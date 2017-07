Primera marcha por la diversidad sexual en Punta Arenas reunió a un centenar de personas

Con colorido y alegría se realizó ayer la primera marcha por la diversidad sexual en Punta Arenas, que se sumó a las manifestaciones oficiales que organizó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, en Santiago, Antofagasta y Concepción. En la capital regional, poco más de cien personas, en su mayoría jóvenes y sin la participación de ninguna autoridad, dieron vida al evento, desde que comenzaron a reunirse, pasadas las 15 horas, en Avenida Colón con Bories.

Quienes motivaban a los asistentes eran Fernanda Guelnao, Sebastián Bravo y Pablo Guelnao, quienes estaban muy contentos con la participación. “Es súper emocionante la convocatoria que se logró y todo a través de redes sociales, porque nos reunimos hace una semana y media. Queremos que la gente se dé cuenta que la diversidad sexual está en todo el país”, opinó Sebastián Bravo, que también llamó a dejar de lado los prejuicios. “En Punta Arenas se toma como un tema tabú, de que ‘no tengo problemas con los gay, pero, que no se tomen de la mano o que no demuestren su cariño. Disculpa, soy persona, si quiero demostrar mi cariño, le puedo dar un beso a mi pareja. Lo más importante es que hay muchas familias acá, y no es necesario ser gay, lesbiana o transexual para apoyar al movimiento”.

Otro que entregó su opinión fue el ex concejal de Punta Arenas Eric Román: “Aquí estamos apoyando a los progresistas de Chile, en el sentido de decir no a la discriminación de ningún tipo y sí a aceptar la diversidad en cualquier esfera o cualquier tipo de manifestación cultural incluyendo por supuesto, el derecho a ejercer la sexualidad que cada uno tenga”.

La marcha avanzó por Bories hasta llegar a la Plaza Muñoz Gamero, donde hubo un acto cultural en el que tocaron las bandas Komowaska, Sonido ManYin y Bongazo. Allí, Carolina Gallardo reconoció que “creo que pudo haber venido más gente, es necesario un mayor apoyo a esta instancia. La región es muy inhibida socialmente y falta que la gente se suelte y se muestre tal como es; no es necesario ser homosexual o trans para venir a este tipo de eventos”. Finalmente, Javiera Biskupovic agregó que “aún hay mucho prejuicio con el tema de la orientación sexual, pero es importante que la gente entienda que esto no es estar en contra de la heterosexualidad, ellos igual pueden manifestarse, pero hay muchos prejuicios y eso inhibe a la gente”.

La actividad se prolongó hasta pasadas las 18 horas y se desarrolló en completo orden según Carabineros, salvo por el caso de un joven que fue arrestado después de subirse al techo del retén móvil y bailar, para después huir, siendo apresado en la esquina de 21 de Mayo con Errázuriz.