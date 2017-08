Venezolanos radicados en Magallanes oraron para que la paz llegue a su país

El agravamiento de la crisis política y social de la República Bolivariana de Venezuela tiene de sumo preocupada a la comunidad residente de dicho país en Magallanes. Ayer y con motivo de orar para que llegue la paz a la nación que comanda el Presidente Nicolás Maduro, decenas de ellos se dieron cita en la capilla Nuestra Señora de Loreto para establecer un contacto espiritual con sus connacionales.

Al respecto, la coordinadora de la agrupación ‘Venezolanos en la Patagonia Chilena’, Geri Pérez, -quien vive hace 11 años en nuestra región- recalcó que “como es de dominio público, como país estamos viviendo circunstancias muy complicadas. Este contacto espiritual es vital, ya que no podemos estar allá con nuestra gente que está siendo perseguida, torturada y asesinada. Deseamos que a través de estas oraciones se ayude a resolver rápido esta crisis y que la comunidad internacional se pronuncie de una manera contundente. Necesitamos que haya un rechazo diplomático, porque con las dictaduras no se puede dialogar”.

Mensaje papal

La misa estuvo encabezada por el sacerdote Juan Carlos Fuentes Arenas, quien precisamente extendió en conjunto con la pastoral -de la cual Geri Pérez es parte-, la invitación a la comunidad venezolana.

Durante su intervención, el religioso citó un mensaje de la Santa Sede que llegó para su publicación en el boletín católico El Amigo de la Familia. A través de un comunicado –citó el sacerdote-, “el Papa Francisco manifiesta su preocupación por lo que sucede en el país hermano y llamó a que sea evitada toda forma de violencia y fuerza excesiva por parte de la policía, invitando además a los fieles de todo el mundo, a rezar por Venezuela”. De igual modo, la Santa Sede pidió que todos los actores políticos y especialmente el gobierno de dicho país, tengan respeto por los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, como también de la Constitución vigente.

Durante el acto, pequeños hijos de venezolanos en Punta Arenas, efectuaron peticiones por la paz, presos políticos, los alimentos y la medicina.

Según señaló Geri Pérez, en la región residen unas 250 personas de dicho país. “Pero estimamos que de acá a diciembre, si la crisis no se resuelve, podemos llegar a 400 fácilmente”.

