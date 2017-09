Vecinos del barrio Croata denuncian no poder descansar por “disco” que funciona de lunes a domingo

Una pesadilla que ya lleva más de dos años es la que aseguran vivir los vecinos del barrio Croata a raíz de la improvisada disco Club Kdoba que funcionaría de lunes a domingo y que está ubicada en Ignacio Carrera Nº852 entre la calle Magallanes y Plaza Sampaio.

Los vecinos relatan que su calidad de vida se ha visto notablemente mermada desde que existe este local nocturno, que según les habría confirmado Carabineros, tendría patente de restaurante para turistas y no para funcionar como “disco” hasta altas horas de la madrugada.

Según comentan, al lugar llegarían jóvenes cerca de las 2 AM emitiendo fuertes ruidos con los escapes de sus autos, se estacionan arriba de las veredas y cuando comienzan a irse, entre las tres y las cinco de la madrugada, se pueden escuchar gritos, peleas, hombre y mujeres orinando en la Plaza Sampaio o bebiendo licor hasta más tarde.

La situación según señalan, es insostenible, ya que no pueden continuar con sus vidas cotidianas, algunos incluso, han tenido que recurrir a medicamentos para poder dormir y otros han optado por vender o arrendar sus inmuebles para salir del barrio.

Mario Espinoza, uno de los residentes del lugar denuncia que generalmente llaman a Carabineros, pero que cuando éstos llegan al lugar, los jóvenes ya se han ido o simplemente la policía no atiende sus requerimientos.

“No se duerme en toda la noche como hasta las cinco de la mañana, que a esa hora recién terminan los ruidos de la disco y de los autos metiendo bulla. Después se van a la Plaza a seguir con la ‘tomatera’. Rompen botellas, vasos, hacen sus necesidades en la vía pública y todo esto de lunes a domingo”, ratifica, Andrés Noziglia, otro vecino residente del barrio Croata.

Por su parte, Rebeca Aguilante, quien vive en la esquina de la “disco”, señala que ella y su hijo deben medicarse para dormir, “esto es un escándalo, hacen carreras en la esquina, piruetas y mucho ruido. Hace un tiempo solicitamos al Plan Cuadrante que instale una patrulla o un retén móvil ahí, pero no fue acogida nuestra petición por falta de personal. Yo ya puse mi casa en arriendo y hay gente que ya se ha ido del sector”, enfatizó.

Claudia Venegas, presidenta de la junta de vecinos, comenta que los vecinos que viven alrededor de la Plaza Sampaio están muy desconformes con el escándalo que genera el Club Kdoba.

“Tenemos miedo de que los concejales les renueven la patente de alcoholes, pese a que muchos señalan que no lo harán. Yo tengo antecedentes de personas que han tenido que recurrir a psicólogos, tomar licencias médicas en sus trabajos por no poder dormir, hay gente que se ha ido, de hecho, a la vuelta de la ‘disco’ había un hogar de ancianos que se cerró a raíz de esta situación. No queremos que les renueven la patente porque esto no es vida para nadie”, solicitó Claudia Venegas.

Este miércoles 6 de septiembre se votará en el Concejo Municipal la renovación o no de patentes de alcoholes a diferentes locales. Para ello los vecinos del barrio Croata asistirán a la sesión para hacer valer sus puntos de vista.