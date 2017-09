Una magallánica triunfadora que no fue profeta en su tierra

Mónica Arteaga Hernández, experta en Terapias Alternativas Naturales Con raíces familiares chilotas, su vida transcurre entre Punta Arenas y Río Gallegos, determinando que su educación la reciba en colegios chilenos y argentinos y, a la vez, asimilando en ella dos tipos de cultura, la de su país de nacimiento y la de la nación hermana

La expresión, de innegable contenido religioso “Nadie es profeta en su tierra” se aplica a quien obtiene buena reputación fuera de su lugar de origen, cuando en éste no pudo disponer de los medios adecuados para alcanzarla, en ocasiones por envidia o enemistad. También se emplea para aludir a quienes se han visto obligados a abandonar su tierra natal precisamente para conseguir en otro lugar lo que se le negado en el suyo: la posibilidad de desarrollar sus aptitudes. La Biblia pone en boca de Jesús las siguientes palabras: “De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra”. Aludía a sí mismo, pues muchos pobladores de la zona en la que predicaba no creían que él fuese el enviado de Dios, tal cual como lo había anunciado el profeta Isaías.

La historia de una mujer chilena, exitosa en Argentina, lo demuestra así.

En el año 1955, llega al mundo Mónica Augusta Arteaga Hernández. Nieta de Hernández López y de Juana Guajardo, procedía su abuelo de Chiloé y se desempeñaba en Magallanes como marino mercante. Se casó con Juana cuando ésta recién cumplía los 14 años. El chilote traía productos procedentes de Europa. Luego, se dedicó a la carpintería de ribera construyendo embarcaciones de pesca y turismo en el astillero “Hernández, López e hijos”, considerando a su hijo Víctor en esta empresa que instalaron en la calle 21 de Mayo y luego en Río de los Ciervos. Del matrimonio nace además de Víctor, Virgilio, Raimundo, María y Natalia Agustina Hernández Guajardo, esta última madre de Mónica, los cuales residieron junto a sus padres en algunas temporadas en isla Dawson donde se establecían esporádicamente por las labores marítimas del jefe de familia.

Crecen los hijos y comienzan a emanciparse. Uno de ellos, Natalia Agustina decide viajar a la capital donde conoce a un muchacho puntarenense, Julio Arteaga Triviño, que pertenecía a la Fuerza Aérea, teniendo la especialidad de paracaidista. Ambos jóvenes se enamoran pero chocan con los prejuicios de la época que era mal visto que se formara un matrimonio entre una mujer mayor y un hombre menor. Aún así, determinaron hacer una unión sin contraer el vínculo, producto de la cual nace Mónica Augusta Arteaga Hernández, una mujer cuya historia emociona cuando sale de sus propias palabras.

“Soy hija única de esa pareja que por causas desconocidas el destino separó, de tal manera que yo vine a saber, ya jovencita, de la existencia de mi progenitor. Es más, cuando yo tenía quince años de edad él vino a visitarme a Punta Arenas. A mí me tenían prohibido conocerlo. Había resentimientos hacia su persona de parte de mi familia, por el abandono que él hizo hacia su hija y su enamorada. Mis abuelos enviaron a buscar a mi madre para traerla a Punta Arenas y, cuando lo lograron, mi papá se vino también tras de ella y le pidió perdón. Ella no lo eximió de su culpa y no se vieron nunca más”.

“Con el tiempo, mi madre rehace su vida, conoce a Ramón Pedroza, un argentino de Corrientes y contraen matrimonio en Río Gallegos”.

La existencia de Mónica Arteaga, comienza entonces a desenvolverse en una especie de doble vida. Sus traslados a Punta Arenas y Río Gallegos, determinan que su educación la reciba en colegios chilenos y argentinos y, a la vez, influyan en ella dos tipos de cultura la de su país de nacimiento y la de la nación hermana.

“Parte de mi infancia la pasé en Punta Arenas y parte en la capital de la provincia argentina de Santa Cruz, donde hice un tramo de mis estudios primarios. Aquí estudié en el Liceo de Niñas, cuando mi madre me dejaba con mis abuelos, y la primaria en Río Gallegos. De tal manera que en mi memoria debía grabar la historia de ambos países y saber bailar una buena cueca chilena y, a la vez, una hermosa zamba argentina”.

“Cuando jovencita mi madre me envió a estudiar a Punta Arenas porque, en aquel entonces en Argentina la mujer no estudiaba tanto, se casaba. Su familia se encargaba de su educación, además de la escuela, y se le preparaba para ser una excelente dueña de casa, esposa y madre”.

“Recuerdo que en mi época de niña, mi madre poseía un negocio, apoyado por mi abuelo, donde hoy se encuentra el Restaurante Pali-Aike, Chiloé, entre Avenida Colón y calle José Menéndez. Era un lugar con muchas anécdotas. Poseía un sótano muy húmedo y tétrico y allí ocurrían cosas muy extrañas. Para llegar allí había que bajar por una especie de túnel y me atrevía a ir a pesar de los cuentos que en ese lugar había fantasmas. Eso, lo decía un cocinero del local que tenía su dormitorio en el segundo piso y que se jactaba de haber dormido con los espíritus de las sombras. Yo, era valiente y en varias ocasiones vi una mujer horrible que me observaba desde afuera de una ventana del baño, pero no le temía ya que sólo me miraba”.

“Terminada mi educación media, mis abuelos me apoyaron para que estudiara Filosofía y Letras en la Universidad de Valdivia. En cierta ocasión, en unos juegos realizados por la alta casa de estudios, fui elegida ‘Miss Piernas’, título que para mí resultó muy gracioso”.

“En los meses de vacaciones veraneaba en Collipulli, Panguipulli, Temuco, etc. pero, en una de ésas épocas en que Chile pasaba por una situación política muy complicada, mi madre me manda a buscar por lo cual debo interrumpir mis estudios universitarios. Yo, en ese entonces ya estaba casada, de cuyo enlace tuve dos hijas, Gabriela y Patricia. Este matrimonio no prosperó”.

Escuela de Cerro Sombrero

“Estando en Punta Arenas, recibo el nombramiento de directora de la Escuela de Cerro Sombrero. Me voy a esa localidad, pero renuncio por considerar que me faltaba experiencia para desempeñarme en ese cargo. En esa capital petrolera tuve otra pareja, con el cual también fracaso y de la cual nacieron dos hijos Nicolás y Fernando, que se sumaron a Gabriela y Patricia”.

“En Cerro Sombrero se me asigna el cargo de ecónoma de la escuela donde desisto de permanecer allí y me voy a dar clases en la Escuela Arturo Prat, de calle Zenteno al llegar a Angamos. También me desempeño como maestra en el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas”.

“Decido viajar a la República Argentina, donde a mis cuarenta años me enamoro profundamente y de este amor nace Carlos Alberto”.

“Con mi experiencia ganada en Chile, trato de ingresar al Liceo María Auxiliadora de Río Gallegos, donde me ofrecen dar clases de religión, lo que no acepto y viajo a Buenos Aires, donde se inicia una parte importante de mi futuro profesional”.

“Decido dedicarme a la salud e ingreso a un Instituto que enseñaba todo lo concerniente a la medicina opcional. Han sido muchos años de especialización en las terapias alternativas, psicología, sofrología y sigo perfeccionándome en todo lo que son las neurociencias”.

“Al llevar más de 28 años trabajando con estos métodos de salud, abro los primeros institutos de masajes en Río Gallegos e imparto cursos de terapias alternativas, acupuntura china, osteopatía, quiropraxia, etc. y me viene entonces la idea de hacer una Fundación o Asociación de Terapias, con el nombre de TPN (Terapias Alternativas Naturales)”.

La fama cosechada por Mónica Arteaga, le permite publicar su primer libro titulado “Caricias de Vida”, que trata de lo que significa el lenguaje primitivo que es el masaje, porque el hombre antes que hablar palpó, de ahí la importancia de las caricias. Luego viene un segundo libro “Los Desbordes de la Razón”, que trata sobre la crisis existencial y la deshumanización del hombre por la tecnología, abandonando el sentimiento que lo hace más humano, lo que se traduce en enfermedades emocionales. Tiene un tercer libro en preparación, “Los Secretos del Espejo”, cuya tema abarcará respecto de la coraza que tiene el hombre para no mostrar su interior.

Chile, le dio la vida a Mónica Arteaga, pero Argentina le ha dado la fama, por lo que finalmente, declara:

“Amo a mi Chile querido, porque esto es mi sangre, es mi raíz. Doy gracias a la vida por haber nacido en Chile. Pero, también doy gracias a Dios y a la vida que me dio la oportunidad de que me adoptara la República Argentina, porque en definitiva yo, en cierto momento al sentirme huérfana de patria en los conflictos políticos y sociales que me hacen huir, el país hermano me abre sus brazos y me acaricia, me cautiva y me quedo para siempre, pero sin cortar el lazo de plata que me une a mi tierra de nacimiento. Argentina me dio el éxito, la profesión, la especialidad; me ha valorado como ser humano y tengo allí una trayectoria. Chile, me dio las armas, las herramientas, la savia, la sangre que me hace vivir”.