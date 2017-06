Vecinos de Llau Llau acusan falta de fiscalización de la Dirección General de Aguas en cauce catastrado

Lo que en un momento comenzó como un problema personal, hoy se proyecta a una situación que podría derivar en un riesgo sanitario, escenario que eventualmente puede prevenirse con una oportuna fiscalización, esa misma que los vecinos de Llau Llau llevan esperando por más de dos años y medio.

Cecilia Cárdenas, presidenta de la junta de vecinos que representa a dicho sector rural, localizado en la zona poniente de Punta Arenas, relató que en cercanías a su propiedad, ubicada en calle Los Robles, ha fluido desde siempre un riachuelo al cual nadie tomaba importancia. Sin embargo, hace poco más de dos años y medio, en un terreno colindante, llegó a vivir un vecino que comenzó a intervenir el cauce cubriéndolo con tierra, ya que éste atravesaba por su sitio. Debido a esto convergieron una serie de conversaciones de las cuales este último hizo caso omiso ante una posible circunstancia de anegamiento por una eventual crecida del caudal.

“De repente la gente tiene el desconocimiento de que si algo es de ellos pueden hacer lo que quieren y, por eso, hasta ese momento no teníamos ningún argumento para seguir rebatiéndole”, expresó.

Tras dicho contexto, se dirigió a exponer esta problemática ante la oficina regional de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (Mop) y, con eso, ellos activaron las alarmas de que ese cauce, sin que los vecinos supieran, había sido registrado y catastrado por aquella entidad.

Sin fiscalización

Ante esta situación, personal de la DGA se aproximó al lugar, constatando in situ el hecho –según explicó Cárdenas-, afirmándole que en un tiempo más llevarían a cabo una fiscalización de los trabajos que se estaban realizando y que se detendría esa obra, lo cual hasta el día de hoy no ha procedido. En el intertanto, el vecino continuó rellenando con material por sobre el cauce, instalando un tubo de un diámetro menor al torrente que suele fluir en invierno.

“Ese tubo no cumple con ningún tipo de norma, según lo que nos dijo la gente de la DGA, porque aquí no se efectuaron estudios de ingeniería ni de impacto ambiental, sino que lo hizo un particular creyendo que eso era lo correcto y nada más”, prosiguió.

No obstante, el escenario volvió a colocarse cuesta arriba debido a que otra persona, que llegó a vivir poco tiempo después a un predio cercano, también se dispuso a intervenir indiscriminadamente el riachuelo con toneladas de material suministrados, según consignó la denunciante, por la empresa constructora Salfa, instalando de igual forma una tubería de fibra de vidrio que pasa por debajo del gran montículo artificial de tierra, sin saber que aquella rambla en cuestión está catastrada.

“Lamentablemente, nosotros como vecinos estamos viendo que los organismos fiscalizadores no están actuando, y tenemos que hacer público este malestar porque vimos que se va a multar al municipio por el vaciado de la laguna del parque María Behety, algo que ocurrió hace sólo unos meses atrás, y nosotros venimos denunciando este tema hace más de dos años y medio, y esta gente sigue haciendo lo que quiere porque en el fondo piensan que por ser propiedad de ellos pueden hacerlo”, acotó.

Sin denuncia no hay

fiscalización

La dirigenta vecinal narró que en ese tiempo recibió la llamada de una funcionaria de la DGA, quien le dijo que ellos no iban a actuar si las personas afectadas no interponían una denuncia respectiva, a lo cual criticó que la situación es evidente, ya que la entidad gubernamental está al tanto de lo que acontece y que el rol de ellos como junta de vecinos no es “andar denunciando a nuestros propios vecinos”.

“Nosotros no estamos en contra de que los vecinos hagan sus cosas y puedan seguir avanzando en sus terrenos. Si nosotros somos dirigentes, estamos por el bienestar de todos los vecinos, y eso lo tenemos súper asumido, pero aquí ellos están dañando un entorno”, arguyó.

Casas por sobre el cauce

y riesgo ambiental

Asimismo, Cárdenas reveló que sobre la tierra que obtura el arroyo, el segundo vecino edificó siete viviendas, de las cuales cuatro están vendidas y actualmente viven familias ahí, careciendo de caminos como también de los suministros básicos como el gas, el agua y la electricidad, a pesar de que el vendedor les habría prometido que contarían con estos servicios.

“Se supone que no pueden intervenir esa zona y hacer calles, porque Bienes Nacionales está regularizando todos los pasajes y ahí no se podría porque hay un cauce, que ya fue alterado en más de una ocasión. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que una persona está vendiendo casas en un predio que se encuentra sobre un riachuelo, que obviamente aumenta su caudal en invierno por los deshielos. ¿Dónde van a caer y van a decantar todos los líquidos de esos hogares? Si ellos son un organismo fiscalizador y quieren funcionar bien, primero deben darse cuenta que ese cauce en algún momento será contaminado, y claramente acá, con esta venta de acciones y derechos, se nos va a venir un posible riesgo ambiental, y creo que eso están esperando las autoridades a que pase”, reprochó indignada.

Aunque todavía no se han registrado anegamientos en aquel sector de Llau Llau, los vecinos temen a que próximamente la escarcha se derrita ocasionando deshielos, que ante la obstrucción del riachuelo y la alteración del curso de las aguas podría provocar una inundación hacia las viviendas que están emplazadas en el área.

Al mismo tiempo, aseveró que el director de Operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas, Sergio Bercerra, acudió hace algún tiempo al lugar, registrando y tomando conocimiento de dicha problemática.

“El me hizo el alcance que claramente esa cantidad de tierra que hay tan alta que está quedando por sobre el nivel del camino nos va a hacer pedazos la calle Los Robles en todo ese sector”, puntualizó la representante vecinal.

