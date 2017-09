Vecina de la población Archipiélago de Chiloé preparó las mejores empanadas

Un premio de 250 mil pesos obtuvo Sandra Onetto Torres en esta tradicional competencia, que se realizó ayer en el Parque María Behety.

“Necesito una noche en el Dreams, con spa, porque me voy a relajar con esta platita, me voy a dar ese gustito, porque me lo merezco”, declaró feliz Sandra Onetto Torres, la gran ganadora del concurso Empanada Criolla, que organiza la Municipalidad de Punta Arenas. La vecina de la población Archipiélago de Chiloé se impuso en una reñida final, ante otras seis competidoras, todas triunfadoras en sus respectivos barrios y poblaciones.

La final se realizó en el Parque María Behety, que a pesar de los amenazantes cielos, la posibilidad de lluvia, el viento, pero sobre todo, el intenso frío, igual contó con un buen marco de público. Especialmente en el escenario principal, se reunieron las barras de las participantes, que tuvieron que apelar a todos sus conocimientos y destreza, para poder preparar las empanadas.

Mientras esto sucedía, el jurado esperaba ansioso el momento de efectuar su “sacrificada” labor de enjuiciar a las participantes, anotando detalles de cómo fueron elaborando esta comida típica. Los encargados de probar las delicias fueron el periodista Carlos Grage, de ITV Patagonia; el ex participante del programa Masterchef, Andrés Bravo; el camarógrafo de Televisión Nacional, Jorge Oyarzo; y Juan Carlos Avendaño de El Pingüino.

A medida que las cocineras terminaban sus empanadas se acercaban a la mesa del jurado. Tras ellos, se

reunían grupos de vecinos que alentaban con pancartas y gritos a las vecinas.

Tras unos minutos de deliberación, se entregaron los resultados. En tercer lugar quedó Julia Velásquez Hernández, representante del condominio Las Vertientes, y que se hizo merecedora de un premio consistente en 100 mil pesos. “Es primera vez que participo y estuvo complicado, por el frío y viento, pero se le puso harto amor, así que igual contenta”, comentó.

150 mil pesos quedaron en manos de Lavinia Cárdenas Trujillo, que terminó en segundo lugar, representando al sector de Playa Norte.

Cinco participantes contuvieron la respiración, esperando ser la ganadora. Y la que estalló en un grito de felicidad fue Sandra Onetto Torres, que celebró junto a su familia, conformada por sus hijas Sandra y Nayadeth Marío, Lesther y Dayana Mofré; además de sus nietas, Amelié y Sofía Mofré, por los 250 mil pesos que ganó.

“Desde el momento que gané en mi población, no paré de trabajar, tuve un excelente equipo y estoy muy agradecida de mi jefa de trabajo, que me dio permiso en todo momento para hacer mis cosas. Agradezco a un maestro de la empanada, Jorge Velásquez; agradecerle a mi barrio Archipiélago de Chiloé. Estoy feliz, me preparé mucho para esto. Empecé hace diez años a cocinar empanadas, pero para este concurso, desde hace una semana que me estaba preparando”, comentó Sandra Onetto, reconociendo que no se desempeña en el rubro gastronómico, salvo para uno que otro pedido. “Yo trabajo para una empresa externa a Junaeb, trabajo en las tarjetas TNE”, indicó la ganadora, cuyo anhelo más próximo es “tener un carrito de ‘Yo quiero mi barrio’ en mi población”, concluyó Sandra Onetto, la nueva reina de las empanadas.