Una pareja de peruanos y otra de colombianos perdieron todo en incendio

na pareja de colombianos, otra de peruanos y dos chilenos perdieron todos sus enseres, incluso sus documentos, a raíz de un violento incendio ocurrido en la tarde de ayer en la ciudad de Puerto Natales, cuyo origen fue el secado de ropa sobre un calentador ubicado en la pieza del baño.

A las 16,50 horas de este domingo el Cuerpo de Bomberos fue alertado de un incendio que afectaba a una casa habitación de material ligero de un piso, de calle Tucapel Nº1155 de propiedad de Miguel Sierpe, alcanzando el fuego a la vivienda vecina signada con el Nº1147, de propiedad de José Caicheo.

Hasta el lugar concurrieron cuatro unidades de Bomberos con una dotación de 40 voluntarios. Las llamas eran posible ser divisadas desde gran parte de la ciudad, logrando los voluntarios sofocar rápidamente el fuego.

El incendio estalló en la vivienda de Tucapel Nº1155, la que resultó destruida en un 100 por ciento. Este inmueble era arrendado por el chileno Víctor Jeldes, quien vivía en el lugar con su pareja y la subarrendaba a dos parejas, una de origen colombiano y otra peruana. En el momento de declararse el fuego se encontraban estas últimas cuatro personas al interior.

El comandante de Bomberos, Sergio Ramírez, informó que de acuerdo a lo señalado en el lugar, al interior de un baño, en la parte posterior de la casa, se encontraban secando ropa, por lo que una de las prendas cayó sobre un calentador y se produjo la combustión, tomando contacto con la pared cercana del baño, donde fue localizado el foco.

También resultó afectada en un 50 por ciento la vivienda colindante, sobre todo el entretecho y los enseres interiores (por el agua).

No se reportaron personas lesionadas. Se desconoce la existencia de seguros comprometidos.

En el lugar se pudo apreciar la desesperación de los inmigrantes que habitaban el inmueble destruido por el fuego Jessica González, de nacionalidad colombiana (trabaja como encargada de un restaurante), quien lleva tres años radicada en la comuna de Natales, reconoció que “perdimos documentos, ropa y dinero. Me siento bien acá, pero ahora hay que empezar de cero”.

En tanto, su compatriota Humberto López, quien lleva un mes y medio en Puerto Natales, agregó que “todavía no sabemos qué vamos a hacer. Yo estoy recién llegado. No estoy trabajando todavía, ando buscando pega más encima. Imagínese sin trabajo. No tenemos nada”.

Por su parte, Mariela Montana, de nacionalidad peruana, llegó hace menos de un mes a la ciudad a visitar a su pololo, compatriota suyo. “Es terrible, lo perdí todo. Voy a ver cómo lo hago para salir del país porque tampoco me quiero quedar ilegal”, relató, al dar cuenta que el fuego había arrebatado también toda su documentación. Su pololo Miguel Benzian, con 8 años en el país, confesó haber quedado sin nada. “Lo poco que tenía lo perdí. Ahora hay que empezar todo de nuevo”, subrayó.

Rocío Carmelo, madre de este último, concurrió preocupada al lugar. “Lo principal es que están con salud. Lo material se recupera. Es triste igual porque todos somos en cierta forma inmigrantes”, remarcó la mujer.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Sergio Ramírez, se encontraba ayer realizando los contactos con el municipio de Natales para que una asistente social se ponga en contracto con los damnificados, de modo que puedan disponer de un techo donde pasar la noche, tomando en cuenta las bajas temperaturas que afectan a la zona.