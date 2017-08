Mariela Muñoz Campos, Miss Magallanes 1969: Una reina de toda la vida

Mariela Muñoz Campos, Miss Magallanes 1969

A veces, los seres humanos caminamos sin ver lo que existe a nuestro alrededor.

Así nos pasa a los habitantes de Punta Arenas, cuando transitamos por calle Rómulo Correa y pasamos frente al Hogar Cavirata, sin darnos cuenta de la importancia que tiene esta Fundación cuya idea nace en los años 50 de Ramón Rada Senosiain y que en estos momentos, mantenida por su hija Elena Rada Donath, se ha transformado en el único ejemplo en Chile de colaboración con el Estado, en donde particulares se hacen cargo de adultos mayores que no cuentan con los recursos ni una red de apoyo que pueda cuidarlos.

En su interior, estas personas poseen historias maravillosas de su juventud pasada, donde la vida les sonrió, pero con el tiempo, el destino puso escollos en su camino que hizo difícil su existencia.

Una de esos seres es Mariela Elizabeth Muñoz Campos, una dama que con sus casi 68 primaveras, conserva una extraordinaria belleza que en su juventud la hizo acreedora a llevar en su cabeza la corona de Miss Magallanes para Miss Chile y ser distinguida como Miss Simpatía en el principal certamen realizado en la capital.

Su historia se inicia en la capital de Chile, al nacer en la comuna de San Bernardo, el 18 de diciembre de 1950. Hija de Juan Segundo Muñoz Andrade, funcionario de la Fuerza Aérea de Chile y de Aida Campos Parada, cuyo padre, Santiago Campos, que procedía de España, colonizó gran parte de la zona de Gorbea, en la provincia de Cautín, de la Región de la Araucanía.

Santiago, abuelo de Mariela, tuvo ocho hijos entre los cuales estaba Aida, para la cual su progenitor le eligió, muy al estilo antiguo, un novio adinerado con el que se negó a contraer enlace, triunfando su amor por Segundo, un humilde aviador que tuvo que hacer grandes esfuerzos para lograr el consentimiento de su matrimonio con su amada, contando con la ayuda de su futura suegra que debió hacer de casamentera o celestina para conseguir este propósito.

De esta unión nacieron siete hijos, Berta, Juan, Mariela, Ana María, Sofía, Elsa y Patricia.

En los recuerdos capturados de un pasado feliz, Mariela Campos, narra su traslado a Magallanes.

“A mi padre lo envió la Fuerza Aérea de Chile por dos años a Punta Arenas, como controlador aéreo, pero le encantó tanto la zona que la familia se radicó aquí para siempre. Fue muy amigo de la famosa aviadora Margoth Duhalde”.

“Yo tenía catorce años y me matricularon en el Instituto Sagrada Familia, donde tuve como compañeras, entre otras, a Teresita Galetovic y mi amiga Angela, cuyo apellido no recuerdo. Allí estudié hasta obtener, a los 18 años, el título de jefa de Taller de Modas, profesión que no ejercí dedicándome a mi pasión: el tejido. Yo tejí y bordé mucho en mi vida”.

Miss Magallanes

“Corría el año 1969 y mi padre, de la noche a la mañana, me inscribió para participar en el concurso que elegía a la Miss Magallanes, cuyas postulantes eran también Beatriz María López Kesic y Heleida Sánchez Oyarzún. Yo quería ser monjita y eso mismo me cohibía de tener que mostrarme en traje de baño ante los jueces del certamen”.

“La elección se realizó en la tradicional comida bailable de los días sábados del Hotel Cabo de Hornos, actuando como jurado el alcalde Subrogante de la época, Luis Godoy Gómez, que reemplazaba a la señora Nelda Panicucci, José Kramarenko, presidente del Círculo de la Prensa y el doctor Jorge Amarales”.

“A las tres de la madrugada del día 8 de junio de 1969 se anunció la decisión que determinó mi elección y la responsabilidad de representar a la región en el concurso Miss Chile para Miss Universo”.

Una diva en la capital

“Viajé con mi madre a la capital, donde tuve la grata experiencia de disputar el cetro máximo de la belleza chilena, junto a participantes de Santiago y regiones. Iba vestida en forma tan elegante con un chaquetón de piel, que al descender del avión la gente preguntaba: ‘¿Quién es esa artista?’ Y alguien comentó: ‘Parece que es Farah Diba Pahlaví, la reina de Irán’”.

Los medios informativos nacionales como la Segunda y Las Ultimas Noticias, cubrieron el evento, entregando elogiosos conceptos respecto de la Reina de Magalles, con entrevistas donde destacaban sus medidas anatómicas 90-65-90, su belleza y otras cualidades:

“Se declara muchacha sencilla y reposada. Una joven -no colérica- aunque nada tiene en contra del colerismo bien encauzado. Admiradora de Raphael, soltera, sin novio, 18 años y más curvas que caracol”.

La gran final en Santiago

El martes 17 de junio de 1969, se realizó la semifinal en el Hotel Carrera-Sheraton, y la final el día 20 en el teatro Astor, con un show espectáculo que actuaron, entre otros, Gervasio, Gloria Simonetti, Los Bric a Brac, Fresia Soto, Los Estudiantes Rítmicos, Luisín Landaez, Los de Ramón, el Dúo Rey Silva y Pedro Messone que interpretó la canción a Miss Chile 1969.

“Al final, ganó la elección Mónica Larsen y yo fui elegida como Miss Simpatía”.

“Como anécdota de estas postulaciones, recuerdo haber obtenido como premio en Punta Arenas un anillo de oro. Yo, supersticiosa, pensaba que esa joya me traía mala suerte y un día que mi madre necesitó dinero para arrendar una casa vendió el anillo”.

“Contraje matrimonio y tuve dos hijos Douglas y Leyla, ya fallecida”.

“Comencé a trabajar en Lan Chile, en los tiempos en que se desempeñaba como gerente de la empresa don Dinko Ovilinovic. Allí estuve por espacio de seis años. Pasé por todos los cargos pero, especialmente me agradaba atender a la gente humilde que necesitaba viajar a la Décima Región”.

“Trabajé igualmente en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, atendiendo una tienda de souvenirs”.

Mariela Elizabeth Muñoz Campos, llega al Hogar Cavirata en el mes de octubre del año 2015, institución que la alberga y le entrega todas las atenciones de una vida plena en esta época de su existencia:

“Acá somos todos muy compañeros; una verdadera familia que nos entretenemos mutuamente conviviendo en un ambiente muy grato. Lunes y miércoles cuidamos nuestro físico haciendo gimnasia, recibimos la visita de terapeutas, instituciones y colegios que nos recrean con onces y presentaciones. Tenemos salidas con horarios controlados que deben ser muy respetados de acuerdo a normas internas del Hogar”.

“Acá hay residentes desde 65 hasta 94 años”.

“Yo, vivo con mis recuerdos y soy feliz de repasar en mi memoria esas épocas maravillosas de mis reinados, que comenzaron a mis pocos años de vida, ya que fui reina del colegio”.

“Repaso, de vez en cuando, mis fotos y recortes que me muestran ese espectacular pasado donde cumplí el sueño de Gabriela Mistral:

“Todas íbamos a ser reinas/de cuatro reinos sobre el mar:/Rosalía con Efigenia/y Lucila con Soledad./ En la tierra seremos reinas/y de verídico reinar/y siendo grandes nuestros reinos/ llegaremos todas al mar”.