruzado”, expresó el edil e indicó que él debe velar porque el contrato sea el mejor para la ciudad de Punta Arenas.

Las bases del nuevo proceso de licitación para proveer de un servicio de recolección de basura a la ciudad de Punta Arenas por los próximos seis años, debería estar listo el viernes 4 de agosto.