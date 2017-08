Karim Bianchi: “Mi bisabuelo fue radical”

– El independiente, en un segundo intento por llegar a la Cámara Baja, irá en la lista de la Nueva Mayoría, representando los intereses del Partido Radical.

Se considera una persona muy trabajadora y le molesta la injusticia, así se define Karim Bianchi, quien, por segunda vez, intentará conseguir un escaño en la Cámara de Diputado, gracias al cupo del Partido Radical en la lista de la Nueva Mayoría.

El independiente buscó refugio en ese partido político para lograr representar a los magallánicos en el Parlamento.

Reconoce que no fue un camino fácil. En un inicio, se enfrentó a las desconfianzas de los radicales. Sin embargo, con el pasar de los meses logró presentar sus propuestas, ser escuchado y que le asignaran el cupo de esa colectividad. Dice sentirse agradecido y cree tener una real opción en las elecciones de noviembre próximo.

– Como independiente más de alguna vez usted ha cuestionado el accionar de los partidos que están en la Nueva Mayoría o en Chile Vamos y ahora termina postulándose por un cupo partidario. ¿Cómo explica eso a la gente?

– “En todos los partidos hay ideales e intereses, uno a veces es crítico de eso. La independencia, más que una opción, la veo como una circunstancia de no estar militando. Lo que uno puede tener como sentimiento más político puede ser como un regionalismo y hoy día el sistema binominal que fue cambiado por este sistema proporcional no da ninguna opción al mundo independiente de poder participar donde antes la lucha era uno contra dos. Si la lucha volviera a ser así, yo la daría de esa manera, pero, cuando ya se transforma en uno contra cuatro en una región como ésta, o uno contra ocho como en otras regiones, te hace imposible el participar.

“Yo tuve otros ofrecimientos para poder analizar y uno va viendo donde puede tener también una mayor convergencia de sus intereses políticos, de sus ideales, donde puedes encontrar valores sociales, políticos y donde sientas que se generan confianzas. Eso es fundamental. En el caso de otros ofrecimientos, yo no tenía las confianzas y no es como dicen que yo fui instalado de Santiago, eso no fue así. Yo fui privilegiado, fui un candidato que entró primero en la lista con votación desde la región, fui apoyado por las comunales del PR y es un proceso que se viene dando ya hace 11 meses donde yo me presento a ellos, donde primero a pocos les agradaba mi presencia, porque era de desconfianza, pero luego fuimos trabajando eso y finalmente ellos deciden que vaya yo, y eso lo ratifican después en el nivel central”.

– ¿Qué afinidad tiene usted con el PR o esto fue sólo un tema instrumental para ir de candidato?

– “Mi bisabuelo fue radical. Cuando había una opción de ir a concejal y tampoco podía ir de independiente, me ofrecí para ir de candidato, pero la anterior directiva me negó esa posibilidad. Yo te diría que va más en los valores sociales, en la fraternidad y en el trabajo que hoy día podemos liderar a través de un Presidente que está también en calidad de independiente desde el mundo radical. Un partido que tampoco está como los conglomerados tradicionales, tan contaminado. En eso, hay una apuesta que se hace desde algo que no se había visto en la región por lo menos en el PR de tener una opción clara como diputado y una opción clara como presidente. Esto es un trabajo, una apuesta grande la que estamos haciendo en la cual desde más de 50 años el PR no tenía esta opción en Magallanes. También una línea de proyectos en lo social, previsional, educacional que uno cree que esto debe continuar. Por lo tanto, pienso que desde este lugar yo puedo hacerlo”.

– Usted menciona que hubo ofrecimientos de varias parte, ¿Le hubiera dado lo mismo ir por cualquier partido de la NM o de Chile Vamos?

– “Hubo ofrecimientos de tres o cuatro partidos desde Chile Vamos hasta de la NM y yo elegí. Y no elegí porque tenía el camino más fácil, porque incluso tenía en algunos casos la posibilidad de armar hasta la lista de consejeros regionales de los que me acompañarían; tenía opciones igual mayores de colgarme de una candidatura o, quizás, desde el trabajo que estaban haciendo acá. Pero, yo elegí una opción, que no fue la más cómoda porque desde un principio no fue que me aceptaron de brazos abiertos, fue un trabajo, yo aposté a algo que podía fracasar en el camino, entonces mantuve esa línea. No es como eso que llaman el travestismo político, que se cambia de partido en partido. Elegí un camino y soy súper agradecido, porque me dieron la posibilidad de poder dar a conocer mis propuestas, de escucharme, de darme este cupo. Lamento, eso sí, que los independientes no puedan participar. Creo que le hace mal este sistema proporcional a Chile”.

– En la elección anterior, fue como independiente con el sistema antiguo y obtuvo la cuarta más alta votación. ¿Qué opciones reales ve ahora, considerando que compite con algunas personas que ya participaron en esa ocasión?

– “Veo grandes opciones. Vamos como un conglomerado y, en ese sentido, llamo a los compañeros de la lista a tener en esto una fraternidad, en que sea una disputa de ideas y que no haya cortapisas en la misma lista, que, además, tiene candidatos de diversos nichos de votación. Esa es la diferencia que puede haber con la Democracia Cristiana donde tienen un nicho muy parecido. Nuestra lista apuesta y se ve como potente.

“Agradezco haber perdido en la elección a diputado anterior, porque me permitió desarrollarme en otras facetas y áreas, de comprender muchas cosas y madurar en la parte laboral y en creer también en uno mismo. Yo jamás he querido abusar de decir: ‘Mira, voy a participar en política desde un puesto designado, desde algo que se me haya ofrecido, o haber entrado a posibilidades que puedo tener, como lo han tenido otros familiares de políticos’. Siempre he entendido la política como una manera de participar, pero a través del voto. Si la gente no quiere que esté, yo no voy a estar. Así lo entiendo y, si no es así, seguiré trabajando en lo mío. No busco en esto ni dinero, busco hacer un aporte en la región y soy una persona que va a volver a Magallanes. Tengo todos mis intereses acá, por lo tanto, en eso no me voy a perder. Creo que hay grandes posibilidades porque los candidatos de la lista somos diversos, tanto generacionalmente como también de pensamiento, y veremos quién es capaz de convencer de mejor manera a la ciudadanía para poder votar. Ese es el primer desafío: convocar a que exista votación. Ojalá vaya la mayor cantidad de personas y no pase esto que uno ve que hay mucho descrédito y eso trae como consecuencia que la gente no quiera participar”.

– ¿Para donde va apuntar la campaña? Considerando, por ejemplo, la alta votación que obtuvo en Puerto Natales.

– “Fue una campaña especial, porque además iba con un compañero de lista al Senado que también era como incómodo ir los dos en su momento. Había un juicio de por medio. Entonces, yo me resté, me replegué, no di todo en esa campaña y me concentré donde podía trabajar más tranquilo que fue en Puerto Natales y Porvenir. En ambas comunas, tengo casi el 50% de la votación, fue altísimo, mesa por mesa, en ninguna perdí. Ahí pude trabajar sin el descrédito de un medio de comunicación que me estaba persiguiendo en ese momento, sin el tema del juicio y he seguido participando en la comunidad de ambas ciudades, no políticamente, pero, por ejemplo, en Puerto Natales viví un tiempo, formé tres empresas allá, tengo un vínculo con la comuna, genero empleo y si me preguntas: ¿El Bianchi de Natales de ese momento al de ahora es el mismo? Tengo mucho más vínculo hoy que antes, entonces creo que vamos apostar a eso. Como conozco muy bien la realidad, soy el que mejor puede defender las comunas hoy día, quizás no las principales como Punta Arenas, sino las otras”.

– ¿Cómo ve la correlación de las fuerzas?

– “Creo que las votaciones, más que las fuerzas, son de los candidatos. Por ejemplo, hoy Claudio Radonich obtuvo una alta votación en la elección de alcaldes, pero creo esos votos no le pertenecen a Chile Vamos, sino a él. Por eso, creo que él no va a ser capaz de traspasar su votación a los candidatos que existen en su sector y lo mismo ocurre en el caso de Fernando Paredes. En la Nueva Mayoría, hay diversa votación, pero creo que son votaciones individuales; el Frente Amplio no ha hecho lo que hizo en su momento Carlos Bianchi de poner un alcalde, poner un diputado. Ha tenido dos fracasos seguidos, el primero tratando de instalar una candidata a alcaldesa que sacó muy baja votación y unas primarias que les fue muy mal. Hoy se nota más que nunca que la gente vota por la persona y se aleja un poco de donde venga la fuerza política y hay que apostar más a eso, más que a una fuerza política o a una coalición específica”.

– ¿Cómo ve a los otros candidatos a diputado?

– “A mí, nunca me ha gustado ningunear a las personas en realidad en nada, porque siempre puede haber sorpresas. Pienso que cada uno va a entregar lo que más pueda y en eso pueden existir candidatos que uno vea hoy lejos, pero que les vaya bien. Hay nombres más conocidos, otros menos conocidos; ha habido algunos con incursiones anteriores, donde uno puede evaluar un poco la votación. En la lista de NM, creo que los dos más fuertes somos Vladimiro Mimica y yo; en Chile Vamos, no veo a ningún candidato fuerte; por el Frente Amplio, está Gabriel Boric que ya está instalado; la DC la veo muy complicada, viene de una crisis política y en la cual uno tampoco ve que el diputado en ejercicio haya tenido una actividad que sea relevante para la región. He podido estar en este tiempo en Santiago para todo este trabajo y casi nadie conoce al señor Morano. Entonces, Gabriel es una figura más pública, pero que está también más alejada de la realidad de la región. Entonces, pienso que hay que volver un poco a magallanizar el discurso y a, quizás, llevar esas cosas que parecen muy simples, pero que a la gente realmente está hoy reclamando y está olvidada en el Congreso en grandes reformas, pero que en lo pequeño, en lo medular no se está tratando”.

– Si resulta electo, ¿cuál es el trabajo que quiere hacer en beneficio de los magallánicos?

– “Hay que consolidar ciertas reformas sociales que puedan dar mejor calidad de vida y dignidad a las personas en salud, educación y en sistema previsional. Eso hay que trabajarlo y, ojalá, pueda estar allí, porque me gustaría mucho poder trabajar el tema previsional y también aportar otras cosas más. Por ejemplo, te digo que me gustaría que un porcentaje de la jubilación de las personas pueda ser para que ellos puedan invertir en un taxi, un almacén, que haya cierta libertad para eso, porque yo sé que 20 millones de pesos en una cuenta de AFP la puedo tener en un taxi y va a ser mejor la rentabilidad. Ahí tener un cambio. Hay que reforzar el tema de las mujeres en la jubilación, porque creo que ellas hoy día tienen una diferencia en el salario; hay que preocuparse también de quienes no tienen la opción de poder imponerse y quienes tienen las pensiones más bajas; y también la clase media, para que no se siga empobreciendo.

“Además, los temas más de Magallanes que pasan por la regionalización, descentralización. Creo que mi experiencia como consejero regional me lleva a pensar que el Core debe tener una asignación de recursos propia, para que así puede decidir sobre los mismos, porque la ley de presupuesto no puede ser igual para todo Chile, hay realidad distinta. Debemos quitar la presión que existe del Colegio Médico y que realmente miremos al usuario de salud y que esa presión que existe permita que ingresen profesionales extranjeros, aprovechar la inmigración como una oportunidad en salud, no dejar que los médicos becados vayan y paguen multas y puedan seguir ejerciendo en el sistema privado, sino que cumplan con eso, entre muchas otras ideas”.