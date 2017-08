Trabajos en calle Lautaro Navarro siguen provocando la molestia de transeúntes, conductores y comercio

Constanza Poblete

¿Será tan difícil que las instituciones públicas y privadas se coordinen? Esa es la pregunta que muchos transeúntes y conductores se hacen por estos días al ver que calle Lautaro Navarro, entre Pedro Montt y Errázuriz, nuevamente se encuentra siendo intervenida.

Y es que resulta curioso y molesto que para el mejoramiento urbano se destruya, se repare y se vuelva a destruir perjudicando no sólo a los comerciantes de esa concurrida calle, sino también a quienes viven y transitan por ese sector de Punta Arenas.

Hay otros ciudadanos que se preguntan: ¿Serán estos los trabajos definitivos o más adelante habrá más sorpresas?

El consejero regional, Roberto Sahr, en su rol de fiscalizador, comenta que ha recibido varios reclamos y consultas sobre los trabajos de esta arteria, situación que, para muchos, resulta aberrante.

Al respecto, dice que las explicaciones técnicas otorgadas por la directora del Serviu, Hina Carabantes, pueden resultar entendibles, pero lo que no resulta comprensible es que, efectivamente, las instituciones y empresas no se puedan coordinar adecuadamente para poder hacer este tipo de trabajos de una sola vez.

“Esa situación evitaría las molestias a transeúntes y vecinos establecidos, sea en locales comerciales o habitacionales, ya que -según se nos explicó- estas calles no se pudieron cerrar para hacer todos los trabajos, en aceras y calzadas de una sola vez, porque la municipalidad no habría autorizado su cierre total. Personalmente, creo que habría sido mejor cerrar todo una vez, aunque fuera molesto, y no estar abriendo y cerrando parcialmente con todo lo caótico que eso resulta”, señaló Sahr.

Fernando Calcutta Violic, dueño del History Coffee que se encuentra en calle Lautaro Navarro, apeló a la creatividad para que no sea tan desagradable la vista que actualmente tiene desde el ventanal de su establecimiento. Así implementó un cartel que tiene la imagen de un bosque en otoño.

Esperemos que las empresas a cargo de los trabajos, cumplan con los tiempos establecidos para ellos, para que, de una vez por todas, cambie la mirada de esta concurrida y transitada calle en el centro de la ciudad, que está siendo intervenida hace más de dos años.