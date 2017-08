Vecinos de condominio San Ignacio I denuncian anegamiento

Un total de 20 familias son las que desde que recibieron sus hogares en junio de 2016

demandan una respuesta del Serviu, Constructora Salfa y Aguas Magallanes.

“Necesitamos que la autoridad se pronuncie y venga a terreno. Además, necesitamos que nos patrocine un abogado para hacer una demanda colectiva por parte de los 20 dueños o que nos asesore para llegar a un diálogo con el gobierno para que nos den solución definitiva a este problema”.

Con estas palabras expresó su molestia e impotencia la propietaria de uno de los 20 departamentos que conforman el block A del condominio San Ignacio I, Paola Ramírez Soto, luego que aún no es atendido un grave problema que los aqueja desde que recibieron sus hogares en junio de 2016: las persistentes filtraciones de agua en la planta baja del edificio y que han generado acumulación de pozas y afectaciones a los inmuebles del primer piso.

Se trata de un inusual inconveniente que arrastra a escena como principales actores de la polémica al Serviu, Constructora Salfa y Aguas Magallanes. “Esta tiene un poco más allá una suerte de cámara, desde la que vierten agua que da a un tubo, que cae hacia el bloque B y como hay pendiente, se termina depositando en nuestro bloque. Eso ha estado ocurriendo desde que nos entregaron estos departamentos, que en el fondo son viviendas de tipo social de 56 metros cuadrados que nosotros mismos hemos tenido que ir acondicionando. Entonces, con esto no sabemos qué hacer, porque finalmente estas filtraciones de agua que convierten en potencial sector de anegamiento, nadie nos da respuesta y lo que es peor, no contamos con los recursos monetarios para solventar un abogado en forma particular”, reclamó.

Los departamentos

Actualmente, en este condominio habitan 80 familias, quienes llegaron con la ilusión de vivir un sueño en sus nuevos departamentos sin deuda, obtenidos con subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, habilitados con tres dormitorios, una zona de estar y comedor, además de logia, baño y la respectiva cocina, además de calentador, calefont y lavaplatos.

No obstante, el aspecto constructivo quedó al debe en lo más importante, sus bases, aseguró Paola Ramírez, quien además es secretaria de la directiva Océanos, del block A. “Desde que se presentó el problema, hemos hablado con los entes que corresponden, para hacer un acercamiento con Aguas Magallanes, la que argumenta que todo ha pasado a causa de un problema de la naturaleza, que son napas subterráneas y que el agua toma el cauce original de éstas. De hecho, el Serviu ofició a esta sanitaria, la que básicamente no se responsabiliza, no quiere dar solución ni tampoco se ha acercado para conversar con la directiva. Y en cuanto a la constructora Salfa, presumimos que también tenía conocimiento de esto -de la filtración- y aunque ha tenido buena intención en arreglar el problema, no lo han erradicado de raíz. Es más, hicieron una excavación en el perímetro del edificio para desembocar el agua pero ahora vemos que se volvió a estancar”, afirmó la contadora de 38 años, quien ahora se encuentra cesante y debe arreglárselas con su marido Luis, para dar bienestar también a su pequeña hija Loreto Barría (5), quien es alumna de kínder en el Colegio Contardi, sufriendo ambas incluso de enfermedades respiratorias, a causa del entorno de humedad que se forma.

La principal afectada

Quien desde un comienzo se vio más afectada es Nayareth González Díaz (49), que vive junto a su hijo Carlos González González (34). No se encontraban en casa pero Paola tuvo autorización para mostrarnos este hogar, que no muy a la vista, escondía recodos donde la humedad avanza y estropea lo que tanto les ha costado. “Ellos sufren porque en esa casa hay una humedad que a ratos parece interminable, tanto en la pintura de las paredes, el piso, la alfombra. Todo es filtración interna y no ha habido capacidad técnica para revertir la situación. Ella tiene diagnóstico de cáncer y su hijo tiene una discapacidad visual. Son personas que necesitan apoyo económico y quieren ver una demanda jurídica, y nosotros en ese sentido acogemos lo que les pasa. Si siguen las lluvias, seguirán los problemas estructurales en los demás departamentos y vamos a tener un problema mayor, lo que claramente no queremos. Esperamos que haya un pronunciamiento de las autoridades, ya sea que venga el intendente, Jorge Flies, la directora del Serviu o la gobernadora. Estas son viviendas sociales que se entregaron en este gobierno entonces queremos ver qué solución definitiva nos piensan dar, porque hemos agotado todas las instancias que se nos han presentado. Esto se está inundando y pensamos que Aguas Magallanes es la responsable, deberían tener habilitada una cámara”, remarcó Paola Ramírez Soto.