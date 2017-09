Vecinos del barrio Chilote denuncian cobros excesivos en boletas de agua

Hace aproximadamente tres semanas, los habitantes de un block de departamentos del barrio Chilote tuvieron que presenciar la inundación de su patio principal que está en el centro del edificio. Las personas que viven en el primer piso, alegan que el agua llegaba hasta sus viviendas y aseguran que no hubo respuesta satisfactoria por parte de Aguas Magallanes durante todo este período de tiempo. En la misma línea, señalan que existen serias deficiencias en la matriz y que esto ha provocado no sólo problemas sanitarios, sino que cobros en sus boletas de agua que llegan hasta 80 mil pesos en algunos casos.

La indignación llegó a tal punto, que decidieron mantener una reunión entre ellos para establecer un camino en conjunto para solucionar el cobro que se les produjo por parte de la sanitaria e identificar el problema de matriz que les afecta como comunidad. “Aquí hay 32 departamentos, a todos se nos ha subido las cuentas del agua. Yo normalmente pago 20 mil pesos y la última boleta es de más de 80 mil”, dijo molesta Soledad Gallardo del primer piso del block.

Asimismo, otra vecina, Margorie Solís, alzó la voz por la situación que vive su comunidad. Ella cuenta que en promedio gasta 10 mil pesos en agua, pero este mes el consumo en su boleta se elevó hasta los 30 mil. “Aquí hay poca responsabilidad, porque se hicieron arreglos; rearmaron todo lo de abajo y nadie sabe lo que pasó. No sabemos la razón real de lo que ocurre, se ha reclamado y nadie nos da soluciones”, señaló.

El mismo caso del jubilado Marcos Romero, que relata que su cuenta aumentó en 32 mil pesos, razón que lo sorprendió porque él tiene un subsidio para los consumos básicos, que en condiciones normales pagaría 5 mil pesos. Un aumento significativo, ya que considera que “yo tengo que trabajar, vivo con una jubilación de 130 mil pesos y más encima viene un cobro así de grande. El problema de la matriz lleva un mes y no vienen a verlo, más allá de que se ha reclamado”, asegura el hombre que vive en el segundo piso de la comunidad.

Por su parte, José Villarroel que vive en el tercer piso del block, pide que se haga una rebaja del consumo de agua desde que comenzó esta problemática en la matriz. “Yo pago siempre alrededor de 12 mil pesos y ahora me llegó una cuenta de 36 mil. Aguas Magallanes dice que la pérdida puede ser invisible”, enfatizó.

