Un aisenino con alma de aventurero que echó raíces en Magallanes

Héctor Mario Rabanal Canto

Por Mario Isidro Moreno

No existe certeza del origen del nombre “Aysén”, utilizado para designar a la austral región desde al menos el siglo XVIII, aunque existen varias propuestas. Una de ellas plantea que viene del vocablo huilliche achén o aichirrn, que quiere decir “retorcido” o “desmoronado”, característica típica de los fiordos de la zona, mientras otra vendría de una palabra de origen chono que significaría “que se interna más al interior” refiriéndose al fiordo de Aysén visto desde la costa del canal Moraleda. Otro posible origen, postulado por Quemel Sade, es de una palabra compuesta del idioma gününa küne o aonikenk que se podría traducir como “rocas donde hay agua”, aludiendo a las numerosas fuentes de agua en comparación al territorio más oriental donde habitaban estas tribus.

En el año 1520, Hernando de Magallanes divisó por primera vez estas tierras, tras cruzar el estrecho que hoy lleva su nombre. Se encontró con un litoral resquebrajado y de altísimos cerros, que hoy conocemos como Aysén, y que bautizó como “Tierras de diciembre”.

Zona hermana de Magallanes, ha entregado muchos de sus hijos que se trasladan hacia el sur en busca de un mejor pasar.

Uno de tantos, fue Héctor Mario Rabanal Canto, integrante de una extensa familia.

“Llegué al mundo el día 2 de diciembre de 1945 en Puerto Aysén, junto a mi hermano gemelo José Alberto, hijos de Mario Rabanal Palma y Rosa Canto Canto, de Portezuelo, en la Octava Región, el primero y de Chillán en la Séptima Región, la segunda. Fuimos once hermanos. Fuimos naciendo en Santiago uno, otros en Puerto Aysén y también los últimos en Chile Chico. Nuestra vida se podría decir que fue agradable, pese a la falta de los elementos modernos de entretención que existen hoy día. Podría incluso decir que nuestra vida en esa región maravillosa fue casi un poco salvaje. A las cinco de la tarde, a la salida el colegio, ya podíamos disfrutar de muchas cosas que nos entregaba la naturaleza: pescar en los ríos, recoger frutillas silvestres, etc.”.

“Estudié en el grupo escolar de Coyhaique hasta quinto año y posteriormente en la Escuela Agrícola de la misma ciudad. Allí tuve mi ‘yunta’, mi compañero de aventuras Eugenio Galilea Mauret, hijo de españoles, con el que hacíamos maldades en el colegio. El, era el mejor alumno. Hoy es uno de los excelentes traumatólogos que presta servicios en una de las más cotizadas clínicas de Santiago”.

Rumbo a Argentina

“Para el terremoto del año 1960, nuestra casa fue damnificada. Mi madre se había separado y estando a cargo de la familia tuvo que tomar la determinación de partir con toda la prole a la República Argentina, estableciéndonos en Comodoro Rivadavia”.

“Recuerdo que en la Escuela Agrícola de Coyahique se presentaban exposiciones ganaderas. Cierto día necesitaron hacer un lienzo y como nosotros con mi hermano gemelo José nos tenían por buenos para dibujar, nos recomendó nuestro profesor de dibujo técnico para realizar el trabajo”.

“Nos entregaron un lienzo y comenzamos a pintar iniciando una carrera que más adelante a ambos nos daría muy buenos frutos. Esta profesión la iniciamos en Coyhaique, donde hicimos varios trabajos y nos iba bien, y lo pensamos bastante antes de irnos a Comodoro”.

“Con mi alma de aventurero, quise incursionar en otras actividades y ante el aviso publicado en el diario Crónica, de Comodoro, donde se pedía un oficial electricista fui a presentarme. El maestro me preguntó-¿sabe algo de electricidad? – No- le respondí franco. Lo único que una vez instalé un enchufe para un árbol de Navidad y al parecer quedó bien porque nunca tuvimos un cortocircuito”.

-Necesito armar unos tubos fluorescentes- me informó.

-No conozco que es eso- volví a sincerarme.

“El maestro, chileno llegado de muy niño en Argentina, también me dijo las cosas claras: -Yo lo que necesito es un maestro pero tú no alcanzas ni para junior. Pero igual te voy a enseñar a armar un tubo”.

“Lo hizo; memoricé su trabajo y mientras él realizaba otra diligencia quedé armando el artefacto. Se lo mostré al regreso y me contrató. No duré mucho con él porque nos peleamos. Instalando una roseta se me trabó el taladro y no lo pude sacar. Cuando se dio cuenta de este problema me trató mal y me agarró a puteadas”.

“Ante esta situación me dediqué a realizar trabajos de publicidad hasta el año 1968, fecha en que decidí venirme a Punta Arenas, pese a que estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de esa localidad trasandina. Incluso habíamos formado una sociedad mutualista dándole el nombre del guerrillero Manuel Rodríguez. En esa época corrían malos vientos políticos y ruido de sables, de tal forma que sólo el nombre los descompuso y eliminaron la institución”.

En la publicidad

“En Punta Arenas comencé a trabajar en letreros, con un sistema que aquí no se conocía, con letras en plumavit, que en Argentina se le llama termopol”.

“Cuando fui a Impuestos Internos a realizar mi iniciación de actividades, el funcionario ignoraba que era ‘publicidad gráfica’ y no aparecía en los rubros de trabajos. Yo hacía banderines, insignias, etc. Incluso estuve en Río Gallegos, donde en algunas oportunidades que hacía letras para vitrinas, se juntaba una rueda de personas a observar y discutir si lo que yo hacía era pintado o calcomanía”.

“En Magallanes hacía letras en las puertas de los camiones, ya que existía una exigencia al respecto”.

“Acá contraje matrimonio con Mirta Troncoso, una coyhaiquina hoy fallecida, que la conocí de niña. Tuve dos hijos con ella: Agueda, profesora del Liceo Luis Alberto Barrera y Héctor que se desempeña en el Servicio de Vialidad de Puerto Natales. Ambos me han dado tres nietos”.

Su dedicación al deporte

“En Punta Arenas tenía mucho trabajo. Me iba tan bien que dedicaba la mitad del mes a realizar actividades comerciales y la otra mitad al deporte”.

“Fundamos el Club Deportivo Industriales de Magallanes, pero hubo quienes me aconsejaron ‘dedícate más a tu trabajo y menos al deporte, porque te van a dar el pago de Chile’. Y así nomás fue. Yo jugaba fútbol y baby fútbol y también practicaba atletismo. Creamos la famosa Maratón de San Bernabé. Pero, salí muy desilusionado con esto del deporte por lo cual no participé mas. Opté por irme a los árbitros”.

“Hice el curso de aspirante a árbitro y después pasé a árbitro oficial”.

“También dejé esta actividad luego que tuve un ‘encontrón’ con el gobernador militar de la provincia de Tierra del Fuego, a quien expulsé de la cancha al ingresar al campo deportivo a reclamarme un gol anulado al equipo local”.

En el Festival de la Patagonia

“Incursioné de dos maneras en el Festival Folclórico en la Patagonia. En la época de los conjuntos vocales, como los Krilles, los Cruzados Verdes, los Cuatro de la Salud, etc, formamos un grupo que le llamamos ‘Los de la Gobernador Viel’, donde participaba entre otros una hermana del tenor Tito Beltrán y yo me sumé al canto y la guitarra para actuar en el pre-festival”.

“En esa época el Festival de la Patagonia lo hacía Ematur, donde estaban ‘Piquete’ Figueroa, Alejandro Ferrer, Jorge Radic, etc.”.

Desaire y desagravio

“Otra forma de participar fue con mi fama de pintor. Había fallecido Cocho Cárcamo. Se le quería hacer un homenaje a Alfonso y para ello necesitaban una figura de su imagen. Faltaban sólo dos días para que comenzara el evento de tal manera que se entrevistó conmigo Alejandro Ferrer diciéndome que su hermano Fernando me había recomendado para hacer el retrato que necesitaban. Yo no tenía fotos del homenajeado pero recordé que Cocho se había presentado de candidato y en la sede del Partido Socialista había un letrero de propaganda. Lo encontré y arreglé el dibujo con su figura para lo cual amanecí pintando. Lo llevé el día del festival y lo entregué a Diego Concha y a Vladimiro Mimica. La idea era desplegar el lienzo con la imagen cuando se le hiciera el homenaje. Yo miré el espectáculo por TV y mi pintura nunca apareció. Le pedí explicaciones a Diego Concha y me informó que el arquitecto de la Enap que estaba a cargo del escenario no había alcanzado a enmarcar el cuadro. Le respondí -para hacer el retrato necesitaban un pintor sin título, autodidacta y para enmarcarlo con cuatro palos acudieron a un arquitecto. Al final, la pintura me fue solicitada por el finado Adolfo Nancuante para exhibirla en un homenaje que el conjunto Llauquén le haría a Cocho en el Centro Hijos de Chiloé”.

Siempre pendiente de las necesidades comunitarias, Mario Rabanal se preocupaba de pensar iniciativas en beneficio de la gente:

“Con Fernando Ferrer hicimos la campaña para que los terrenos donde hoy se levanta la población El Ovejero, se destinara para la construcción de viviendas. La gente ocupaba ese sector para botar los desechos domiciliarios. Llamé a Ferrer que en ese tiempo hacía un programa en radio Polar con la periodista Patricia Stambuck y ambos se trasladaron con el alcalde de la época Carlos Soto Pellizari y se determinó hacer allí una población”.

Hoy, en calle Ovejero, Héctor Rabanal atiende su negocio “Trapananda”, que significa tierra adentro, lejana, inhóspita, bautizado así en recuerdo de su lugar de nacimiento. Pero no olvida la experiencia que ganó laboralmente en la República Argentina y decidió, envejecer y morir en la Perla del Estrecho.

Hace dos semanas Héctor Rabanal lamentó el sensible fallecimiento de unos de sus seis hermanos varones, Atilio Rabanal Canto (QEPD).