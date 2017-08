Vecino de Chiloé denuncia ante la Fiscalía a vendedor porvenireño de una parcela

Acusa que su hermano, poco antes de fallecer, adquirió un terreno en las cercanías de la capital fueguina, pagando cerca de un 80 por ciento del valor, pero que la contraparte se niega a reconocer los derechos que, como heredero, dice tener sobre el terreno.

El vecino de Chiloé, Milton César Tabie Guala, lanzó una acusación pública contra el empresario inmobiliario de Porvenir, Dony Barrientos Báez, a quien sindica como autor de una presunta estafa en el procedimiento de venta de una parcela a su fallecido hermano, Germán Segundo Tabie Guala. “Vengo llegando de Chiloé y hablé con el hombre que le estaba vendiendo una parcela a mi hermano, quien falleció recientemente, el cual pagó la mayor parte de las cuotas de la venta y ahora este caballero me dice que no tengo ningún derecho, pese a que soy uno de los herederos de los pocos bienes que poseía mi hermano”, detalló.

“Me dijo (se refiere a Barrientos Báez) que él no había hecho contrato alguno conmigo y que mi hermano está fallecido y que por eso el trato terminó. Con esto no reconoce los pagos que le hizo mi hermano, pese a que él ya habitaba la parcela y que le había pagado 4 millones 150 mil pesos, de un valor total de 5 millones que fue lo que le cobró por la parcela”, comentó Tabie.

Por lo mismo, al fallecer reciente y trágicamente su hermano en un predio ganadero donde trabajaba, relata que de inmediato viajó a Tierra del Fuego desde Chiloé, para hacerse cargo de todos los trámites y posesiones de su extinto familiar. Al enterarse de la compra que estaba haciendo de una parcela cercana a Porvenir al vendedor de inmuebles rurales, Dony Barrientos Báez, se dirigió a conversar con él para llegar a un acuerdo y que al menos, le reconociera los pagos efectuados para hacerse cargo de lo que adeudaba su hermano y completar el costo total del pequeño predio.

“Yo puedo pagar el resto de dinero que mi hermano estaba debiendo, pero este señor Barrientos me dice que el trato era sólo con él y no conmigo. O bien, le pido que al menos me devuelva una parte de lo que se le había pagado, la mitad y un poco más y le devuelvo la parcela. Pero no quiere aceptar ninguna de las dos alternativas. Así que no me quedó más que denunciarlo a la Justicia”, anunció.

Tabie señala que su fallecido hermano no tenía esposa ni hijos, así que junto a sus demás hermanos (él es mayor de cinco sobrevivientes), es el heredero legal y que el vendedor fueguino debe reconocer sus derechos como heredero. “Pero al tratar de razonar con el señor Barrientos, me trató de modo prepotente y me echó de su casa, por eso debí recurrir a la Fiscalía de Porvenir, donde hice todo el papeleo de mi denuncia”, indicó.

“Trato era de

propietario a comprador”

Consultado al respecto Dony Barrientos, clarificó que el trato de venta de parcelas, como hace con todos sus clientes, es de propietario a comprador, no con los familiares y que así lo expresa la declaración jurada que emplea como contrato. ”Si esta persona hubiera tenido familiares que hubieran hablado conmigo a los dos días, o una semana después, porque yo estuve esperando más de un mes para ver si alguien reclamaba algo, pero no llegó nadie”, especificó.

Agregó que sólo tres meses después llegó Milton Tabie a reclamar la parcela que era de su hermano, “pero ya el negocio había terminado, porque el caballero falleció y los contratos de las parcelas son personales, no con la familia, a menos que hubiéramos firmado un papel en notaría y que el trato incluyera a su familia. Pero en este caso no fue así”, reiteró.

Agregó que el fallecido no tenía título de propiedad, porque no alcanzó a pagar el costo total y sólo había cumplido un 45% o un poco más del valor de la parcela (aunque el hermano reclamante afirma que lo pagado superaba el 80 por ciento del valor total de la compra y que a su hermano sólo le restaba pagar tres cuotas para completar el monto total).

Especificó que de 8 millones de pesos del valor total, el occiso había cumplido con el pago de unos seis millones de pesos, agregando además que existe una cláusula en el contrato que señala que después de tres meses de que el comprador no dé señales se deja sin efecto su aplicación. “Pero como él me pagaba cada seis meses, esa cláusula no corría, así que me tenía que pagar 300 mil pesos en febrero, pero es allí cuando fallece y la deuda y lo pagado, obviamente se diluyen en el tiempo”, cerró Barrientos.