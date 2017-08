Tres nuevas líneas de taxis colectivos se sumaron este viernes a decisión de subir sus tarifas

– Se trata de los recorridos 111, 12 y 355, pertenecientes a la asociación Esfuerzo y Unidad, las

que incrementarán el tarifado en $50 a contar del 11 de septiembre, quedando en $500 para diurna;

$550 para nocturna, domingos y festivos, mientras que trasnoche tendrá un valor de $600.

Tres nuevas líneas de taxis colectivos se sumaron este viernes a las doce que informaron a la seremi de Transportes regional, el aumento de $50 en sus tarifas durante la segunda semana de septiembre. Se trata de los recorridos 111, 12 y 355, pertenecientes a la asociación Esfuerzo y Unidad, las que incrementarán el tarifado a contar del 11 del próximo mes, quedando en $500 para diurna; $550 para nocturna, domingos y festivos, mientras que trasnoche tendrá un valor de $600.

Dichos valores serán los mismos que aplicarán las otras cinco asociaciones y empresas que subirán sus tarifas, a contar del 10 de septiembre: Cooperativa Sol de la Patagonia, con la línea 114; Asociación Gremial Tacopa, a través de los recorridos 011, 112, 13, 14, 15, 17 y 100; Emtremag S.A., con la línea 714; Emtacol Austral línea 800 y 801 y la Cooperativa Taxis Colectivos Azul de línea 21.

Molestia en usuarios

Con ello y según datos de la seremi de Transportes, hasta ahora son seis de los 13 conglomerados de locomoción colectiva menor de la ciudad, los que tendrán variaciones en sus tarifados, lo que en la práctica se traducirá en 835 máquinas recorriendo próximamente las calles con valor diferenciado.

Claro está, ya desde la publicación de la primera noticia el pasado viernes, las reacciones -contrarías y a favor del alza- por parte de algunos ciudadanos no se hicieron esperar. Y fue en Facebook donde las expresiones fueron más elocuentes.

Constanza Catalán focalizó la crítica en una de las líneas que incrementará sus tarifas. “¿Los 13 quieren subir el precio? Les creería si no los viera acortar camino por Costanera en vez de subir Manantiales (recorrido correspondiente). Los 13 es una de las flotas de colectivos más grandes y aún así cuesta encontrar uno. Menos hablar de las horas en que pasan, rara vez se ven antes de las 8 horas y pasada las 19 horas desaparecen. Si quieren subir el precio, hagan turnos, pero que sea ético el asunto, no salir a horas en que el público disminuye, porque así es fácil alegar con ‘la pega no es buena’”.

Por su parte, Jesica Silva no se mostró satisfecha luego de leer que en la entrega de solicitudes, algunos de los referidos –que subirán sus precios- adujeron de manera informal que los reajustes obedecen a diversas alzas en lo referido a repuestos, nivel comercio, servicio técnico y créditos bancarios. “Dejen de inventar leseras, si todo Punta Arenas sabe que gastan un ‘moco’ para llenar sus estanques a gas. El temita de los repuestos YA ESTA TRILLADO, en todos los rubros hay desgaste de herramientas”.

Sonia Ruiz añadió que si se tratara de un servicio ‘excelente’, estaría de acuerdo. “Pero dejan mucho que desear, nunca hay locomoción, uno siempre tiene que esperar mucho rato. El gas es muy barato, encuentro que es una sinvergüenzura. ¿Dónde está Transportes, que no fiscaliza?. Ahora a tomar micro”.

Marco Espinoza Ibacache planteó: “Si dieran un buen servicio se justifica el alza, pero el servicio deja mucho que desear. Por lo menos las asociaciones deberían uniformar a los choferes, después de las 18 horas cuesta encontrar un colectivo ya todos en su casa o andan paseándose con el letrero abajo…y qué decir cuando tenemos mal tiempo en la región, no salen ni por si acaso, a lo más a dejar a sus hijas o señora a su trabajo”.

Finalmente y entre otros tantos comentarios, Angela Mansilla individualizó su queja y de manera muy expresiva. “Los 17 brillan por su ausencia…y es el único que me sirve .. A las 20 horas… ninguno!!!!! ¿Trabajan hasta las 19 horas y quieren subir tarifas? Tssss…”

A favor

Uno de los que se mostró de acuerdo con la medida, fue Juan Carlos Soto Bustamante. “Un vehículo de locomoción colectiva requiere de mantenciones mecánicas tanto como la revisión técnica cada cuatro meses. Eso significa que a veces por cobrar 50 pesos más, no significa que sean sinvergüenzas, sino que tratan más de mejorar su calidad de vida. Eso no es robo”, indicó.

Margarita Vargas fue enfática al expresar su disgusto porque quienes en general han reclamado por el alza anunciada. “Tanto que alegan por $50 pesos y que andan cochinos, hablen en general porque así como hay colectiveros cochinos, hay pasajeros cochinos y mal educados. Y si no están de acuerdo con el alza de 50 pesos, anden en micro o caminen”.

Rubén Leuquén aseguró que incremento corresponde. “Un repuesto cuesta tres veces más que en Santiago. En el norte se cobra por tramos, en Viña una distancia desde Archipiélagos a Zona Franca abarca al menos tres tramos, es decir $1.500”.

En tanto, Soledad Saldivia criticó ‘a los que critican’. “Si les suben el ‘copete’ y el cigarro, no alegan… el confort, aún esperan su siete ‘lucas’ y no alegan. Los estacionamientos, los cobran y no alegan… llenan el mall igual todos los días… Bueno paguen entonces 50 pesos más… que más da”.

Para Gloria Maldonado Quedimán está justificado. “Recorren la ciudad de extremo a extremo. No es sólo el gas. El desgaste vehicular nadie lo toma en cuenta”.

La reciente adhesión de máquinas, fue ratificada por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz Obando, tras ser notificado de la decisión tomada por cinco asociaciones y empresas locales.

Cabe recordar que a la fecha no han manifestado intención de modificar sus tarifas, Ventisqueros del Sur (433); Esfuerzo y Unidad (111, 12 y 355); Renacer Ltda. (220 y 222); Empresa Los Glaciares Ltda. (110, 120 y 130); Dutacol (20); Asociación Gremial de Taxis Colectivos Libertad (11, 12 y 14); Empresa de Taxis Colectivos Sur del Mundo S.A. Dutacol, en la 17 y Empresa de Taxis Colectivos de Magallanes S.A, con el recorrido 500.

Cabe notar que la suma total de vehículos adscritos a las 13 asociaciones y empresas de taxis colectivos en la ciudad es de 1.176 rodados.