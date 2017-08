Gloria Vilicic (RN): “Bajo mi candidatura por dignidad personal”

La ex gobernadora consideró inaceptable que Nicolás Cogler la haya denostado públicamente y que haya ideado “una orquestación profunda” para sacarla del camino, pese a haber sido animada por la directiva de su partido para inscribirse y haber enfrentado los procesos internos que le llevaron a ser escogida y ratificada el fin de semana pasado por el Consejo Nacional de su colectividad.

“Glorita, tenemos serias posibilidades de sacar a un diputado en Magallanes y, si las hay, es contigo”.

Así lo expuso hace un tiempo el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a Gloria Vilicic para animarla a aceptar ser candidata parlamentaria nuevamente, pese a que ella había resuelto retirarse de las contiendas electorales, no así de la política.

“Mi respuesta fue: ‘Se tendrán que alinear los astros para que yo aceptara nuevamente’ y ahí quedé hasta que los tiempos se fueron dando y se cumplieron los plazos y aquí estamos, en medio de un eclipse”.

Anoche Gloria Vilicic recordó parte de lo sucedido previo a que terminara siendo nominada, el sábado recién pasado, como la carta a diputada por RN, luego de haber sorteado maniobras tendientes a evitar tal designación.

Pero, a escasas horas de haber sido designada como la candidata a diputada por Magallanes, comunicó una

inesperada decisión:

“Bajo mi candidatura, primeramente, por dignidad personal”.

La ex gobernadora de la provincia de Magallanes durante el gobierno de Sebastián Piñera adoptó esta decisión drástica luego de que Nicolás Cogler, no aceptando haber quedado sin cupo y buscándose un espacio para ser nominado, emitiera declaraciones que para Gloria Vilicic resultaron completamente inaceptables. Primero, por su calidad de mujer; segundo, por el debido respeto a sus años; tercero, por la honra y prestigio de su familia; y cuarto, por ser una militante de RN con larga trayectoria, partido por el cual lo ha dado todo y ha estado siempre a plena disposición.

Así aludió a lo declarado por Cogler: “Ganó la vieja política”, cuando expresó su disgusto por haber perdido la nominación diputacional.

¿Por qué decidió bajar su candidatura justo después de haber sido nominada oficialmente por el partido?

“Bajo mi candidatura, primeramente, por dignidad personal. Considero que no me puedo permitir ser basureada y denostada por nadie. El “Ganó la vieja política” es un concepto pensado y elaborado para denostar y hay aquí una orquestación profunda para sacarme del camino y está claro desde donde viene. Personalmente, soy una persona que, independiente de los errores que pueda yo haber cometido o los defectos que tenga, considero que el concepto de lealtad y gratitud deben estar sobre todo”.

– Cogler la acusa de haber entrado por la ventana.

– “A mí, lo que más me sorprende es la capacidad de tergiversar la realidad, a tal punto de construir una realidad paralela, contarla y hacer hasta declaraciones de prensa en torno a ellas y llegar tan allá que, basado en una mentira, victimizarse.

“Acá hubo una votación en el Consejo Regional y fue la misma presidenta regional quien me llamó para que enviara mi intención por escrito antes de él, para “cumplir con la formalidad” que se estaba pidiendo. Con ello, el secretario regional, Gabriel Vega, me incluyó en el voto, se votó, se contabilizaron los votos, el secretario firmó cada uno de los votos y me dieron en el mismo consejo el triunfo de la votación 3 a 1. La presidenta hizo un llamado a la unidad en torno a nuestro candidato presidencial y, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Cerca de las 11,30 horas de la noche, después que la directiva se reunió imitando a la mafia, a escondidas en la noche, para conspirar, enviaron, primero, un correo anulando la votación por un tecnicismo muy rebuscado y que fue el propio secretario general, Mario Desbordes, quien les aclaró en el consejo bastaba con la declaración verbal para considerarse candidato. Luego pasadas la medianoche, enviaron un comunicado de prensa a los medios anulando la votación que ellos mismos habían validado unas horas antes.

“Entonces, cuando Nicolás Cogler dice por la prensa que yo entré por la ventana está mintiendo. El que está entrando por la ventana literalmente es él y los que sí cometieron un fraude fueron ellos, junto a la directiva regional del partido al intentar torcer el resultado del Consejo General.

“Acá lo que ocurrió es que nuevamente se pensó que esto de ser candidato es como ser “estrellita” o que todo debe ser con una varita mágica, todo lúdico y todo facilito. Pensaron que bastaba con ser “amigo de” y con estar nominado “a” ya bastaba. El partido tiene su orgánica, ésta funcionó y no les gustó el resultado. Eso fue lo que ocurrió y es la verdad de la milanesa. El resto, que si yo dije que quería ser candidata a las 19,45 horas y no a las 19,30 horas, es un argumento pobre, rasca y demuestra en su amplio sentido lo que son”.

¿Por qué si había decidido no ser candidata luego de la derrota de 2013 volvió a la carrera parlamentaria?

– “Yo no busqué ser nominada candidata a diputada por Magallanes. A mí, el primero que me llamó fue Alejandro Kusanovic para decirme que tenía encuestas donde yo marcaba como posible candidata. No lo tomé muy en cuenta hasta que un par de meses después me llamó el secretario general del partido, Mario Desbordes, y me dijo: ‘Glorita, tenemos serias posibilidades de sacar un diputado en Magallanes y, si las hay, es contigo’. Mi respuesta fue: ‘Se tendrán que alinear los astros para que yo aceptara ser candidata nuevamente’ y ahí quedé. Hasta que los tiempos se fueron dando y se cumplieron los plazos y aquí estamos, ¡en medio de un eclipse!

“El partido insistió en que yo era una buena carta para ser candidata para Magallanes y se hizo una encuesta, en la cual yo aparecía con un 50% de conocimiento en la región y una intención de voto cercana al 13% y, según se me dijo, el que más se acercaba a mí en conocimiento no llegaba al 20% y, en intención de voto, no alcanzaría el 5%. Entiendo que, naturalmente, yo obtenía más rechazo que los demás, pero eso va de la mano con el nivel de conocimiento que uno obtiene.

“Basado en todo esto, decidí aceptar ser nominada candidata por Magallanes. No lo busqué, no lo pedí ni se me va la vida en esto”.

¿Por qué la directiva regional no la apoyó?

“Nuevamente, insistiré en la lealtad como valor importantísimo en la vida. Yo no soy una aparecida en política en Magallanes y todo el mundo aquí lo sabe. He trabajado siempre y en forma leal en lo que el partido me ha pedido. Trabajé por el candidato Claudio Radonich cuando me lo pidieron desde Santiago, hice lo mismo por el Presidente Piñera, fui gobernadora de Magallanes en tiempos muy difíciles. No nos olvidemos de eso y para mí lo más importante es el reconocimiento que hizo la gente de mi labor.

“No siendo parte de la directiva regional, inscribí a más de 500 de los 700 nuevos militantes en la región, con lo cual dimos el quórum necesario para que el partido se reinscribiera como tal en la zona. Nadie hizo esa pega, que es silenciosa y agotadora, nadie lo dice y eso no es entrar a ningún lado por una ventana, eso es hacer la pega política, esa que no sale en la prensa ni se publica en el facebook. Fui elegida con la primera mayoría como consejera general del partido en las últimas elecciones internas. Yo misma le pedí a María Teresa Castañón que fuera presidenta regional y ella sabe muy bien lo leal que he sido, muchísimo más allá de lo que concierne a la arena política y, de verdad, como mujer me extraña que no haya sido capaz de emitir ni siquiera una declaración, sobre lo que ha ocurrido en RN y con su silencio valide una tesis falsa de que yo entré por la ventana y se haya prestado para querer enlodar no sólo mi nombre, también el del partido torciendo la voluntad del Consejo Regional”.

– Habla de dignidad, lealtad, amistad. ¿Siente, entonces, que personas a las que apoyó política y/ o personalmente fueron desleales?

– “Cuando hablo de dignidad es a esto a lo que me refiero, a la dignidad que uno debe guardarse ante todo interés que pase a llevar a las personas, la amistad, el cariño . Lo mínimo en la vida es ser agradecido y leal a quienes uno considera amigos y han sido leales con uno. No podemos soportarlo todo por un cargo, no nos podemos prestar para todo por un puesto. Hay cosas y situaciones mucho más importantes para mí. Está mi familia, tengo a mi madre, mis hermanos, sobrinos y un montón de amigos que sí me quieren, me aprecian y respetan.

“Para hacer lo que me gusta, no necesito estar en constante disputa con gente pequeña. Puedo hacer muchas cosas desde el mundo privado en el cual me desenvuelvo muy bien. Soy agradecida de Dios porque he sido bendecida junto a mi familia y si estoy en esto es porque he querido salir del confort de mi metro cuadrado para devolver un poco la mano a la vida. Ese ha sido siempre mi “Leitmotiv”. No ando buscando bienestar personal ni beneficiarme de la política, no estoy al acecho de hacerme de algún cargo… Nunca he engañado a nadie, no he tenido que inventar currículum para llegar a ningún lado. ¡Mi domicilio político lo conocen todos! Entiendo que haya gente que me quiera más que otra. Es normal y natural.

“Pero, pienso que todo tiene un límite y ¡éste es el mío!”.