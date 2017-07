Violeta Parra: un homenaje más allá de nuestras fronteras

El reciente concierto homenaje a Violeta Parra en el Teatro Colón de Buenos Aires es un motivo de orgullo y regocijo artístico para todos los chilenos. Al recordarse 100 años del natalicio de la folclorista, el escenario del teatro con mejor acústica de Sudamérica fue testigo de la presentación de importantes artistas de la música popular, principalmente argentinos y chilenos.

Más allá de la opinión de algunos que enfatizan el tinte político o ideológico de la chillaneja, no se puede negar la trascendencia que su obra ha tenido en la música latinoamericana, llamando a muchos la atención que los trasandinos hayan realizado este concierto incluso antes que en nuestro suelo nacional.

Violeta nació un 4 de octubre de 1917 en San Carlos, provincia de Ñuble. Desde muy pequeña ella y sus hermanos fueron estimulados en el mundo del canto, resultando una familia de destacados artistas en distintos ámbitos de la creación. Aunque desde pequeña su vida transcurrió en un ambiente difícil, las condiciones de precariedad aumentaron con el fallecimiento de su padre, lo que le llevó a ella y a sus hermanos a cantar en diversos lugares para ganarse la vida. A los 12 años ya componía sus primeras canciones, mostrando un desplante que llamaba la atención. Su vida cambió cuando junto a su hermano Angel se radican en Santiago, específicamente en la Quinta Normal. Pero su etapa más prolífica coincide cuando se muda a Valparaíso y posteriormente sale a recorrer el mundo producto de su cada vez mayor figuración en la contingencia nacional artística. Muy recordada es su persistencia por exponer nada menos que en el Louvre de París en 1964, después de varios rechazos.

Quienes la conocieron describían un carácter muchas veces uraño y distante, el que contrastaba con la sensibilidad que exteriorizaba en sus creaciones. Si bien estuvo casada dos veces, uniones de las que nacieron 4 hijos, no logró encontrar la estabilidad pues privilegió sin contrapeso su vocación artística. Pero ninguno de sus dos maridos pudo igualar al francés Gilbert Favré, quien fue el gran y pasional amor que tuvo Violeta, sufriendo una fuerte decepción cuando fue abandonada en una relación que pareciera nunca encontró la paz. Basta con escuchar algunas de las canciones que le dedicó, como “Corazón maldito” o “Qué he sacado con quererte”.

La vida de Violeta Parra es una gran paradoja. Su temperamento indómito, con fuertes oscilaciones de humor e inestabilidad emocional, forjadas en la personalidad propia de una artista, junto con las duras condiciones que en su infancia le tocó vivir, muestran una vida llena de esfuerzo, superación y genialidad, pero con un dejo de tristeza que pareció nunca abandonarla. Es como si en sus variadas manifestaciones buscara en forma incesante transformar a través del arte, un interior tumultuoso y complejo, en busca de la creación que le ayudara a encontrar la felicidad, o por lo menos la tranquilidad.

Después de sus viajes a Europa, se llega a instalar en Maipú y posteriormente en La Reina con su carpa-peña, donde animaba junto a sus amigos y el público las tertulias de la urbe metropolitana. Cuando parecía que Violeta lograba esa estabilidad tan esperada, un 5 de febrero de 1967 se quita la vida. Aún no cumplía el medio siglo de vida.

Aquella humilde cantora que nació en tierra de héroes y artistas, que tuvo una vida difícil y desde pequeña se aferró a su talento y esfuerzo para salir adelante, dejó de cantarle y agradecerle a la vida, para quedar en la historia como la folclorista más importante que ha tenido nuestro país.

