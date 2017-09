Vía Austral: ha recibido más de $1.700 millones en subsidio y ha transportado 3 millones de pasajeros

Nelson Encina Castillo

Fue el 5 de enero de este año cuando Inversiones Australes SPA comenzó a operar el contrato de transporte público mayor en Punta Arenas y desde entonces lo que más les ha costado en ocasiones es andar precisamente sobre ruedas. Esto porque recién esta semana están completando en Vía Austral (nombre de fantasía para el servicio) la flota de 23 buses encargados a China -ayer presentaron los 12 primeros que arribaron a la zona- para completar la flota de 84 máquinas requeridas por contrato.

La tensa espera les ha significado tener un despliegue menor de recorridos y por ende un menor porcentaje de cumplimiento en las frecuencias, repercutiendo en la obtención de montos menores al subsidio de $264 millones que entrega el Ministerio de Transportes. A saber, el promedio de pago de la subvención oscila en torno al 70% según señaló el seremi del ramo, Gabriel Muñoz Obando. “Han llegado al 85% y hasta el 90% en algunos meses pero cuando incorporamos la nueva línea -la Nº 4- han bajado al 66% y 70%”, indicó.

Claro está, los porcentajes pudieron ser menores, de no ser por el respaldo de buses traídos desde la zona central para apoyar las prestaciones. Esto considerando que ya la empresa a causa de contar con menos flota ha debido enfrentar 48 infracciones de tránsito -por diversos motivos- y aún resta que se conozcan las resoluciones para los 6 procesos sancionatorios cursados por la autoridad por el hecho de incumplir con las frecuencias y otros aspectos propios del contrato, lo que puede derivar en multas de entre 10 UF hasta 900 UF. “No hay mucho que hacer cuando las razones son obvias, no estaban los buses. Estamos en un 85% de cumplimiento sin tener la flota completa y es un tema no menor. Deberíamos empezar a tener más de un 95% de cumplimiento a mediados de octubre con estos nuevos buses y todas las variantes que están funcionando”, expresó el gerente de operaciones de la empresa de transporte urbano mayor de Punta Arenas, Inversiones Australes S.P.A., Christian Salas.

No obstante todo lo señalado, el ejecutivo destacó que aún con todos los ‘contras’, los números para Vía Austral, han sido excepcionales. “Desde que comenzamos a operar, hemos transportado 3.240.000 pasajeros, lo que nos da un promedio de 18 mil personas diarias en todos los servicios”, señaló en alusión a los cinco recorridos actuales de Vía Austral: 1, 2, 3, 4, 6 y 8, para los cuales aplican variables asociadas a la extensión de horarios a domingos y festivos, además de la rebaja de tarifa en un 50% para los adultos mayores los miércoles y domingos.

Por cierto, los más de 3 millones consideran a aquellos que no pagan, como los escolares de educación básica. En rigor, de acuerdo con Transportes, los transportados que cancelan -adultos, adultos mayores y estudiantes-, representan a julio un total de 1.866.328 personas.

Agregó que Vía Austral cuenta con 114 choferes, pero que siempre es necesario un mayor contingente para cumplir la dotación que necesitan, de 130 a 135 conductores.

Inspeccionan llegada

de nuevos buses

Ayer la empresa recibió la visita inspectiva del intendente Jorge Flies Añón y del seremi de Transportes Gabriel Obando, con motivo de la llegada de los primeros 12 de 23 buses -los 11 restantes arriban esta semana- marca King Long modelo KMQ6891G de City Bus, (año 2017) encargados a China y que implicaron US$2.127.500 de inversión.

Pago de subsidio

A modo de referencia, cabe señalar que durante enero, el nivel de cumplimiento respecto del subsidio fue de 79% llegó a $208.560.000; en febrero alcanzó el 94%, obteniendo $248.160.000; en marzo se situó en 85%, recibiendo $224.400.000; en abril llegó a 89%, dando un pago de $234.960.000; en mayo Vía Austral cumplió en 91% y recibió $240.240.000; junio en tanto marcó 85% en el indicador, con un subsidio cancelado de $224.400.000; para julio se advirtió un 67%, traducido en $176.880.000. “Este monto menor coincidió con el inicio de la línea Nº 4”, dijo Muñoz, agregando que en agosto el factor de pago fue de 64%, dando un pago de $169 millones. Todo ello conforma un global recibido en subsidios a la fecha de $1.726.600.000, un 18% menos respecto de los $2.112.000.000 que debieran percibir hasta ahora.