“Vamos a pasar a segunda vuelta, estamos trabajando en serio para eso”

– Si bien actualmente se encuentra en un empate técnico con Alejandro Guillier, la abanderada del FA asegura que dejará todo para marcar una mayor distancia

con el candidato de la Nueva Mayoría

Restan un poco más de dos meses para la elección presidencial y la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se puso como meta tratar de recorrer lo más que pueda el país.

Así, el pasado viernes llegó a Punta Arenas, por segunda vez, para realizar distintas actividades, ya que para ella es vital el contacto con las personas, teniendo en cuenta que Chile es muy distinto de Arica a Punta Arenas.

“Diferencias hay muchas y, por eso, es bueno salir a la calle para conversar directamente con las personas y, por supuesto, también apoyar a los distintos candidatos del Frente Amplio en Magallanes”, manifestó.

– Según las distintas encuestas y a dos meses de la elección, continúa con un porcentaje menor al 20%, y ya no queda mucho tiempo. ¿Hacia dónde apuntará el trabajo que realizará para llegar en un mejor pie a la elección de noviembre?

– “Las distintas encuestas hoy día muestran con algunas diferencias que estamos en un empate técnico con el candidato de la Nueva Mayoría Alejandro Guillier, que hoy es el más competitivo. Si tú me hubieses preguntado hace cinco meses si yo pensaba que iba estar a esta altura en este puesto, yo te habría dicho sinceramente que no. Por supuesto, que nos queda harto que caminar, pero, a propósito de la cantidad de candidatos, no necesariamente hay que tener más de 20 puntos para pasar a segunda vuelta. Vamos a tratar de estar en todos los rincones del país, seguiremos haciendo propuestas de cara a todos los chilenos para que conozcan lo que planteamos y se viene el lanzamiento de nuestro programa de gobierno donde no sólo vamos a decir lo que queremos hacer en política pública, sino que esto es lo que cuesta y así lo vamos a financiar. No nos vamos a quedar atrás, esto es un trabajo intenso, porque nuestro objetivo es pasar a segunda vuelta”.

– Le pregunto, porque están distantes a lo consolidado que se ve Sebastián Piñera.

– “Es evidente que el candidato Sebastián Piñera está bastante más arriba que el resto de todos los candidatos, me incluyo, pero estamos en un escenario de primera vuelta. La segunda vuelta es distinta, porque ahí las preferencias o se apartan de los candidatos que quedan o confluyen hacia uno u otro. No sé si hoy día alguien podría dar por firmado, me imagino que desde Chile Vamos sí, que esto está sellado y que no hay cambios, pero creo que no es así todavía. Afortunadamente la elección no es pasado mañana, quedan todavía más de dos meses”.

– ¿Cómo piensa revertir el mal resultado de la primaria en Magallanes? El mismo diputado Gabriel Boric ha admitido que los votos no son traspasables.

– “A ver, creo que hay varios desafíos y que además no están tan cerrados, en el sentido de, como hay voto voluntario, la verdad es que tampoco uno puede ser un diagrama de cómo votaría Chile. Creo que tiene que ver con seguir dándonos a conocer, abrir espacios. Cuando no tienes la institucionalidad que te respalde, ni tampoco una trayectoria desde más de 25 años es más difícil ir construyendo esa adhesión, entonces en varios de los desafíos hemos estado avanzando. Primero en darnos a conocer, porque en algún momento yo tenía un conocimiento de candidata de un 56% y hoy estoy en un 81%, ahí hay un avance rápido. Respecto al Frente Amplio pasa algo de lo mismo, estamos hoy día en esta carrera presidencial, más allá de lo que significa el Frente Amplio como su instalación como conglomerado en el mapa político de Chile, que ese es un trabajo de largo plazo que va a ir más allá de las candidaturas, pero en lo inmediato, es darnos a conocer, es estar presentes en todos los espacios que podamos, es mostrar las ideas, pero también quiénes somos, y ese es un trabajo, y entendemos que es así. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a estar en eso todos los días”.

– ¿Va a ser Beatriz Sánchez la que va a pasar a segunda vuelta?

– “Sí vamos a pasar a segunda vuelta y hoy día estamos trabajando en serio para eso. Estamos viviendo un momento bien histórico en Chile, donde hay posibilidad de que un conglomerado que es de gobierno pueda no pasar a segunda vuelta, y eso sería inédito. Vamos a poner todo en la calle, todas las ganas para avanzar y en trabajo no nos vamos a quedar”.

– Y si esa segunda vuelta es con Sebastián Piñera, ¿cómo va a lograr ser electa Presidenta? ¿Va a conversar con Guillier o Goic para tener sus votos?

– “No tenemos eso organizado ni planificado. Hoy estamos trabajando para, primero, pasar a segunda vuelta y, bueno, después de ese momento veremos qué pasa. Lo que sí es importante y en lo que estamos trabajando es que hoy día estamos en esta posición de que podemos pasar a segunda vuelta con ideas que no se están planteando y están bien lejos de lo que se proyectan otras candidaturas, o sea, estamos diciendo claramente no más AFP; hay un sistema de seguridad social en pensiones, decimos seguro único de salud universal y solidario; estamos diciendo que vamos a recuperar el agua; yo me he declarado feminista y que quiero hacer un gobierno feminista. Todo lo que hemos ido presentando en pensiones, en nuestro paquete económico, en descentralización, en educación tiene una mirada feminista, porque esa es la impronta. Acá no se trata de fortalecer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino que es tener una mirada que vaya igualando nuestra posición como mujeres en el Chile social, político, en fin… Con estas ideas estamos ahí, con posibilidades de pasar a segunda vuelta, y seguiremos siempre trabajando en lo que nosotros pensamos cómo debiera ser el Chile del futuro, cómo cambiar el país, y en algo muy fundamental, que tiene que ver con la profundización democrática, lo que queremos es que sea el gobierno de muchos y no de pocos, que es lo central de lo que estamos proponiendo”.