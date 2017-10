Umag tiene alto porcentaje de alumnos matriculados que escogió a esta casa de estudios como primera opción

A nivel nacional, el 48% de los postulantes a universidades estatales no ingresó por escasez de cupos.

De acuerdo a los datos entregados por el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), el porcentaje de postulantes en primera preferencia a la Universidad de Magallanes y que logran un cupo, ascendió a 75 por ciento durante 2017, sólo superada por la Universidad Técnica Metropolitana (Utem) con un 94% y la Universidad de Los Lagos con 76%.

La Umag obtuvo este porcentaje porque la cantidad de postulantes a esta casa de estudios fue de 876 para el primer semestre de 2017, mientras que hubo 660 vacantes; lo que deja una diferencia de 216 estudiantes que no se lograron matricular por falta de cupos. Si se analizan aquellas cifras en comparación de lo que ocurre en el resto del país, pese a haber más de doscientos estudiantes que no se lograron matricular, el panorama es alentador, puesto que en Chile de los 60.247 postulantes, sólo se lograron matricular 31.455. “Lo que ocurre es que este es un tema que viene hace años, en el 2002 cerca de 160 mil alumnos postularon a las universidades a nivel país y los cupos de las universidades eran de 45 mil cupos. Actualmente debemos tener unos 60 mil cupos aproximadamente, claramente a nivel nacional hay un tema de que faltan cupos y el problema es el financiamiento. Por nuestra parte, nosotros como estamos aislados y somos pequeños, tenemos un campo acotado de personas, hay carreras que de repente no se llenan, porque no hay demanda local y es difícil que alguien de otras regiones venga para acá”, explicó el vicerrector de la Universidad de Magallanes, José Maripani.

Vacantes y extensión

de las carreras

Dentro de esta semana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, deberá despachar al Senado el ansiado proyecto de universidades estatales, que establece nuevas normativas para mejorar la labor de los establecimientos educacionales. Los rectores de estas universidades respaldan esta legislación, pero aseguran de que existen 14 puntos que el gobierno no ha considerado; uno de ellos es que exigen que los cupos de estas instituciones sean aumentados, para así lograr cubrir la demanda estudiantil que crece por los años, ya que actualmente muchos jóvenes no pueden estudiar en el universidades estatales por falta de cupos y deben escoger la alternativa privada. José Maripani, vicerrector académico de la universidad estatal de la región, respaldó firmemente la posición de los rectores de las otras casas de estudios. “Una de las bases de cualquier sistema universitario tiene que ver con la autonomía y esta se manifiesta en varias temáticas. Debería existir autonomía en cuanto las forma de cómo las universidades ofrecen matrículas y que no hayan restricciones. Eso es lo que se defiende y que son parte de lo que son las universidades públicas”, explicó la autoridad universitaria.

Igualmente, Maripani señaló que existe una urgente necesidad porque algunas carreras de baja demanda permanezcan en el tiempo, ya que a su juicio, son parte de los requerimientos de la comunidad magallánica en este caso. “A mí me parece que estando las condiciones dadas, debiera estar la posibilidad de aumentar la matrícula y sobre todo de mantener ciertos tipos de carrera que son importante para cada comunidad, como lo es aquí en la Universidad de Magallanes, Pedagogía en Música, porque a pesar de que no tenga muchos alumnos, satisface una necesidad de la región”.