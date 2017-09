Vecinos del barrio Croata denuncian que casa incendiada es escenario de rituales satánicos

El 29 de julio pasado, la propiedad que se emplaza en la esquina norponiente de Mejicana y Jorge Montt, quedó totalmente destruida a causa de un voraz incendio que habría sido causado deliberadamente por terceros. Aquel lugar donde antes funcionaba un negocio llamado “MGO Market”, hoy se ha transformado en un lugar de concurrencia de indigentes, alcohólicos y también de personas que intentan “venerar a satán”, según la simbología que se advierte en la antigua construcción incendiada. Vecinos del barrio Croata, denuncian que varias veces han solicitado la presencia de la autoridad policial para desalojar a las personas que frecuentan el recinto calcinado. Sin embargo, éstas vuelven a ingresar sin control alguno, aseguran.

“Aquí entra gente de noche y nadie fiscaliza. Está muy peligroso, ya lo quemaron una vez y lo seguirán haciendo; es un lugar abandonado y obviamente es el lugar ideal para que este tipo de personas ingrese”, acusó molesto Jorge Foretich, quien vive cerca de la propiedad en cuestión.

En la misma línea, los vecinos aparte de estar preocupados con lo que ocurre al interior por las noches, piensan en la seguridad de los peatones cuando hay días de fuerte viento. “Sé que ingresa gente en la noche, pero ahí no me puedo meter porque da miedo. Me preocupa también que puedan echar abajo todo eso, porque si viene un viento fuerte, como ocurrió ayer aquí (antes de ayer). Estoy muy molesta con lo que pasa aquí y esto deberían demolerlo completo”, pidió Amelia Menz Herrera.

Por otra parte, la realización de sesiones satánicas preocupa con creces a la comunidad, pues al no existir patrullajes policiales preventivos, temen que estas actividades pueden tener algún tipo de consecuencias. “Es algo de muy mal gusto. Hacer rituales satánicos en esta ciudad no es conveniente; se tendría que hacer una investigación para identificar a las personas. Es preocupante porque ellos pueden usar a niños para ejecutar sus rituales”, relató José Delgado Serna, un ciudadano venezolano.

