Usuarios del sistema de Salud serán los más beneficiados con recorrido de línea 4 de buses

No existe plazo que no se cumpla y eso ayer estaba más que claro para la empresa Vía Austral, que dado el atraso en la llegada de 15 buses encargados a Santiago -para suplir el arribo pendiente de los 23 encargados a China-, debió dar inicio ayer al recorrido de la nueva línea 4, con cinco máquinas de su actual flota de 61 rodados.

Esto último, para cubrir e interconectar las necesidades de transporte urbano mayor de quienes viven en los sectores Ríos Patagónicos, La Concepción, General del Canto, Almirantazgo, Philippi, Santos Mardones y Cecil Rasmussen, además de las áreas Cerro de la Cruz, Centro de Justicia y el Hospital Clínico.

De este modo la empresa dio cumplimiento a un servicio tan nuevo para estos sectores de la ciudad, que muy pocos sabían en verdad que tendrían buses recorriendo sus calles.

Claro está, habían dudas respecto de si el servicio sería o no prestado de la mejor manera. Por lo mismo, La Prensa Austral se sumó a eso de las 11,10 horas a la tercera salida de 14,61 kilómetros que la máquina 43 -antes utilizada en la línea Nº6- se disponía a emprender para ligar el punto de partida ubicado en calle Mardones esquina Río Grande, en la población Ríos Patagónicos.

A los 8 minutos de iniciada la carrera, las primeras dos personas que subieron, lo hicieron en la intersección de las calles Millaray y Manuel Aguilar. Ya arriba de la máquina, una pasajera que no quiso dar su nombre porque iba atrasada a su lugar de destino y la podían ‘retar’, expresó al chofer: “¡Va a pasar la micro, no lo puedo creer, caballero! Dios mío, si está muy mala la locomoción”, dijo mencionando que ya están cansados en los sectores altos, de que los taxis colectivos no pasen con regularidad.

Sistema de salud

en la cúspide

Desde la salida hasta el área que comprende las calles Magallanes con Pedro Montt, transcurrieron 20 minutos, punto desde el cual se iniciaba la segunda mitad del periplo hacia el hospital, lo que se concretó a las 11,48 horas y en un global de 39 minutos. En destino, varios usuarios miraban con curiosidad el cartel. Siete dedidieron tomar el móvil, al ver que entre los destinos se encontraba el centro o algún punto intermedio, mientras que uno encontró que la línea satisfacía en ese momento su requerimiento. “Desconocía esta línea, de hecho no vivo en la región sino en Río Gallegos, pero vi el cartel que decía Cerro de la Cruz, que me deja próximo a donde vive mi mamá, así que me viene bien”, dijo Richard Guzmán, junto con resaltar el buen servicio no sólo del prestado ayer por la línea Nº4, sino por otros recorridos que ha debido utilizar. Y agregó: “en general mi experiencia ha sido buena con estos buses, son de hecho una buena alternativa”. Tras su bajada y en la intersección de Fagnano con calle Arauco, un peaton aplaudía con entusiasmo el paso del nuevo recorrido que visitaba este emblemático sector de la ciudad.

El retorno fue fijado por la central a las 12,05 horas y durante el desarrollo de este tramo, confirmamos que hasta el consultorio Mateo Bencur el trayecto tomó sólo 10 minutos, aspecto que dio pie en la conversación que sostuvimos con Angel Cárdenas Obando -el chofer que nos guió- a dimensionar que este recorrido abre un espacio de real importancia para quienes necesitan movilidad directa en el sistema de Salud y donde el Hospital Clínico por ejemplo, tiene ahora a nivel de buses, un nexo excepcional con el consultorio Bencur.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Obando, complementó diciendo que aun cuando la demanda de pasajeros ayer fue baja, “lo relevante es decir que es un servicio que todavía hay que posicionar, pero aún así e independiente de ello, con esta línea se ha generado una conexión en la red de Salud y eso para nosotros es sumamente importante, tanto como por el hecho que en el trayecto esté el tribunal”, planteó indicando además que tras el monitoreo -previo al cierre de esta edición- la empresa tuvo un nivel de cumplimiento de entre 80% y 85% en su frecuencia. En definitiva, con esto queremos decir que cumplimos, sin mayor afectación a las demás líneas”.

Finalmente y tras confirmar el potencial de este nuevo recorrido, hemos de consignar que la llegada de la línea Nº 4 hasta el centro de la ciudad tomó 19 minutos, arribando a las 14,45 al cabezal de Ríos Patagónicos, lo que implicó 44 minutos de recorrido para completar los 14,17 kilómetros de la ‘vuelta’. “Lo importante en todo esto es que la gente debe saber que estos tiempos pueden variar, ya sea por el tráfico o la cantidad de paradas, pero es un servicio que no estaba y es una gran opción. La recomendación es tomar locomoción en calle Chiloé, para quienes se dirigen a la población Santos Mardones, y para los que van al Hospital Clínico, les sugiero tomarlo en calle Magallanes”, dijo el chofer junto con precisar que las frecuencias de salida de buses bordearán los 20 minutos, hasta que lleguen las 15 máquinas encargadas a Santiago, generando ello que el lapso disminuya a 8 minutos.

Las personas

son el centro

El gerente general de la empresa, Roberto Rodríguez recordó que el inicio de este recorrido con parte de la flota actual se debe a retrasos en la llegada de nuevos buses, por motivos de fuerza mayor, pero que a pesar de ello la mirada de la firma es una sola. “La comunidad está en el centro de nuestras operaciones. Los primeros 9 buses llegan mañana (hoy), por lo que empezaremos de inmediato con los trámites de inscripción, entre otros. Así que esperamos que la gente se vaya acostumbrando a este nuevo servicio, porque la línea 4 es potencialmente positiva para cubrir lugares que antes no estaban. Eso sí, es un recorrido bastante largo, así que los tiempos pueden variar y en eso se requiere un poco de paciencia”.

Las primeras salidas

La primera de las salidas de este nuevo recorrido tuvo lugar a las 7,07 horas, llegando a las 8,03 al Hospital Clínico, desde el cual salió a las 8,07 horas para completar dicha vuelta. Hasta el fin del tercer tramo se contabilizaban en esta máquina unos 30 cortes de boletos, cinco de ellos de escolares. El cuarto recorrido se inició a las 12,53 horas, desde Ríos Patagónicos.

En agosto se espera tener 25 buses operando con un sistema de control de frecuencias, que irán indicando los minutos que tomarán el trayecto de un punto a otro. Con ello debiera mejorar en sí la regularidad, que es el intervalo entre buses.

