Un niño campesino que llegó a gobernador de Magallanes

Por Mario Isidro Moreno

Hace 17 años se filmó la película Tierra del Fuego, dirigida por el cineasta chileno Miguel Littín, grabada en Punta Arenas y Tierra del Fuego, en la zona austral de Chile, y en Galicia, España. Se estrenó el año 2000 en el Festival de Cannes de Francia, y también en Chile. La película está basada en la novela homónima de 1956 del escritor chileno Francisco Coloane, y en las crónicas del ingeniero judeo-rumano Julius Popper, nacionalizado argentino y uno de los principales gestores del genocidio selknam (u ona), uno de los pueblos amerindios que habitaron el Archipiélago de Tierra del Fuego.

¿Cuál es la causa de recordar esta producción nacional? Porque en ella actuaron connotados vecinos de la ciudad de Punta Arenas. Entre ellos, Manuel Jesús Barrera Rojas, un hijo adoptivo de Magallanes nacido en Cunaco, provincia de Colchagua, del matrimonio compuesto por Pedro José y Rosa de María Inmaculada, ambos de la comuna de Placilla, en la Sexta Región.

Fue el sexto de diez hermanos, en una numerosa familia como se estilaba antiguamente y que a pesar de un padre obrero y una madre dueña de casa pudieron salir adelante gracias a su trabajo, esfuerzo y sacrificio.

El grupo se radica en San Fernando y viven en la modesta población San Martín, de esa localidad.

“Fue una niñez muy feliz, con juegos de calle, la infaltable pelota de trapo, trompos, emboques y bolitas. Mi padre logra obtener una casa Corvi donde fuimos a vivir y desde la cual concurríamos los varones a la escuela N°1 y las mujeres a la escuela superior de niñas N°2, pasando posteriormente a la educación superior en la misma ciudad”.

“Nuestras vacaciones las hacíamos en el campo, dado que allí teníamos familia como abuelos y tíos, pero también nos atraía el mar de las playas de Pichilemu y Bucalemu a las cuales viajábamos en un tren que demoraba tres horas en llegar. Nos encantaba realizar una actividad muy particular: cazar liebres por las orillas del río Tinguiririca cuyas piezas llevábamos para contribuir con el alimento de la familia, a pesar que siempre hicimos caso a una frase de mi padre ‘en el campo, sólo se muere de hambre el flojo’, de tal manera que nuestras hortalizas y los árboles frutales nos proveían de todo lo necesario para alimentarnos”.

“Recuerdo que los días miércoles y sábados faltábamos a clases porque, para ayudar a la economía familiar, concurríamos con mis hermanos a la feria libre con un carrito para acarrear mercaderías a cambio de unas propinas”.

“Nuestra educación para una carrera profesional se la agradecemos a los grandes pedagogos que tuvimos la suerte de conocer y que nos encaminaron en todos los senderos no tan sólo de la vida sino también de la cultura. A los nueve años tuve el honor de integrar una orquesta rítmica que tenía por nombre Alma y Corazón con la cual nos dimos el lujo de ir desde San Fernando en las góndolas de aquella época, a la capital, donde actuamos en el teatro Carlos Cariola, en una actividad organizada y dirigida por el recordado Alejandro Michel Talento, el tío Alejandro”.

“Nunca en mi familia se planteó la posibilidad de ir a la Universidad, a pesar de que los deseos de los padres antiguos era que sus hijos fueran algo más que ellos. Yo era un joven dedicado a estudiar, sin mayores pretensiones que llegar al sexto año de humanidades. Mi madre decide que mis estudios lleguen solamente a cuarto año, por necesidades de la familia. Yo estaba feliz de salir a trabajar pero mi profesor jefe Hernán Silva Cornejo, dijo otra cosa. Al notar mi ausencia un día que nos encontramos en la calle me pregunta: -Barrera, ¿porqué no ha ido a clases? – No voy más, señor – fue mi respuesta. El docente habló con mi madre y volví al colegio. En otra ocasión, el profesor Francisco Núñez, me dice –Barrera, acompáñeme. Fuimos a una tienda y salimos con un paquete que yo no supe hasta después su contenido. Me ordenó posteriormente que se lo llevara a mi madre la cual, antes de dormir, me mostró que era: terno, corbata, camisa y hasta calcetines. Ello me causó mucho enojo por considerar que no había razón para que se me hiciera ese obsequio, por cuanto ello podría habérmelo comprado con mi propio esfuerzo. Mi madre, con mucha sabiduría me bajó la ira y tuve la ocasión de usar ese vestuario al egresar de mis estudios secundarios, luciendo un vestón en cuya solapa prendieron una medalla en mi calidad de mejor alumno del colegio”.

La generosidad de sus profesores continuó, porque ayudaron al joven Manuel Barrera a cancelar el bachillerato y cambiaron su decisión de ser maestro por la carrera de leyes, determinación que tomó también al recordar el abuso patronal en los campos, y que sería abogado para ayudar a esos seres desamparados. Estudió en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y con mucho esfuerzo sacó adelante su carrera, pero debió dar tres veces su examen de grado, titulándose finalmente y dedicándose a ser abogado de los pobres, de sindicatos de obreros agrícolas, etc. como egresado de Derecho, lo cual le duró hasta el mes de septiembre de 1973.

“En ese entonces en la Escuela Técnica Femenina de San Fernando estudiaba Silvia del Carmen Jofré Rojas, quién fue depositaria de mis primeros poemas de amor. Pololeamos 11 años, al cabo de los cuales nos casamos y estamos cumpliendo 43 años de un hermoso matrimonio. Ella, sacrificando su labor de esposa y madre, estudia y trabaja en el campo como maestra rural, logrando obtener, en la Universidad de Chile, su título de profesora de Estado con mención en Educación General Básica”.

“En el año 1974, a ella se le declara una enfermedad de mucho cuidado que con el tiempo se agravó y debía ser tratada durante dos años, pero existía el problema económico porque su sueldo y el mío no alcanzaban a cubrir los gastos que ello demandaría. Para solucionar esta dificultad, Dios, puso en mis manos un diario en que se publicaba un aviso donde se llamaba a concurso de abogados para el Servicio de Impuestos Internos para todas las regiones del país. Fui seleccionado con dos destinaciones, una de las cuales debía optar: Antofagasta y Punta Arenas. Elegí esta última”.

“Debía costearme el pasaje aéreo y en una tienda de artefactos electrónicos y línea blanca de San Fernando, estaba la agencia, atendida por un gran amigo, Adrián Vega, el cual me cortó las alas al darme el valor del pasaje Ladeco. Pero, me sugirió que podía pagarlo en cuotas con un aval. Como yo no conseguí un fiador dado mi precario sueldo, mi amigo, apiadado de mi desesperación, me ofreció ser él mismo el garante”.

“Me vine sólo en una primera instancia y estuve sin mi familia por tres años pero unidos espiritualmente y con una conversación semanal por teléfono, tomando la pensión en la Residencial Bulnes, pasando a ser parte del inventario de esa casa, atendida en ese entonces por la ‘mamá Ema’, como a mí me encantaba decirle”.

“Al cabo de un tiempo, renuncié al Servicio y en 1984 se viene mi familia a esta ciudad que nos regala hogar y amistades”.

El hecho de haber estado cuatro años desempeñándose como gobernador de la provincia de Magallanes, le dio la oportunidad a Manuel Barrera Rojas de conocerla íntegramente y, además, de viajar a otros sectores de la región cuando debía subrogar a otras autoridades.

“Vivir en Mgallanes es un verdadero regalo, una bendición de Dios. Aquí ha despertado aún más mi inspiración poética que de vez en cuando guiaba mi pluma, para escribir por ejemplo versos a mi tierra: -Sobre un campo de rubias espigas, ondulantes cual danzarina oriental, el campesino extiende su vista y da gracias a Dios por su gran bondad. Espigas danzantes como rubias ninfas, que extienden su dedo sobre el campo de paz; el campesino extiende su mano y tocando la espiga, a Dios tocando está…”

“Comencé de niño a escribir y mis poemas fueron publicados en la revista Antorcha del Liceo de San Fernando, siendo la principal inspiradora Silvia, quién sería mi esposa. Incluso gané un canto a la Reina estudiante Mónica Primera, recibiendo de premio un flamante billete azul de cinco pesos”.

Actor de cine

“Por la Prensa Austral se da la noticia que el cineasta Miguel Littin (coterráneo de la provincia de Colchagua) realizará un filme en la región en el cual, además de la bella actriz italiana Ornella Mutti, actuarían connotados actores nacionales como Nelson Villagra, Tamara Acosta y Luis Alarcón. Encontrándome en la oficina de la gobernación provincial solicitan audiencia unos jóvenes que, al conversar conmigo me cuentan de la película, agregando que están realizando los casting para ubicar algunos extras. Ya habían encontrado a Talo Mansilla, René Formantel y Teo Martinic, entre otros. Revisando archivos de la televisión local hallaron imágenes mías y me manifiestan que encajo en un personaje. Me convencieron y realicé un casting en la misma oficina y a los pocos días estaba filmando algunas escenas en un local de comidas del cerro de la Cruz. Como de esto nada sabía mi esposa, yo llegaba tarde a casa y ella me consultaba de donde venía. Mi respuesta la hacía reír: -vengo de estar con la Ornella Mutti. Sólo cuando vieron la película se dieron cuenta que ello era verdad”.

“Son cosas que quedarán para siempre en nuestro recuerdo, tanto míos, como de mi esposa Silvia, y mis hijos María de los Angeles, periodista; María José, Comunicadora audiovisual; María Consuelo, doctora en Historia del Arte; Cristián Manuel Barrera Jofré, egresado de Derecho y de mis nietos”.

Me gustaría enviar un mensaje a todos y cada uno de quienes fueron mis amigos que jamás me vieron como autoridad, porque entendieron que en mí, había un servidor público, y a la vez pedir disculpas a quienes por algún motivo ajeno a mi voluntad no pude dar satisfacción a sus requerimientos”.